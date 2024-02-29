Клубный салон красоты L’amour: почувствуй новый уровень заботы о себе

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L’amour — это мини-санаторий в центре Тулы, где можно отдохнуть душой и телом и окунуться в мир бьюти-процедур. О вас позаботятся профессиональные мастера красоты, косметологи, массажисты и даже психолог.

Клубный салон красоты L’amour — это невероятная атмосфера заботы и уюта! Здесь ценят красоту, эстетику, здоровье и работают для клиентов, которые разделяют такие же взгляды.

Обладатели клубных карт могут бесплатно посещать мероприятия и тренинги, которые проводят мастера салона, и лучше ознакомиться с услугами, а также обрести круг новых знакомств, узнать новое и полезное для себя.

В L’amour представлен широчайший спектр услуг: косметология лица и тела, аппаратные процедуры, массаж, маникюр и педикюр, различные парикмахерские услуги, архитектура бровей и наращивание ресниц, депиляция и даже хаммам!

Мастера с большим опытом работы в индустрии знают, как грамотно подчеркнуть вашу уникальность, естественную красоту и привлекательность.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Парикмахерские услуги

Укладка к важному событию, любые виды окрашивания и стрижек, разнообразный комплекс уходовых и восстановительных процедур для волос — мастера парикмахерского искусства знают все о здоровых и красивых волосах и готовы делиться этим опытом с вами.

Парикмахеры с удовольствием расскажут о последних трендах и помогут подобрать индивидуальный образ. Можно даже просто прийти на консультацию — она бесплатна!

Маникюр и педикюр

Одно из самых подвижных направлений индустрии красоты — маникюр и педикюр. Техники создания дизайна не стоят на месте и постоянно пополняются чем-то новым. Мастера ногтевого сервиса L’amour всегда в курсе последних трендов.

Градиенты любой сложности, дизайнерские рисунки, наклейки, оригинальные оттенки — любые идеи мастера с легкостью воплотят на ваших ногтях, а качественные средства для ухода сделают ваши руки и ноги нежными.

Архитектура бровей и наращивание ресниц

Правильная форма бровей и красивые ресницы меняют облик, «открывают» взгляд и делают пропорции лица более гармоничными.

Специалист профессионально подберёт правильную форму, ширину бровей и длину волосков. Густые ресницы позволят сделать взгляд выразительным, глубоким и более ясным. Правильно подобранный тон волосков, длина и изгибы придадут лицу выразительность.

Позвольте себе стать еще более эффектной и привлекательной!

Депиляция

Мастер депиляции с 9-летним стажем Екатерина Архипова знает всё о гладкой коже как женщин, так и мужчин.

— Депиляция воском или сахаром воздействует только на поверхность кожи, не затрагивая глубинные слои эпидермиса и не вмешиваясь в процессы внутри него, — рассказывает мастер. — Помимо депиляции, предлагаем большой выбор различных процедур. Пилинги, ультразвуковая чистка зоны бикини, удаление следов постакне, растяжек, пигментации — на эти процедуры можно записаться как отдельно, так и выполнить комплексно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Косметология лица и тела

Эффективные методики и технологии сохранения и даже возвращения молодости! Все это доступно клиентам L’amour. Широкий выбор эстетической, аппаратной косметологии, биоревитализация, мезотерапия и многое другое поможет поддержать красоту и наполнить кожу свежестью.

— Микроигольчатый RF-лифтинг обеспечивает подтяжку кожи за счет активизации процессов регенерации клеток кожи. Вакуумный массаж и липолазер быстро приводят тело в порядок, помогают снизить вес, а также избавиться от растяжек. Ультразвуковая и механическая чистки, пилинги (миндальный, энзимный, химический, карбоновый или газожидкостный) — каждая процедура подбирается индивидуально, с учетом пожеланий клиента и состояния его кожи, — рассказывает косметолог Елена Лушниченко. — При первом визите мы обязательно обсуждаем с клиентом, какой результат ожидается, определяем особенности кожи и наличие возможных противопоказаний. Только после этого составляем индивидуальную программу.

Квалифицированные и опытные специалисты L’amour соблюдают медицинские протоколы. Высокое качество подтверждает медицинская лицензия (№ ЛО-41-01187-71/00344182). Выписка из реестра лицензий здесь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Массаж

Массаж — это способ обрести гармонию, восстановиться после напряженного дня и улучшить здоровье. Заботу о себе можно доверить Ирине Аюповой, массажисту с 25-летним стажем.

— Владею множеством различных техник массажа: кинезиологический, Су-Джок, лимфодренажный, антицеллюлитный, омолаживающий. Каждая из них подбирается с учетом индивидуальных особенностей клиента. Кинезиологические техники воздействуют на мышечные структуры, снимают зажимы, тело расслабляется и распрямляется. Лимфа не застаивается, кровь свободно циркулирует и разносит кислород, ткани дышат — как следствие, получаем прилив энергии и мощный оздоровительный эффект. Самая распространенная причина спазмов и зажимов — эмоциональное напряжение в виду ответственной работы, многозадачности, быстрого ритма жизни. Вторая — возрастная. С годами наше тело начинает скручиваться, горбиться. И то и другое приводит к сильному спазмированию мышц. Поможет с этим справиться солярно-фасциальная техника массажа. Считаю, что если хочешь сохранить и поддержать здоровье, надо регулярно ходить на массаж.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Хаммам

Как же приятно после массажа продолжить расслабляющие процедуры в хаммаме! Или начать процесс отдыха в парной, а затем отправиться на скрабирование, шоколадное обёртывание и массаж.

Настоящее курортное наслаждение, не выезжая из Тулы!

Клубная карта

Клуб — это не только большое разнообразие услуг, но и общение. L’amour регулярно проводит различные мероприятия, мастер-классы, тренинги с психологом для постоянных участников клуба.

Для участников клуба красоты предусмотрено три варианта клубных карт: бриллиантовая, изумрудная и рубиновая. Каждая из них отличается номиналом и скидкой в 20, 15 и 10% на услуги мастеров.

Помимо этого, к праздникам регулярно проводятся различные акции. Весь март скидка 15% на массаж и косметологию (кроме инъекций) для женщин.

А на первое посещение салона скидка 20%.

Приходите в L’amour, чтобы восстановиться, наполниться положительной энергетикой и расслабиться.

Девиз L’amour:

«Живём и работаем с любовью!»

Записывайтесь по телефонам:

+7 (4872) 77-03-00,

+7 950 912-48-38 или онлайн: dikidi.ru.

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Адрес:

Тула, пр. Ленина, 91.

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