Выбираем детскую спортивную школу

Обзор нескольких спортивных школ и клубов, в которых ваш ребенок сможет заниматься единоборствами, цирковым искусством и другими видами спорта.

Спорт даёт детям возможность быть сильными и выносливыми, учит соблюдать дисциплину, даёт стройность и уверенность в себе. Мы расскажем о трёх спортивных клубах Тулы, в которых детей учат единоборствам, силе и ловкости, а также умению достигать своих целей.

Центр традиционного каратэ «Дракон»

Центр каратэ «Дракон» приглашает детей на групповые и индивидуальные тренировки по различным стилям традиционного каратэ: фудокан, сётокан и сито-рю.

Преподаватели центра проводят занятия в 30 секциях, в разных районах города Тулы и области.

Вы сможете выбрать школу, которая вам удобнее территориально.

Тульская городская общественная организация Центр традиционного каратэ «Дракон» работает в Туле уже 17-й год. Она была основана на базе факультета физической культуры Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого .

Организация работает совместно с тульским Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитетом Тульской области по спорту и молодежной политике, региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Тульской области» и Федерацией восточного боевого единоборства России.

За годы работы центра подготовлено 26 мастеров каратэ, пять победителей первенства Европы, один чемпион Европы, один победитель первенства мира, два чемпиона мира. Спортсмены ЦТК «Дракон» являются членами сборной команды Тульской области и сборной команды России, постоянно принимают участие в первенствах, Кубках и чемпионатах России, Европы и мира.

Руководит центром каратэ «Дракон» Антон Николаевич Кондратьев — кандидат педагогических наук, мастер боевых искусств России, обладатель 5-го дана фудокан-каратэ, тренер высшей категории, судья международной категории «С», президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области, автор более 10 научных трудов, старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого .



С вашими детьми будут заниматься высококлассные тренеры с высшим профессиональным образованием, трое из которых имеют высшую категорию тренера-преподавателя, а двое являются кандидатами наук.

Центр каратэ «Дракон» поможет вашему ребенку стать сильным, дисциплинированным

и уверенным в себе!

Тула, ул. Н. Руднева, 28-а, офис 51

8 (4872) 57-49-06 , 8 (950) 905-07-07

tulakarate.ru

Детская цирковая студия при Тульском государственном цирке

Ваш ребёнок мечтает выступать в цирке, он артистичен, любит активные игры? Приходите на занятия в цирковую студию Тульского цирка! Здесь ваши дети воплотят свои фантазии в жизнь.

Ребёнок хочет научиться управлять животными, выполнять завораживающие акробатические номера, а может, стать загадочным фокусником или смешным и ярким клоуном? Легко!

Подарите своему ребенку возможность окунуться в этот притягательный мир и стать его частью.

Тульский государственный цирк и детская цирковая студия проводят набор детей в возрасте от 3 до 16 лет в разные возрастные группы.

В программу обучения входят:

хореография,

акробатика,

стретчинг,

актерское мастерство,

цирковое искусство различных жанров.

Тула, ул. Советская, 96

8 (915) 782-07-37

Группа ВК

Шодан, клуб каратэ-до

(ТРОО «Спортивная федерация каратэ»)

Все родители, собирая ребёнка на учебу, задумываются о его правильном досуге и внешкольных занятиях. А задача эта не из простых, ведь от разнообразия кружится голова: там драмкружок, здесь фотошкола… Но чаще выбор падает на спортивные секции, и не зря. Крайне важно подобрать для ребёнка то, что будет развивать его всесторонне, сохранит и укрепит здоровье при высокой нагрузке в школе.

В юном возрасте необходим правильный подход к физическим нагрузкам, не приносящий вреда здоровью: упражнения, направленные на все группы мышц, которые позволят ребёнку окрепнуть в процессе тренировок.

Клуб «Шодан» уже более 20 лет занимается воспитанием детей с помощью древнего боевого

искусства — каратэ.

В этой спортивной федерации проводят обучение одному из основных стилей каратэ — сётокан (шотокан). Это самый массовый стиль каратэ не только в Японии, но и во всем мире, он относится к четырем крупнейшим, наряду с вадо-рю, годзю-рю и сито-рю.

Особенностью таких тренировок является комплексная физическая нагрузка. Приобретаемая в результате тренировок подвижность суставов и эластичность мышц снижает риск травм, которые так часто случаются с детьми, а умение постоять за себя и близких делают ребенка увереннее. Кроме того, каратисты известны высокой дисциплинированностью, уважением к окружающим и ответственностью.

На занятия приглашаются мальчики и девочки от 5 лет.

Доверьте вашего ребенка профессиональному тренеру!



Тренерский состав Спортивной федерации каратэ.

Квалифицированные тренеры клуба «Шодан» грамотно выстраивают тренировочный процесс, используя, в первую очередь, специальные игровые упражнения, что позволяет заинтересовать ребёнка и мотивировать его к дальнейшим занятиям.

Все залы клуба «Шодан» обеспечены необходимым инвентарём, позволяющим разнообразить тренировки и исключить возможность травм.

Множество ежегодных мероприятий, таких как соревнования от областного до всероссийского уровня, аттестации на пояса, спортивные праздники, а также выезды на природу и участие в летних сборах, посещение детских музеев, веревочных парков и батутных центров, делает процесс обучения в клубе «Шодан» увлекательным и разносторонним!

Клуб «Шодан» действует на базе школ во всех районах Тулы, а также во многих городах Тульской области, что даёт возможность родителям выбрать самый подходящий зал, расположенный ближе к дому.

В клубе «Шодан» вашего ребенка научат одерживать победы

и принимать поражения,

быть сильным,

волевым и цельным.

8 (4872) 790-775, 8 (920) 287-31-62 .

Адреса проведения занятий:

Пролетарский район.

Тула, ул. Вильямса, 10 (МБОУ «ЦО № 40», школа № 40)

Тула, ул. Кутузова, 112 (МБОУ «ЦО № 18», школа № 61)

Тула, ул. Кирова, 171 (МБОУ «ЦО № 33», школа № 64)

Тула, ул. Ложевая, 124 (МБОУ «ЦО № 22», лицей № 3)

Тула, ул. Калинина, 7 (МБОУ «ЦО № 25», школа № 25)

Тула, ул. Гармонная, 37 (МБОУ «ЦО № 21», школа № 21)

Зареченский район:

Тула, ул. М. Горького, 41, корп. 1 (МБОУ «ЦО № 10», школа № 55)

Тула, ул. Пузакова, 12-а (МБОУ «ЦО № 31», школа № 28)

Тула, ул. Октябрьская, 199 (МБОУ «ЦО № 5», школа № 52)

Тула, 18-й проезд, 2 (МБОУ «ЦО № 5, школа № 48»)

Советский район:



Тула, ул. Ленина, 21 (МБОУ «ЦО № 27», школа № 4)

Тула, ул. Революции, 14 (МБОУ «ЦО № 1», гимназия № 2)

Тула, ул. Фрунзе, 18 (МБОУ «ЦО № 8», школа № 17)

Тула, ул. Софьи Перовской, 40 (МБОУ «ЦО № 8», школа № 33)

Привокзальный район:

Тула, ул. Сурикова, 5 (МБОУ «ЦО № 9», школа № 41)

Ленинский район, пос. Октябрьский, 90 (МБОУ «ЦО № 49»)

Ленинский район, пос. Плеханово, ул. Заводская, 19 (МБОУ «ЦО № 56»)

Скуратово, пос. Победа, ул. Октябрьская, 47 (МБОУ «ЦО № 46», школа № 67)

д. Ясная Поляна, ул. Школьная, 17 (Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого)

Щёкино, ул. Комсомольская, 32а (НБОУ «СОШ № 12»)

Щёкино, ул. Лукашина, 2 В (НБОУ «СОШ № 6»)

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