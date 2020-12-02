Тульский центр диагностики и лечения на страже вашего здоровья

Красота начинается с заботы о здоровье своего организма. Декабрь Тульский центр диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 объявляет месяцем заботы о коже и приглашает на бесплатную консультацию к дерматологу-онкологу.

Прием пациентов ведет врач высшей категории Диана Семина – дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог с 12-летним стажем работы. Заболевания волосистой части головы, зуд, воспаления на коже, прыщи, угри, бородавки, а также различные новообразования – установить причину любого патологического процесса и выбрать тактику лечения может только опытный специалист после комплексного обследования.

Диана Семина – Кабинет дерматолога-онколога, дерматовенеролога и трихолога в Тульском центре диагностики и лечения оснащен по последнему слову техники. Здесь есть цифровой дерматоскоп, а также все необходимое для детального обследования и забора материала для гистологического и других исследований, в том числе определения типа аллергии, для проведения современных малоинвазивных операций с использованием лазера, – рассказала Диана Семина. – Это позволяет в максимально короткие сроки установить причину недуга и приступить к лечению.

Если по итогу будет показано оперативное лечение, то лучше всего его проводить именно осенью и зимой. Наиболее эффективным методом лечения бородавок, родинок и папиллом считается лазерное удаление. Лазер мгновенно прижигает сосуды, поэтому процедура полностью бескровна. Луч действует точно и удаляет только образование, не затрагивая окружающие ткани. Так как ткани не разрезаются, риски занесения инфекции сведены к нулю. Благодаря этому место удаления заживает быстро, рубцов при правильном уходе не остается. Процедура абсолютно безболезненна благодаря использованию местной анестезии и длится всего несколько минут.

Кожа – самый большой орган человеческого организма и является наглядным отражением здоровья всего организма человека. В экстренных ситуациях мозг в числе первых ограничивает в подпитке ресурсами именно ее, чтобы максимально обеспечить ими жизненно важные органы. Помимо этого состояние кожи во многом зависит от воздействия окружающей среды – косметика, бытовая химия, прямые солнечные лучи. Последствие регулярного стрессового состояния – появляются морщины, высыпания, обострение экзем, псориаза, акне и многих других серьёзных заболеваний. Поэтому важно держать ситуацию под контролем и хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у дерматолога, даже если, казалось бы, жалоб нет.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Быстрый загар на курортах или отпуск на даче – в любом случае длительное нахождение под прямыми солнечными лучами может стать причиной новообразований на коже. А если патологии уже были выявлены ранее, то загар может быть просто противопоказан. Осень-зима – это самое оптимальное время, чтобы озаботиться здоровьем своей кожи, – пояснила дерматолог.

У вас есть родинки, которые вызывают дискомфорт, часто травмируются, начали расти, появились пятна на коже? Вам нужно посетить дерматолога-онколога, чтобы не упустить драгоценное время и не допустить перерождения новообразования в злокачественное состояние. Весь декабрь, в том числе и 31 декабря, дерматолог-онколог будет вести бесплатный прием в Тульском центре диагностики и лечения. Условие одно – предварительная запись!

Также в Тульском центре диагностики и лечения ведет прием врач высшей категории дерматовенеролог Дмитрий Юрьевич Пустынский.

Записаться на прием к Диане Семиной и Дмитрию Пустынскому можно по телефону 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.

Современная гинекология

Одно из важных направлений нового Тульского центра диагностики и лечения – акушерство и гинекология. Специалисты обеспечивают многофункциональный подход как к ведению пациенток с нарушениями репродуктивной системы, так и к наблюдению беременных женщин.

Современный ритм жизни диктует новые условия. Мы не всегда можем позволить себе тратить много времени на походы в больницу. В Тульском центре диагностики и лечения продумали всё для комфорта пациенток. Все исследования проводятся в одном месте. Пациентка приходит на осмотр в удобное для нее время, сразу же сдает анализы и проходит необходимую диагностику.

Алла Бадаева, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории:

Алла Бадаева – Комплексное обследование включает: беседу с врачом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез. В процессе осмотра, при необходимости, выполняется кольпоскопия – обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Это важнейший метод ранней диагностики, который помогает выявить многие патологии, в том числе рак. Это увеличивает выявляемость патологии. Кольпоскоп оборудован таким образом, что увеличивает изображение в 30 раз. Пациентки могут наблюдать за проведением исследования на мониторе. Кольпоскопия не требует специальной подготовки от женщин. Процедура безболезненна и безопасна. Помимо этого в нашем арсенале есть современное гистероскопическое оборудование, благодаря которому можно обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Обследование проводится с помощью специального современного гистероскопа, оснащенного оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Показаний для диагностической гистероскопии достаточно много, т. к. это исследование ускоряет постановку диагноза при подозрении на внутриматочные патологии: аномалии развития матки, внутриматочные синехии, остатки внутриплодного яйца, миому матки, полип эндометрия, гиперплазию эндометрия и т. д.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

По рекомендации ВОЗ, каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога минимум один раз в год. Если есть показания, то приходить на прием к врачу нужно чаще.

Особенно тщательно к женскому здоровью нужно относиться тем, кто планирует беременность в ближайшее время. Для таких пациенток в Тульском центре диагностики и лечения разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья.

Подология

Также в клинике ведет прием врач-подолог – специалист узкого профиля, который занимается лечением патологий ногтей на ногах и стоп. Более 50% людей сталкивается с болезнями ногтей, мозолями, натоптышами, деформациями стопы. Этот процент с каждым годом растет, а значит ответ на вопрос, нужен ли вообще подолог, может быть только утвердительный. Этот специалист востребован особенно среди людей пожилого возраста.

Врач-подолог комплексно подходит к здоровью стоп и ногтей:

Медицинский педикюр и консультации по уходу за ногтями и кожей стоп. Уход за проблемными стопами при синдроме диабетической стопы у мужчин и женщин пожилого возраста.

Устранение проблемы вросшего ногтя – установка корректирующей пластины, скоб.

Протезирование и коррекция искаженной формы ногтевой пластины.

Лечение мозолей, в том числе стержневых, натоптышей, трещин, гиперкератоза.

Помощь при грибковых заболеваниях.

Подбор межпальцевых корректоров, стелек, ортезов.

За счет применения современных методик, средств и материалов сеансы у подолога проходят без боли. Ваши ноги достойны лучшего! Приходите на консультацию.

Тульский центр диагностики и лечения

Тула, ул. Металлургов, 108.

Время работы: пн.-сб. 08.00 – 20.00;

вс. 08.00 – 14.00.

Тел.: 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.

tula.phlebocentr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом