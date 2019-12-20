Топ-6 спортивных подарков к Новому году

Спорт делает нас здоровыми, активными, красивыми, поэтому давайте дарить спорт! Отличные спортивные подарки к Новому году мы нашли в гипермаркете «Декатлон».

Спортивный подарок – это как пожелание здоровья и энергии. Они помогут вашим близким людям заниматься спортом и фитнесом всегда, когда есть свободная минута, чаще бывать на свежем воздухе, приобщать к активному образу жизни детей. Гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» приготовил несколько вариантов спортивных подарков – полезных, недорогих, на разный возраст и вкус.

На все новогодние подарки по карте «Декатлон» действует специальная праздничная скидка 10%.

Список товаров, на которые будет распространяться скидка по карте клиента, вы можете уточнить у сотрудников магазина. Срок действия акции – с 21 по 27 декабря 2019 года.

Для домашних тренировок

Друг жалуется, что у него не хватает времени на спортзал? Подарите ему универсальный тренажер, чтобы он занимался, даже когда пропускает тренировки. На этом турнике «3 в 1» можно отжиматься, подтягиваться, прорабатывать мышцы спины, груди, пресса, бицепсы, трицепсы – количество возможных упражнений огромно.

Турник крепится к стене (все крепежи входят в комплект), его положение для разных упражнений можно изменить за 5 секунд простым переворотом.

Цена: от 2999 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Для снежных развлечений

Зима обязательно порадует нас снегом, и можно будет махнуть на горку кататься на «ватрушках»! Тюбинги любят и дети, и взрослые, поэтому в «Декатлоне» они представлены в разных размерах, выполнены из прочных материалов и выдерживают вес до 100 кг.

Тюбинги продаются в небольших коробках, которые можно упаковать в красивую подарочную бумагу, а получатель подарка сам накачает «ватрушку» велосипедным или автомобильным насосом. Или приедет в «Декатлон», где услуга накачивания предоставляется бесплатно.

Цена: от 1599 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Для юных боксеров

Чем порадовать активного мальчишку? Набором для домашнего бокса! Напольная боксерская груша и перчатки позволят дома оттачивать удары, тренировать выносливость и силу и просто «выпускать пар».

Напольная груша очень удобна: не нужно придумывать, как закрепить ее на потолке, не требуется никаких дополнительных приспособлений - просто наполните ее нижнюю часть водой или песком для устойчивости. А перчатки можно использовать не только дома: они пригодятся и для занятий в секции бокса на начальном уровне.

Цена: от 2999 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Для стройных ног

Чтобы каждая съеденная пироженка не вызывала у подруги (сестры, мамы, жены) угрызений совести, подарите ей степпер. Этот компактный тренажер помогает держать себя в хорошей форме без особых усилий, и даже короткая, на 20-30 минут, тренировка дает отличный результат – качественную проработку мышц ног и ягодиц. К тому же ходьба – это полезная кардионагрузка для сердца и сосудов.

В «Декатлоне» на выбор есть несколько вариантов степперов: обычный, с упором для рук, степпер с эластичными лентами для дополнительной нагрузки на мышцы плечевого пояса, и степпер-велосипед – на нем можно крутить педали, сидя на стуле/диване, или же использовать его для проработки мышц рук.

Чтобы вы могли отслеживать эффективность занятий, каждый степпер снабжен дисплеем: на нем отображается количество шагов и сожженных калорий, интенсивность тренировки и общее пройденное расстояние.

Цена: от 2499 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Для фигуристов и хоккеистов

В Туле есть современные катки с искусственным льдом, которые работают независимо от погоды, поэтому пора вставать на коньки!

В «Декатлоне» можно подобрать для ребенка и взрослого коньки для хоккея и фигурного катания (женские и мужские), причем выбор огромный – тут и модели с рисунков и без него, с утеплением, удобные раздвижные – они будут «расти» вместе с ребенком, так как ботинок рассчитан на три размера.

В подарок к Новому году в гипермаркете можно купить со скидкой наборы юного фигуриста и хоккеиста. В первый входят коньки за 1399 или 2199 руб., сумка для коньков (499 руб.) и защита для лезвий (199 руб.). Набор для юного хоккеиста – это коньки, клюшка, шайба.

В мастерской, которая работает в магазине, можно заточить коньки, а также бесплатно обрезать защитные чехлы под размер лезвий.

Цена набора фигуриста: от 2097 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Для фитнес-клуба

Если ваш близкий человек занимается фитнесом, он точно будет рад мини-подарку, который можно купить в «Декатлоне»: на выбор – спортивная бутылка, скакалка, спортивная сумка и резинка для тренировок. Стоит недорого, польза – огромна!

Цена набора: от 798 р. минус скидка по карте «Декатлон».

Выбрав подарок, не забудьте оформить на кассе карту «Декатлон», если у вас ее еще нет. Она не только дает скидки на новогодний ассортимент, но и сохраняет электронные чеки на все ваши покупки, дает возможность обменять/вернуть товар в течение года и пользоваться гарантией на купленный товар в течение двух лет.

Гипермаркет «Декатлон» поздравляет всех с наступающим праздником и приглашает за подарками! Спортивного вам Нового года!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 7.

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