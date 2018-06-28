«Планета Одежда Обувь»: готовимся к отпуску!

Фото Алексея Пирязева.

Рекомендации Myslo: что взять с собой на отдых?

Лето, жара… Сезон отпусков в самом разгаре! Собираетесь на отдых на море или дачу? Мы расскажем вам, какую одежду взять с собой, чтобы уместилась в чемодан.

За обновками добро пожаловать в сеть магазинов «Планета Одежда Обувь».

Итак, первым делом на море вам понадобится стильный купальник. Благо, в магазине представлен большой ассортимент этих вещей. Яркие, сочные, пестрые, однотонные… Каждая тулячка найдет себе купальник по вкусу!

Теперь подумаем о повседневной одежде для прогулки по пляжу. Отличный вариант — короткие шорты с футболкой, шлепанцы, соломенная шляпка и пляжная сумка. В магазине «Планета Одежда Обувь» огромный выбор этих вещей разных цветов и стилей.

Еще один образ как для прогулки по солнечному пляжу, так и для романтического вечера, — летние сарафаны. Легкие, воздушные — они сделают ваш образ оригинальным и стильным. Сарафаны отлично смотрятся как с обувью без каблуков, так и с босоножками на толстой платформе.

Джинсовые юбки — хит-сезона. Не забудьте их взять с собой! Они подходят абсолютно всем — главное, подобрать свою длину. С юбками сочетаются как футболки с оригинальным принтом, так и обычные однотонные. Выбирайте на свой вкус!

Дополнят ваш образ модные солнцезащитные очки. В «Планете Одежде Обуви» несколько стеллажей этих аксессуаров.

Теперь разберемся с мужским образом.

Яркие футболки без рукавов отлично смотрятся с джинсовыми бриджами и мокасинами. В такой одежде прогуляться по пляжу будет не жарко, а в глазах окружающих вы будете выглядеть стилягой!

На вечер запланирована прогулка с очаровательной спутницей или в компании друзей? Смело надевайте рубашку! Конечно, рекомендуем выбирать эту вещь светлых тонов, чтобы не было жарко.

С рубашками сочетаются и бриджи, и джинсы. Выбирайте свой фасон в «Планета Одежда Обувь».

Кстати, на отдыхе пригодятся и футболки с рукавами. Не забудьте взять несколько штук с собой. Традиционно они отлично сочетаются и с джинсами, и с шортами, и с бриджами. Универсальный вариант на все случаи жизни.

Итак, гардероб обновили, чемоданы собрали, хорошее настроение взяли. Приятного вам отдыха!

За летними вещами приходите в магазин «Планета Одежда Обувь» всей семьей!

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Тула, Калужское ш., 2

Алексин, ул. Мира, 23

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