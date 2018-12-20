Туляк Алексей Летучий: о шоу «ТАНЦЫ», критике в интернете и «команде котиков»

Один из участников команды Татьяны Денисовой, Алексей Летучий из Тулы едва ли не сразу стал фаворитом пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Его поддержали миллионы зрителей, его хвалили лучшие танцоры страны. Проголосовать за нашего земляка вы можете на ТНТ-CLUB.

Мы поговорили с Алексеем Летучим об отношениях внутри его «команды котиков», о людях, которые его вдохновляют, и о том, как Алексей преодолевал себя на протяжении проекта.

– Ты чуть ли не с первых выпусков был фаворитом и уверенно дошел до финала. Рассчитывал на это? Или поначалу не чувствовал в себе уверенности?

– Уверенности в том, что я стану лидером, у меня не было. Просто так сложилось.

– Расскажи про атмосферу внутри вашей «команды котиков». Вы дружите или соперничаете? Что чувствуете, когда другие участники покидают проект, а вы остаетесь?

– Да, мы дружим. С самого начала мы практически все друг с другом общались, гуляли вместе. Когда уходят друзья – всегда грустновато. Но мы же знаем, что у нас впереди будет еще хотя бы один общий концерт.

– Подружился с кем-нибудь из других команд?

– Очень хорошо мы стали общаться с Ульяной Пылаевой, Сашей Смирновой.

– Как ты считаешь, кто может победить в шоу, если не ты?

– Я сам болею за Сашу Ли, он мне импонирует своей человеческой добротой. Он просто очень хороший человек. На самом деле, для меня не очень важно, как человек танцует, как ведет себя на сцене. Но Саша не просто замечательный человек – он еще и крутой танцор и актер. В нем все идеально.

– Как изменились ваши отношения с наставницей Татьяной Денисовой? Будете дружить после шоу или у вас сугубо рабочие отношения?

– Мы хорошо общаемся не только в рамках шоу, можем обсуждать разные вещи. Не могу сказать, будут ли наши отношения развиваться после шоу, но сейчас у нас есть общие темы для разговоров кроме танцев.

– Расскажи о номере в шоу, который стал для тебя вызовом. Как ты преодолевал себя?

– Любой номер Васи Козаря – это вызов. С ним надо уметь работать. Мне очень нравится все, что он делает, и любой номер, который он ставит – это нечто особенное. Вася очень требовательный, а еще он почти ничего не придумывает заранее, и нам приходилось стоять и ждать, а это тяжело. Но результат стоит того.

– Для тебя важно мнение зрителей о ваших номерах и поведении на шоу? Читаешь комментарии о себе в соцсетях?

– Стараюсь не читать комментарии о себе, но это не всегда получается. А на самом деле, любая критика в интернете – это так себе критика, стараюсь никак к ней не относиться. Люди пишут гадости в силу своих личных загонов, зачем мне обращать на это внимание?

– Есть ли что-то, что ты на проекте не успел сделать? Станцевать с партнером мечты или станцевать в определенном стиле…

– Все, что хотел, я сказал. Можно было бы станцевать с Ульяной, с самого начала нам этого хотелось. Может быть, танго или что-то подобное.

– Уже думал о том, чем будешь заниматься после съемок?

– Хочу отметить Новый год в Туле! Давно не праздновал Новый год, потому что работал. Хочу встретить его с родителями – мы давно не живем вместе, было бы здорово провести праздник с ними.

– Ты говорил, что в 14 лет стал заниматься хип-хопом, потому что ничего другого в Туле не преподавали. Сейчас это изменилось? Стал ли город более открытым к разным танцевальным стилям?

– Да, сейчас в Туле очень много школ, преподавателей. Танцы стали популярны, и город тоже стал развиваться в этом направлении.

– Ты сейчас не живешь в Туле. Почему уехал? Не хочешь вернуться?

– Просто мне хотелось жить и работать в Москве, возвращаться я пока не планирую.

– Передай пару слов своим поклонникам из Тулы.

– Спасибо за вашу поддержку, спасибо за то, что голосуете, смотрите шоу! Это очень важно для меня.

– Мы видели, что вы с Лерой Бабаян запустили челлендж и призвали голосовать за вас…

– Да, мы сделали маленький конкурс – запустили прямой эфир в инстаграме, подключали людей, которые просились, и они задавали нам всякие прикольные задания. Мы должны были что-то сделать и после этого за нас проголосуют. Поступали предложения спеть, например...

Смотрите финал шоу «ТАНЦЫ» 22 декабря в 21.00 на ТНТ.