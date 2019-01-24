Тульский областной художественный музей: Айвазовский, Серов и Лука Джордано

Работы художника Ивана Айвазовского – гордость музея. Посетители могут в деталях рассмотреть произведения знаменитого мариниста. Фото Алексея Пирязева.

Многие туляки едут посмотреть работы выдающихся художников в знаменитые музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Но не все знают, что в Туле есть огромная коллекция настоящих шедевров изобразительного искусства.

Тульский областной художественный музей в этом году отмечает свое 100-летие. За это время коллекция расширилась до 25 000 экспонатов и перебралась в отдельное, специально построенное здание на площади Искусств перед входом в Центральный парк им. П. П. Белоусова .

Все три этажа Тульского художественного музея хранят уникальные экспонаты.

Коллекция музея удивляет именами знаменитых художников различных эпох. Среди экспонатов — работы русских и западно-европейских мастеров живописи, скульптуры, старинные предметы интерьера.



Каждая картина – отдельная история. В работе Луки Джордано «Антиох и Стратоника» разворачивается настоящая любовная драма.

Большая часть экспозиции — картины. По картинам читается история и все веяния моды разных лет: одежда, появление сельских школ, езда на тройках…



«Портрет дамы с девочкой и собачкой». Автор – воспитанник школы Карла Брюллова.

Многие экспонаты были переданы в музей из коллекций, хранившихся в дворянских усадьбах Тульской области. В них традиционно много портретов знаменитых помещиков, купцов и дворян. Каждый из портретов — история, о которой можно говорить часами. Залы дополнены мебелью из тех же усадеб: кресла, столы, причудливые тумбы от известных мастеров, создающие особый антураж.



Резной охотничий шкаф – самый крупный мебельный экспонат.

Визитная карточка музея — картина «Портрет дамы с девочкой и собачкой», авторство которой приписывают воспитаннику школы Карла Брюллова. Именно эта работа встречает посетителей при входе в музей. Привлекает не только сходство работы с известной «Всадницей» этого художника, но и масштаб: размер полотна больше двух метров в высоту и полтора метра в ширину.

Главная гордость художественного музея — работы знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского. В коллекции Тульского музея сразу пять работ. Самая большая и привлекающая внимание — «Сигнал бури», написанная в 1851 году. Возле нее останавливаются абсолютно все посетители. Кстати, картина была одной из центральных на выставке в Третьяковской галерее, приуроченной к юбилею художника.



Знаменитая картина И. Айвазовского «Сигнал Бури» (1851 г.)

Все картины можно рассмотреть вблизи, увидеть каждый мазок художника кистью. Особенно хочется рассматривать пейзажи. Всё написано настолько тонко, что издалека кажется — создать вручную такую работу невозможно. Из ярких примеров — картина «Венеция ночью» русского художника Алексея Боголюбова (1850 год). По словам сотрудников Тульского художественного музея, заполучить работу пытались многие музеи, но она осталась на своем месте.



Картина «Феб лучезарный» Валентина Серова выделяется

в экспозиции музея и привлекает внимание всех посетителей.

В музее хранится грандиозное полотно Валентина Серова «Феб лучезарный». Эта поистине сияющая картина приковывает взгляды всех посетителей. Известно, что картина была написана Серовым по заказу богатого помещика Селезнева и должна была украсить потолок одного из залов. Картина была сильно повреждена, но после реставрации она заняла почетное место в Тульском художественном музее.

На картине итальянского живописца Луки Джордано «Антиох и Стратоника» разворачивается настоящая драма. В основе — история любви Антиоха, сына царя Селевка I, к юной мачехе Стратонике. Молодой человек так измучился, что ему понадобилась помощь врача. На картине запечатлен тот самый момент, когда у постели больного собрались родственники, а доктор по пульсу определил причину недуга — любовная страсть. Узнав об этом, Селевк, чтобы спасти сына, развелся со своей женой Стратоникой и отдал ее замуж за Антиоха.

Здесь представлена также уникальная коллекция работ «Двенадцать месяцев» венецианского живописца Леандро Бассано в авторском повторении. Неполная серия частично имеется в Венском художественно-историческом музее и в Национальной галерее в Праге. Но всю коллекцию целиком — 12 картин Бассано — можно увидеть только в Туле. Этот факт обсуждают искусствоведы во всем мире.

Перечислять имена великих художников, чьи работы выставлены в Тульском музее, можно бесконечно: Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Валентин Серов, Лука Джордано и Доменико Фетти, Ян Минсе Моленар и др.



Работы художников XX века, представленные в Тульском областном художественном музее.

Отдельно представлены художники XX века: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Петр Кончаловский, Аркадий Пластов, Евсей Моисеенко, Наталья Нестерова…

Одним словом, в музее есть на что посмотреть. Не случайно он входит в число самых крупных музеев России наряду с московской Третьяковской галереей и питерским Эрмитажем. Это нужно увидеть!

Запишите адрес

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Тел. 35−40−53.

Время работы: вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 20.00, пн. — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена билета: взрослые — 200 руб., иностранные посетители — 300 руб., пенсионеры РФ, студенты — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

Рейтинг на TripAdvisor: 4,5 из 5,00.