Теннис: Первая десятилетка успеха

Мы побывали в первом тульском теннисном центре, шефство над которым все эти годы осуществляет компания «Щекиноазот», поговорили с тренерами, спортсменами. И теперь с уверенностью можем сказать: у тульского тенниса – большое будущее. Ведь здесь подрастает плеяда молодых талантливых спортсменов!

Со скоростью 200 км\ч

…Летняя тренировка на открытых грунтовых кортах. Звук ударов ракетки и мяча, красивые подачи и четкие команды наставников - тренировки на корте требуют от спортсменов полной отдачи, правильных решений и даже хитрости, недаром теннис называют шахматами в движении. И все это - помимо отличной физической формы теннисистов, предусматривающей силу, выносливость, готовность выдерживать нешуточные нагрузки.

Да, это не та игра, где можно победить, полагаясь на удачу. На корте спортсмен задействован каждую секунду. Нужна быстрая реакция и чувство мяча. Кстати, он летит со скоростью 200 километров в час. Быстрее, чем автомобиль на трассе.

Теннис никогда не остается без поклонников, настолько красив и зрелищен этот вид спорта, и десятки тульских мальчишек и девчонок каждый год приходят в теннисный центр, чтобы в будущем стать такими, как Джокович или Федерер. Девчонки, понятно, равняются на Сирену Уильямс и нашу Аню Курникову.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот спортсмен, который не хочет быть чемпионом. Впрочем, только мечтать - мало. Надо трудиться, много и упорно, настырно и ответственно. И даже летом, когда пора каникул, и даже тогда, когда совсем не хочется идти на занятия.

Труд и мечты

Впрочем, последнее воспитанникам теннисного центра вряд ли знакомо. Все они – настоящие поклонники тенниса, с удовольствием и энтузиазмом тренируются, выкладываются на соревнованиях. У каждого есть цель, которая, как путеводная звезда, освещает дорогу жизни.

Тренировки, спарринги, отработка техники, общая физическая подготовка… В таком плотном графике по шесть дней в неделю живут воспитанники центра.

Юная теннисистка Арина Орехова признается, что на кортах проводит все свое свободное время. Тут, в центре, - и друзья, и тренеры, «с которыми хорошо общаюсь, теннис занимает первое место в моей жизни»... Ее подружка Полина Болотова добавляет, что теннисный центр имени Анны и Романа Сокол - как одна большая семья, где тебя любят и уважают.

Сегодня девчонки работают в спарринге. Недавно вернулись с соревнований 4 категории из Новомосковска, где взяли золото и серебро. Но сейчас у них – уже новые планы на старты и спортивные победы.

Тренировку проводит Наталья Кузнецова, старший тренер Тульского теннисного центра. Четкие инструкции, требовательность и ласковое одобряющее слово – Наталья старается найти ключик к каждому воспитаннику.

В настоящее время в центре занимаются около 200 детей, тренеров - восемь, и все наставники - прежние воспитанники Тульского теннисного центра имени Анны и Романа Сокол, чем здесь очень гордятся. Ведь это значит, что у клуба есть корни, есть традиции, есть своя школа. И, судя по тому, каких высот достигают спортсмены, эта школа сильная, правильная.

Теннисист Дмитрий Бурцев не без гордости рассказывает: «Летом я занял второе место в Симферополе, еще второе место - в Белгороде, на соревнованиях 1 категории на первенстве ЦФО».

Многие годы воспитывают будущих чемпионов Владимир и Наталья Кузнецовы, они передают воспитанникам свои знания, спортивные секреты и наработки, учат жизненной философии и простым человеческим «премудростям»: помогать товарищам, не зазнаваться, идти к поставленным целям, любить Родину.

Такие взрослые малыши

Малышей мамы и папы приводят на занятия в теннисный центр в возрасте от четырех до шести лет. Но, в общем-то, начать никогда не поздно. И если ребенок старше, это не значит, что его не примут. Было бы желание. К тому же есть ребята, для которых теннис этом Центре - это не путевка в большой спорт, а просто хобби. Но таких все же меньше. Как ни крути, попадая на орбиту этого вида спорта, хочется становиться лучше, быстрее, профессиональнее, чем был еще вчера. Такая магия этого вида спорта.

Тихону Богданову - всего семь лет. Уже семь лет! Он занимается в Тульском теннисном центре имени Анны и Романа Сокол около года и подает надежды. За плечами у Тихона - несколько соревнований.

- Есть ли у тебя мечта, - с таким вопросом обратились мы к парнишке.

- Конечно! Побеждать на больших турнирах, еще хочу попробовать поиграть на травяных кортах, - без запинки ответил Тихон. - Я уже четыре турнира сыграл, занял второе место, четвертое...

О своем четвертом результате Тихон говорит не без разочарования. Признается, что хочет улучшить показатели. И, глядя на то, с каким воодушевлением мальчик тренируется, веришь: все у него получится! К тому же и тренеры Тихона хвалят. Говорят, очень талантливый спортсмен.

Начало

А начиналось все в 2008 году, когда по инициативе «Щекиноазота» в Туле был открыт теннисный центр имени Анны и Романа Сокол. Он и построен на средства компании «Щекиноазот», и все эти годы предприятие оказывает центру шефскую помощь. Социальная ответственность бизнеса… Для «Азота» это отнюдь не слова – дела.

– Раньше своего дома у нас не было, – вспоминает Владимир Кузнецов. – Нам приходилось арендовать залы, то один, то другой. Понятно, что ни о каком качестве покрытия на кортах не было и речи. Довольствовались тем, что предлагалось. Часто переезжали с места на место. Не проводили соревнования. В общем, было много минусов и проблем…

После начала сотрудничества Тульского теннисного центра имени Анны и Романа Сокол и «Азота» у клуба началась новая жизнь. Осуществилась заветная мечта теннисистов: был построен и введен в эксплуатацию крытый центр, оснащенный всем необходимым, все – по последнему слову. И передан в дар спортсменам и тренерам. Открыты и летние корты.

Тульский теннисный центр имени Анны и Романа Сокол - современный и уютный. Здесь удобные раздевалки. Просторный холл. Правильные корты. Закрытые – с покрытием хард, открытые - грунтовые. Здесь вежливый персонал на ресепшене. Атмосфера в клубе доброжелательная, интеллигентная. Интеллигентность – главная черта игроков в большой теннис, их «визитная карточка». Любители тенниса и теннисисты-профессионалы всегда стараются поддерживать эту особую атмосферу поединка даже во время обычных занятий.

Тульский теннисный центр имени Анны и Романа Сокол соответствует всем мировым требованиям, предъявляемым к подобным помещениям и площадкам. Он считается одним из лучших в стране. И готов проводить соревнования международного уровня.

Ежегодно в клубке проходит турнир памяти Анны и Романа Сокол. Учредитель первенства – Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот». Рейтинговые соревнования проводятся четыре раза в год и собирают членов Всероссийского теннисного тура. Как правило, соревнуется не меньше сотни спортсменов. В этом году они проходят уже в десятый раз.

В центре сложились хорошие традиции. Например, проводить мастер-классы и встречи с именитыми спортсменами. Многие ребята до сих пор помнят встречу со знаменитым теннисистом Андреем Кузнецовы.

Гордимся!

Тренерам очень приятно видеть, как растут и набираются спортивного опыта их птенцы, еще вчера робкими шагами пришедшие на корт, а ныне - штурмующие вершины международного теннисного олимпа.

За примерами далеко ходить не надо. Наш земляк, теннисист Андрей Кузнецов (кстати, племенник Владимира) - мастер спорта международного класса, победитель юниорского турнира Большой шлем в одиночном разряде (Уимблдон – 2009). Третья ракетка мира в международном юниорском рейтинге. Победитель всероссийских и международных турниров. Первая ракетка России по итогам 2016 года. В 22 года он дебютировал в Кубке Дэвиса за сборную России. Из 9 матчей за сборную одержал 8 побед.

Тимофей Скатов - лидер юниорского рейтинга России, с 12 лет выступал за юношескую сборную страны, в 2015 году стал чемпионом зимнего кубка Европы в составе сборной команды России. В 2016 в составе сборной России выиграл юношеский кубок Дэвиса (командное первенство мира). Чемпион Европы среди юношей в возрастной группе до 17 лет. В конце 2017 в Москве получил награду «Русский кубок» в номинации «Юниор года», то есть признан лучшим юниором страны. В январе 2018 Тимофей возглавил юниорский рейтинг ITF (Международная теннисная федерация).

Егор Агафонов - лидер юниорского рейтинга России. Член сборной Тульской области. Неоднократный победитель командного первенства России в составе сборной региона. С 12 лет выступает за юношескую сборную команду России. Победитель личного первенства России до 13 лет в парном разряде. Неоднократный победитель Всероссийских и международных турниров. С 15 лет выступает в турнирах ITF, является победителем в одиночном и парном разрядах. В 2018 году представит Россию на юниорском «Уимблдоне».

Григорий Губарев - член сборной команды Тульской области. Чемпион командного первенства России (2014, 2015 гг.) и финалист (2016 г.) В 2014 году стал чемпионом личного первенства России в парном разряде. Многократный победитель Всероссийских турниров в одиночном разряде и чемпион международных турниров в парном разряде. С 15 лет выступает в турнирах ITF.

Вадим Колесник - неоднократный победитель Всероссийских турниров в одиночном разряде и международных турниров в парном разряде. В 2016 года пополнил тренерский состав Тульского теннисного центра и продолжает свою профессиональную деятельность в качестве тренера.

Подрастают и новые звездочки, из которых, мы уверены, вырастут настоящие звезды спорта.

И так приятно слышать, как они, нынешние чемпионы, благодарят тренеров и родной клуб за уроки жизни и спорта.

Григорий Губарев:

- Тульский теннисный центр имени Анны и Романа Сокол навсегда стал для меня вторым домом. Я проводил здесь больше времени, чем в семье. И самое главное, этот дом был теплым, в нем заложена та основа, которая позволяет мне успешно развиваться как спортсмену сейчас и, я надеюсь, и в будущем!..

КСТАТИ

Результаты сборной команды Тульской области

2014. Юношеское командное Первенство России до 13 лет - 1 место.

Команда: Агафонов Егор, Шарипов Марат, Губарев Григорий.

Юношеское личное Первенство России: Агафонов Егор и Губарев Григорий - 1 место в парном разряде.

Тренеры: Кузнецов В.Ю., Кузнецова Н.О.

2015. Юношеское командное Первенство России до 15 лет - 1 место

Команда: Скатов Тимофей, Агафонов Егор, Губарев Григорий.

Тренеры: Кузнецов В.Ю., Кузнецова Н.О., Ургапов А.В.

2016. Юношеское командное Первенство России до 15 лет - 2 место

Команда: Агафонов Егор, Губарев Григорий, Кузин Роман.

Тренеры: Кузнецов В.Ю., Кузнецова Н.О.

2018 год. Команда: Бурцев Дмитрий, Васильев Максим, Завгородько Степан.

Тренеры: Макарчик А.Ю., Шишкин С.Н.

Надеемся, что ребята продолжат достойную традиции Тульского теннисного центра побеждать на командных Первенствах России.

Бурцев Дмитрий уже зарекомендовал себя на всероссийских юношеских турнирах, пробует свои силы на турнирах европейского уровня. Очень перспективный, талантливый и трудолюбивый спортсмен.

Победители и призеры Всероссийских турниров 2015-2018 гг.:

Болотова Полина

Авраменко Анастасия

Матиенко Алина

Румянцева Екатерина

Бурцев Дмитрий

Ермолаев Максим

Стариков Артем

Отзывы родителей

Ксения Богданова (сын Алексей - 5 лет, сын Тихон - 8 лет):

– Леша сейчас только начинает знакомиться с теннисом. Он смотрит на Тихона и повторяет за ним. Это очень эмоциональный и в то же время требующий в первую очередь самодисциплины и умения концентрироваться вид спорта. Пришли сюда случайно, просто попробовать, но сразу поняли, что это наш вид спорта.

Татьяна Тураносова (сын Глеб - 9 лет, сын Тимур - 14 лет):

– Мои дети рано начали заниматься теннисом, и ни один не собирается расставаться с этим видом спорта. Тренеры очень серьезно относятся к тренировкам, независимо от возраста учеников. Требования самые высокие. Считается, что пропускать занятия значит подводить своих партнеров. Такой подход формирует не только спортивный дух, но и правильные социальные навыки. Группы не переполнены, сбалансированы по количеству учащихся. Дети в буквальном смысле бегут на занятия и очень расстраиваются, если приходится пропускать тренировку – это лучший показатель для меня. За эти годы теннис стал не только любимым видом спорта, но и подарил им большое количество друзей.

Елена Бурцева (сын Дмитрий - 12 лет):

– Сын занимается теннисом второй год. Пришли по рекомендации знакомых и ни разу еще не пожалели! Тренер сразу нашел с Димой общий язык и стал ему скорее наставником, он его слушает и очень ревностно относится, если вдруг я говорю что-то не так, как говорит тренер! Он настоящий лидер в глазах детей, за которым они хотят тянуться. Это не может не радовать!

Елена Васильева (сын Максим - 12 лет):

– Сын ходит на теннис четвертый год. Вначале было непросто приучить ребенка работать на тренировках. Но благодаря профессионализму и терпению тренеров эти тренировки для ребенка стали удовольствием. За это время Максим освоил теннисную технику и вырос как личность, научился упорству и терпению. Это очень важно, потому что в итоге сказывается в том числе и на учебе.

Автор: Оксана Николаева и Юлия Александрова.