АрхСити: Новый стиль загородной жизни

Расположение рядом с городом и по соседству с лесом, современный подход к строительству и удобные планировки.

Поселок АрхСити дает много поводов задуматься о том, чтобы сменить город на простор и свободу загородной жизни.

А еще он удивляет – современной архитектурой одноэтажной застройки и другими интересными деталями. Все подробности о поселке мы выяснили у Андрея Антоненкова, руководителя проекта «ЕСН Премьер», который является представителем застройщика с эксклюзивным правом продажи домов АрхСити.

Андрей Антоненков, руководитель проекта «ЕСН Премьер»

@specialistantonenkov +7-953-952-91-15

– Андрей, расскажите о поселке – где он находится, сколько здесь будет домов и как распланирована территория?

– АрхСити обязан своим названием расположению рядом с селом Архангельское. Место было выбрано за близость к лесу и удобную транспортную доступность. В двух км от клубного поселка – Хомяково с сетевыми магазинами и основными объектами инфраструктуры. Отсюда всего 20 минут на автомобиле до центра Тулы, где вам доступны все плюсы городской жизни.

АрхСити задумывался как небольшой клубный поселок со своей приватной атмосферой. В первой очереди строительства будет 9 домов площадью 192 квадратных метра, с теплым гаражом на 2 автомобиля. Во второй очереди – 8 домов по 130 квадратных метров, с примыкающими парковочными местами на 2 автомобиля под навесом. Каждый дом расположен на огороженном участке площадью от 7 до 13 соток. На территории поселка предусмотрена гостевая парковка.

– В поселке очень необычная архитектура домов. Что вдохновило на эту концепцию?

– АрхСити – совершенно новый клубный поселок. При проектировании архитекторы старались удовлетворить современный запрос на внешний минимализм при большом объеме домов внутри – простота и лаконичность, наполненное светом пространство и приватность клубной атмосферы.

– Дома в поселке одноэтажные – это тоже достаточно необычное решение.

– Да, в АрхСити все дома будут одноэтажными. Строительство таких домов обходится дороже, но именно в них можно реализовать максимально светлое пространство и умные планировки, исключить потерянные квадратные метры, которые в двухэтажных домах используются под лестничные пролеты. Кроме того, современные исследования показывают, что вторым этажом практически не пользуются.

– Какие современные инженерные решения применены при строительстве?

– Подобный подход к стройке я вижу редко – здесь особое внимание уделено инженерии, соблюдению строительных технологий и качеству материалов.

Дома стоят на свайно-ростверковом фундаменте – это дорогая технология стройки, но она исключает сырость и подтопление дома.

Стены из керамических блоков «Браер» толщиной более 60 сантиметров гарантируют шумоизоляцию, зимой сохраняют тепло, а летом – удерживают прохладу. В отделке используется облицовочный кирпич «Браер» уникального, специально подобранного для поселка обжига.

Панорамные окна с надежным алюминиевым профилем пропускают максимум света и исключают сквозняки.

Плоская кровля домов не нуждается в уходе: осадки спускаются в ливневую систему по специальному внутреннему теплому стоку.

Все коммуникации – электричество, газ, вода, высокоскоростной интернет – проходят под землей и подведены к каждому дому. Водоснабжение централизованное, а водоотведение снабжено современной системой септиков.

– Как будет обеспечиваться безопасность?

– Поселок и все дома в нем окружены забором с системой круглосуточного видеонаблюдения, автоматическими воротами и шлагбаумом на въезде. Личное пространство и имущество жителей поселка будет надежно защищено.

– Дома уже продаются? Какие условия действуют на старте продаж?

– В АрхСити открыта продажа домов. В ближайших планах – начало строительства второй очереди.

Сейчас действуют уникальные цены на дома первой очереди – всего 60 000 руб. за квадратный метр. Похожих цен нет даже на квартиры эконом-класса.

За 11 500 000 руб. вы приобретаете современный дом в клубном поселке с очень высоким качеством исполнения, площадью 192 квадратных метра и участком от 8 до 13 соток. Если говорить о жилье бизнес- и премиум-класса, то за подобную сумму едва ли можно купить двухкомнатную квартиру.