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В Туле открылся новый магазин «Ситилинк»
Партнерский материал

В Туле открылся новый магазин «Ситилинк»

Теперь в городе работает 2 магазина и пункт выдачи заказов компании.

Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, расширяет присутствие в Туле и открывает 30-го ноября в ТРЦ «Платоновский» новый магазин в формате «Смарт». В ассортименте нового магазина почти 4 000 наименований востребованных товаров, доступных к заказу «здесь и сейчас». 
 
 
В торговых залах представлены современные терминалы самообслуживания, с помощью которых можно ознакомиться с характеристиками техники, посмотреть отзывы и оформить заказ самовывозом или доставкой из продуктового портфеля интернет-магазина (70 000 наименований товаров от порядка 800 мировых брендов). 
Теперь в городе работают 2 магазина и пункт выдачи заказов компании.
Клиентам будут доступны акции и специальные предложения, квалифицированные услуги по страхованию, доставке и установке техники. Также в магазине можно будет оформить кредит или рассрочку. 
 
Площадь нового магазина – 382 кв.м. Порядка 80% отведено под организацию складского помещения. Это позволяет обеспечивать единовременное хранение и наличие большего количества товаров, доступных к покупке «здесь и сейчас».
 
 
«В Туле мы видим высокий спрос на товары и услуги компании. Чтобы быть ближе к покупателям и предложить возможность выбора магазина в удобной локации, мы приняли решение увеличить представленность в городе, – отметил Алексей Смольков, управляющий директор дивизиона «Ситилинк» по ПФО и ЦФО. – Модель компании подразумевают, что все наши магазины выполняют также функцию складов. Новый магазин расположен на въезде в город, что дает возможность ускорить доставку заказов не только внутри города, но и в ближайшие к Туле населенные пункты».
 
Компания не только постоянно технически совершенствует интернет-витрину и расширяет ассортимент, внедряет решения, позволяющие максимально сокращать время получения товара, но и выбирает для своих торговых точек удобные локации с высокой транспортной доступностью.
 
Новый магазин компании «Ситилинк» расположился по адресу: ТРЦ «Платоновский» г. Тула, Калужское шоссе, 1А.
 

Калужское шоссе, 1А — Яндекс.Карты

 
 
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
 
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
 
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
 
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
  • 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
  • 2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight
  • 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes

Сайт

Колл-центр: (4872)740−052.

*Подробнее об организаторе акции, сроках, правилах и условиях ее проведения, количестве товаров, участвующих в акции, уточняйте на официальном сайте www.citilink.ru.

Юридический адрес ООО «Ситилинк»: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 51. ОГРН: 1147746461422.

 

 

 
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 10:20
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