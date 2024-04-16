Тула – это хоккей: финал Кубка Петрова с участием АКМ впервые пройдет в оружейной столице

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Сейчас на карте России, которую по праву можно назвать хоккейной страной, осталось не так много мест, где болельщики могут вживую насладиться любимой игрой. Приятно осознавать, что Тула среди них.

Причем чем теплее становится на улице, тем жарче градус борьбы: впервые в своей истории АКМ вышел в финал Кубка Петрова.

Хоккейный клуб «Академия Михайлова» в этом году празднует свое пятилетие, но за небольшую по хоккейным меркам историю тулякам уже удалось сделать то, к чему многие стремятся на протяжении десятков лет.

Уже по ходу регулярного чемпионата стало понятно, что михайловцы будут претендовать на самые высокие места. Они начали переписывать историю, выдав рекордную беспроигрышную серию из десяти матчей, а за три противостояния в рамках плей-офф уступили всего дважды, еще больше подтвердив статус фаворитов турнира. Причем если пробежаться по именам соперников, путь АКМ к финалу выглядел далеко не простым.

На пути к решающей серии с одинаковым счетом 4:1 были обыграны самые титулованные команды ВХЛ – «Торос» и «Югра», а армейцев из Петербурга подопечные Сергея Решетникова обыграли с результатом 4:0, параллельно проведя второй по продолжительности матч в истории лиги и побив несколько рекордов. В частности, молодой вратарь Денис Попов стал обладателем самой длинной серии без пропущенных шайб. Его ворота оставались на замке больше 206 минут.

Но переходить на персоналии не стоит. Такой результат, как у АКМ, всегда достигается командой. Сейчас в коллективе АКМ такие взаимоотношения, что, как говорится, лучше не мешать. Эти ребята способны в юбилейный год завоевать для клуба первый титул.

Что уж точно стоит отметить, так это тульских болельщиков и создаваемую ими атмосферу на трибунах. На всех выездных матчах гостевой сектор АКМ был громче хозяев, а что происходило во время домашних поединков, порой не описать словами. Такое нужно видеть самому, а еще лучше – примкнуть и стать частью настоящего хоккейного праздника.

И сделать это нужно как можно скорее. Исторический финал Кубка Петрова АКМ (Тула) – «Нефтяник» (Альметьевск) стартует в Туле 18 и 19 апреля.

Давайте заполним трибуны и поможем нашим ребятам! Они этого очень ждут и точно отблагодарят яркой и красивой игрой.

Встретимся на матче!

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