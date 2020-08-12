Две «пятерки» Валерия Меладзе

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Вот так как-то неожиданно подкатила юбилейная дата: Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. Конечно, он помнил о ней, конечно, готовил подарок своим почитателям, которых в стране миллионы: большой праздничный концерт в столице, а потом грандиозный гастрольный тур. Но подлый коронавирус сорвал все эти планы.

Однако артист надеется, что не окончательно. Пока все эти дела перенесены на октябрь. А свой юбилей артист отпраздновал в узком семейном кругу – с супругой Альбиной Джанабаевой, детьми, братом Константином Меладзе.

Жизнь и судьба

Награды и звания Валерия Меладзе можно перечислять долго: заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Чеченской Республики, три года подряд становился победителем «Премии Муз-ТВ» в номинации «Лучший исполнитель», обладатель 15 статуэток «Золотой граммофон» и 27 наград премии «Песня года», и так далее, и так далее… Но это было потом. А сначала вставал вопрос о том, что музыкальную школу он не закончит…

Ни для кого не секрет, что Валерий Меладзе родился в Батуми. Родители отношения к музыке не имели: бабушка, дедушка, отец и мать работали инженерами. А вот Валерий, как и его брат, имел отличный слух и ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. Правда, не был особо усидчивым и какие-то уроки мог пропустить, это расстраивало родителей, и однажды они приняли решение прекратить все занятия музыкой.

– Я пошла к директору музыкальной школы и сказала: «Знаете, я его забираю, я больше не могу за ним бегать», – вспоминает мама Валерия Нелли Акакиевна. – А он говорит: «Да вы что? У него уникальный слух! Как можно, чтобы такой ребенок не закончил нашу школу?!»

Впрочем, Валерий Меладзе не сразу решил, что его будущая профессия будет связана только с музыкой. Будущий артист окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам» и даже написал кандидатскую диссертацию. Но во время учебы он продолжал заниматься музыкой, выступал в институтской музыкальной группе «Апрель». Чуть позже Валерий и Константин начали выступать в творческом коллективе «Диалог», а после занялись сольной карьерой.

Сейчас в дискографии певца насчитывается девять альбомов. Многие композиции для Валерия пишет его брат Константин. Несмотря на многочисленные награды, звездной болезнью артист точно не страдает.

– Его характер не поменялся, – говорит отец Валерия Меладзе Шота Константинович. – Он как был мягким, добрым, таким и остался. Он не может нос задирать. Не может! Иногда вот – например, на вручениях каких-то наград – я смотрю и вижу, что он не в своей тарелке…

Солнце одно на двоих

Фамилия Меладзе уже давно и прочно ассоциируется с музыкой, это уже своего рода бренд, марка. Всем известен этот творческий союз братьев: песни Валерия Меладзе, написанные Константином, на протяжении многих лет становятся хитами, обосновываются в чартах и, главное, любимы слушателями.

– Мы с Костей всегда были совершенно разными, – признается нам Валерий. – Единственное, что нас объединяло, это музыка. Мы слушали любую хорошую музыку независимо от стиля. Но, видимо, этого оказалось достаточно, чтобы связать нас воедино на всю жизнь…

Кстати, на днях Валерий Меладзе выпустил новую композицию, написанную братом, – «Вижу солнце». Не исключено, что она очень быстро взлетит на верхние строчки музыкальных хит-парадов.

Опыт отцовства

Три года назад артист стал постоянным участником вокального проекта «Голос». Меладзе был наставником в четырех сезонах шоу «Голос. Дети» и в одном сезоне «Голос. 60+». В основном шоу, в отличие от своего брата Константина, он пока не принимал участия.

– Я смотрел и взрослый, и детский «Голос», – рассказывал нам Валерий Меладзе, когда появился на съемках самого первого для него «Голоса». – Я хочу сказать, что ждал этого предложения, потому что мы уже обсуждали несколько раз мою кандидатуру с руководством проекта, но что-то не складывалось…

Валерий Меладзе за это время успел стать одним из самых любимых наставников у участников проекта, а это непросто. Но подкупает его искренность и эмоциональность, а ещё то, что сам артист всегда восхищается юными талантами.

– У меня большой опыт общения с детьми: у самого их пять, и все разные (двое младших сыновей от союза с Альбиной Джанабаевой и три дочери от первого брака. – Прим. авт.). Так что детскую психологию я знаю хорошо. Будучи многодетным отцом, я просто не понимаю, сколько нужно заниматься с ребенком, чтобы каждый из участников детского «Голоса» был на таком высоком уровне! Иногда дети в четыре года показывают колоссальные возможности и интересные приемы. И мне кажется, что это дается свыше, – это не то, чему они могли научиться за такой маленький срок. Это настоящий дар!

На каждой съемке «Голоса» артист достаточно откровенен со своими будущими подопечными и всячески подбадривает их. Мы сами неоднократно видели, как он искренне поддерживает и тех, кто проиграл, и тех, кто победил.

– Как мужчина мужчине скажу: не надо стесняться своих слез. Я тоже иногда плачу, – однажды признался Валерий Меладзе мальчику, который не смог сдержать слезы радости от того, что прошел слепые прослушивания.

Наследники таланта

У Валерия Меладзе, как мы уже сказали, пять детей. Старшей дочери Инге – 29 лет, Софье – 21 год, Арине в этом году исполнится 18, сыну Константину – 16, а самому младшему, Луке, – шесть лет. Сейчас артист счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой.

Но Валерий старается о личной жизни не говорить, да и развод с первой супругой с журналистами не обсуждает – и без того была масса сплетен и домыслов. При этом Меладзе старался держать нейтралитет. Валерию Шотаевичу удалось сохранить хорошие отношения с дочерьми. У каждой из них – свои увлечения. Старшая, Инга, например, основала свой бренд украшений из натуральных камней. А сыновья сейчас увлекаются спортом. Выберет ли кто-то из детей стезю их отца, покажет время…

Досье Myslo

Валерий Шотаевич Меладзе

Родился 23 июня 1965 года в Батуми.

Заслуженный артист РФ, народный артист Чеченской Республики.

Младший брат композитора, певца, продюсера, заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, Николаевский кораблестроительный институт.

Трехкратный обладатель Нацио­нальной российской премии «Овация», многократный лауреат и обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV.

Семья: жена Альбина Джанабаева, три дочери от первого брака – Инга, Софья и Арина, сыновья Костя и Лука – от второго брака.