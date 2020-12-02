Не выбирай между стилем и комфортом: 6 модных образов для нашей погоды

Если не улице тебе не холодно и не жарко – значит, на тебе одежда от магазина Discovery Store! Здесь знают толк в вещах, в которых комфортно в любую погоду.

Discovery Store всегда был известен как магазин, в котором можно найти одежду для «тяжелой» непогоды — дождей и слякоти, мороза, жары. И сейчас, спустя 10 лет, коллекция Discovery остается образцом технологичной функциональной одежды, идеальной за городом и удобной в городской среде.

Это одежда, в которой есть всё, что нужно человеку со вкусом и высокими требованиями к комфорту: это актуальный дизайн в сочетании с технологиями, которые защищают от любых погодных условий.

Это непромокаемые ткани, современные мембраны, отводящие влагу, натуральные наполнители, с которыми тепло в любые морозы, натуральная шерсть.

В коллекции магазина можно составить полноценный повседневный гардероб — для работы, прогулок, поездок за город, отдыха на природе, и он будет модным, актуальным, оригинальным и максимально удобным в любой ситуации — в ней и прогуляться после работы, и попить шампанского на горнолыжном склоне. Тренды плюс технологии — рецепт идеальной одежды, с которой для любое время года и любая погода будет приятной!

Discovery Store тщательно отбирает бренды, достойные пополнить ваш гардероб. В этом сезоне в магазине представлены зимние коллекции одежды и аксессуаров итальянских марок Paul&Shark, Premiata, Parajumpers, Peuterey, Aeronautica Militare, Goldbergh, CP Company, Moon Boot. Магазин — один из старейших в России представителей канадской марки Canada Goose, выпускающей легендарные теплые пуховики. Здесь одним из первых в стране появились знаменитые сапоги-луноходы Moon Boot. Из новых имен — премиальная итальянская марка женской одежды Tonet Carella, оригинальные пуховики и куртки Moose Knuckles, мужские толстовки и футболки с авангардными принтами Diego Venturino, шведский бренд 5Preview.

Специально для портала Myslo магазин Discovery Store подобрал шесть актуальных образов, которые станут основой стильного гардероба успешного и активного человека.

«Комфорт»

Зимняя куртка AERONAUTICA MILITARE в стиле Teddy Bear выполнена из комбинации эко-меха на основе натуральной шерстяной пряжи и вставок из глянцевого нейлона на утином пуху.

Свитер TONET WOOL SWEATER из натуральной шерсти с объемным шарфом-хомутом на шее, рукавами-трансформерами с подворотами и накладным карманом. Для максимальной мягкости шерстяной пряжи в нее добавлены нити из натурального шелка и кашемира.

Брюки TONET JERSEY PANTS из стретч-ткани на основе вискозы

Зимние кеды PREMIATA EDITH выполнены из натуральной фактурной бархатистой кожи с декором из лакированной кожи контрастного оттенка. В качестве подкладки использован натуральная овчина.

«Городское граффити»

Двусторонний объемный пуховик PEUTEREY CASTEX LK DOUBLE PRINT из сезонной капсульной коллекции Plurals Project.

Выполнен из блестящего нейлона, прошедшего процесс каландрирования, благодаря чему приобрел мягкость, шелковистую фактуру и повышенные влагостойкие свойства. Наполнение высококачественным пухом белой утки.

Толстовка-худи PEUTEREY PEJAC PRINT из сезонной капсульной коллекции Plurals Project. Материал — 100% хлопок.

Спортивные брюки PEUTEREY BOCHO JOGGER из практичного, теплого и комфортного 100% хлопкового флиса.

Вязаная шапка с отворотом PEUTEREY PLURALS ERO WOOL BLEND выполненная из шерсти и кашемира.

Кроссовки PREMIATA BETH на высокой платформе. Натуральная кожа, кожаная подкладка.

«Спорт-шик»

Не просто шуба, а шуба на пуху! Не просто яркая трендовая вещь, а образец современных технологий, которые обеспечивают непревзойденный комфорт!

Ультрамягкая теплая шуба oversize-силуэта GOLDBERGH FURINA LIMITED EDITION. Выполнена из комфортного шелковистого эко-меха, утеплена синтетическим утеплителем Primaloft® и имеет подкладку с защитной обработкой от запаха.

Остромодный джемпер GOLDBERGH RACHEL с аппликацией. Выполнен из мягчайшего фактурного Curly Fleece и имеет дышащую подкладку с защитной обработкой от запахов.

Брюки GOLDBERGH PAIGE из эластичного материала softshell имеют облегающий покрой и слегка завышенную линию талии. В боковые швы вшиты лампасы из кожи. подходит для занятий зимними видами спорта, а также прогулок в холодную погоду.

Шапка GOLDBERGH VALERIE BEANIE с подворотом. Выполнена из шерсти с акрилом и имеет флисовый подклад.

Сапоги-луноходы MOON BOOT CLASSIC DISCO. Выполнены из водонепроницаемого нейлона. Декорированы пайетками и натуральной замшей. Имеют утеплитель рассчитанный до -25 ° C и нескользящую подошву.

«На ЗОЖ»

Пуховый жилет PARAJUMPERS JEORDIE из мягкой полиэфирной саржи. Наполнение высококачественным пухом 765 FP (90% пух, 10% перо).

Водолазка PEUTEREY MASUM ACID-DYED MERINO из высококачественной 100% шерсти мериноса с окраской готового изделия по технологии acid-dyed.

Джинсы AERONAUTICA MILITARE DARK DENIM. 98% хлопок, 2% эластан.

Шапка CANADA GOOSE CLASSIC из 100% шерсти мериноса двойной вязки.

Кроссовки PREMIATA MICK. Натуральная кожа, кожаная подкладка.

Сумка PAUL & SHARK WEEKENDER. Нейлон, ламинированные молнии от промокания, наплечный ремень.

«A money job»

Пуховик PEUTEREY SAFIR GJ B-MAT PARKA. Удлиненный пуховик из сочетания тканей двух текстур в однотонном исполнении. Полиуретановая мембрана на оборотной стороне делает материал водонепроницаемым, но дышащим. Утепление — 90% пух, 10% перо. Меховой съемный воротник.

Джемпер PEUTEREY SAGNES FROST MERINO изготовленный из 100% шерсти мериноса с оригинальным frost-эффектом окраски нитей.

Джинсы BLAUER 5-POCKET STONE WASH JEANS. 100% длинноволокнистый хлопок со специальной технологией обработки stonewash для придания изделию оригинального фейда.

Кепка PARAJUMPERS CAP из ламинированного нейлона c утеплением из полар-флиса.

Ботинки PREMIATA LOUTRECK из из мягкого нейлона с резиновым кантом и усилениями носка и пятки. Вшитый язычок и эластичная манжета от попадания влаги и холодного воздуха. Подклад из натуральной кожи. Рельефная трекинговая подошва Vibram®.

Сумка AERONAUTICA MILITARE BORSONE — из натуральной кожи.

«Реальный папа»

Стеганый жилет PAUL & SHARK WOVEN VEST. Непромокаемый текстиль модели не требует особенного ухода, потому что прошел обработку 130 High Density, которая увеличивает плотность ткани, обеспечивает более водостойкие свойства и долговечность окраски материала. Утеплитель — 70% гусиный пух и 30% гусиное перо. Воротник-стойка из шерсти, отстегивающийся пуховый капюшон. В карманах использована технология E.M.W. Protection, защищающая от электромагнитного излучения электронных гаджетов и от сканирования банковских карт.

Свитер PAUL & SHARK FISHERMAN KNITTED. Свитер крупной вязки с высоким горлом из натуральной шерсти с добавлением альпаки. Эксклюзивная коллекция Fisherman.

Джинсы PAUL & SHARK STRETCH CASHMERE. Выполнены из высококачественного египетского хлопка с добавлением кашемировых нитей для повышенного комфорта в холодное время года.

Кепка PAUL & SHARK BASEBALL CAP из мягкого нейлона с синтетическим утеплением.

Кроссовки PAUL & SHARK TRAINERS. Модель в классическом спортивном стиле. Верх выполнен из фактурного нейлона в комбинации с натуральными кожей и замшей. Внутренняя утепленная подкладка. Ортопедическая стелька с супинатором и поддержкой свода стопы.

Сумка PAUL & SHARK BODYBAG. Нейлон, ламинированные молнии от промокания, наплечный ремень

5 главных вещей для этой зимы

Неизвестно, морозной или теплой будет эта зима, ждет ли нам снег или слякоть. Но в этой одежде от Discovery Store вы всегда будете одеты по погоде. Представляем топ-5 необходимых вещей на сезон 2020−2021.

1. Пуховик

CP COMPANY DD SHELL PADDED LENS JACKET — легкий мужской пуховик из глянцевого нейлона, воплощающий в себе функциональность и оригинальный стиль. Изготовлен по усовершенствованной технологии утепления Direct Down, при которой сначала сшиваются пуховые секции, в которые под давлением впрыскивается наполнитель, позволяя получить более мягкое и легкое изделие. Верхний материал D.D.Shell из рипстопного нейлона — идеальный вариант для сухости и комфорта при любой непогоде.

2. Толстовка

Утепленная мужская толстовка с капюшоном MOOSE KNUCKLES HIS FASHION BUNNY. Выполнена из хлопкового флиса Outershell с подкладом из мягкого гипоаллергенного эко-меха.

3. Брюки

Трикотажный вариант мужских пилотных брюк AERONAUTICA MILITARE ANTI-G PF743J оригинального эргономичного кроя Anti-G. Изготовлены из высококачественного хлопка и имеют два кармана для рук, по два кармана на бедрах и два задних кармана с клапанами.

4. Пуховик-одеяло

Стильный объемный стеганый женский пуховик GOLDBERGH DUVET COAT. Выполнен из мембранного влагозащищенного и дышащего материала, утеплен высококачественным пухом и имеет пухоудерживающую подкладку с защитной обработкой от запахов.

5. Зимние кроссовки

Зимние женские кроссовки актуального силуэта PREMIATA ROYTRECD 203. Верх — из сочетания натуральной кожи и замши с функциональными элементами из технологичного ламинированного полиуретана. Высокая подошва Vibram® имеет непромерзающий амортизирующий слой из вспененного EVA. В качестве подкладки — натуральный мех.

Тула, пр. Ленина, 66.

Телефон (4872) 55−01−19

Discovery-store.ru