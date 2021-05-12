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Лисы в шляпках, уродцы и птички: тульская художница создает уникальные куклы
Фото Дмитрия Дзюбина и инстаграм Саши Афанасьевой.

Лисы в шляпках, уродцы и птички: тульская художница создает уникальные куклы

Работы Саши Афанасьевой ценят не только в России, но и далеко за ее пределами.

Тулячка Саша Афанасьева создает авторские куклы из дерева. Котики, лисы, собачки в платьях и шляпках пользуются спросом у покупателей. Работы художницы покупают по всей России.

– Рисую сколько себя помню! В любую свободную минуту садилась с карандашом и рисовала. В Новомосковске я окончила художественную школу, а потом поехала в Тулу — учиться на дизайнера, — рассказывает Саша.

Но по профессии девушка работать не пошла – не видела себя в этом. Устроилась менеджером в одну из компаний. Однажды руководитель спросил у Саши, чем она вообще хочет заниматься в жизни, кем видит себя через пять лет. Этот разговор перевернул Сашину жизнь. Она задумалась и поняла, что хочет заниматься любимым делом.

– Начала делать необычные куклы. Не знаю, как называется этот стиль, он мой собственный. Это не лубок, хотя в некоторых работах я к этому стремлюсь. Не люблю рисовать людей, мне это неинтересно и скучно. Котики, собачки, лисички — это мое. Люблю их одевать, чтобы были платья, шляпки...

Куклы создаются в несколько этапов. Изначально появляется общая идея. Затем художница рисует эскиз на бумаге, вырезает бумажные детали. Когда шаблон готов, Саша отправляет его в одну из мастерских, где по лекалам будущих кукол вырезают из дерева. А дальше — роспись акрилом и закрепление рисунка лаком. Обычно автор сразу создает мини-коллекцию. Каждая куколка получается уникальной.

– Я не делаю то, что уже создано кем-то другим. У меня столько всего в голове, успеть бы это реализовать! Подсматриваю только то, что происходит вокруг, помогают кино, музыка, природа. Выберусь куда-нибудь погулять, съезжу в музей, и так начинает колбасить! Я не сижу в ожидании вдохновения, оно у меня всегда есть, — признается Саша.

Несколько лет назад творчество нашей землячки отметила японка Чиеко Хазеки. Тулячка познакомилась с ней на одной из выставок в Москве. Чиеко оказалась организатором международной выставки FANTANIMA, которая ежегодно проходит в Токио. Участие в этом мероприятии довольно престижно, так просто туда не попасть. Это как получить приглашение в закрытый клуб. Здесь представлены специфические работы разных авторов — всякие фантастические существа.

– Стать участником FANTANIMA можно, только если получишь приглашение от организатора. Она рассылает приглашения авторам, которые ей интересны. Работы для выставки японка отбирает сама. Нас всего человек 80 — ребята из России, Украины, Белоруссии, Эстонии и Японии, — рассказывает Саша. — Любая выставка для меня — это и способ заработать, и показать себя.

В прошлом году FANTANIMA проходила в онлайн-режиме, сейчас — в очном формате. Кстати, в этот раз тульская художница участвовала в создании каталога работ.
 

– Пригласили меня и девочку из Белоруссии. Я так довольна! Тематика каталога — возрождение. Условно в прошлом году мы спали, а 2021-й дает надежду, что всё будет классно. Я нарисовала историю нашей русской зимы. Вокруг холод, а в теплом домике кошка сажает луковицы цветов, поливает их. Ожидает весну.

Помимо деревянных зверюшек Саша создает странноватых существ, которых называет уродцами.

 

А еще она делает почтовые открытки с тульской тематикой. Выглядит здорово!

– Мне нравится туристическая тема. Старые открытки с Тулой даже бабушке было стыдно отправить, поэтому я решила создать свои. Моя сувенирка продается в тульских магазинах, а также в Москве и Питере.

 

Больше работ Саши Афанасьевой можно посмотреть на ее страничке в Инстаграм.

Галерея
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 1
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 2
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 3
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 4
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 5
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 6
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 7
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 8
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 9
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 10
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 11
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 12
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 13
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 14
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 15
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 16
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 17
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 18
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 19
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 20
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 21
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 22
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 23
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 24
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 25
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 26
Тульская художница создает уникальные куклы из дерева, Фото: 27
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 10:13 +14
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