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Проектное бюро «Монолит»: капитально и качественно отремонтируем ваш балкон
Фото предоставлено проектным бюро «Монолит».
Партнерский материал

Проектное бюро «Монолит»: капитально и качественно отремонтируем ваш балкон

Компания предлагает полный спектр услуг, включая замену балконной плиты.

Проектное бюро «Монолит» выполняет весь спектр услуг, связанных с ремонтом и остеклением балконов. В отличие от большинства своих конкурентов «Монолит» занимается не только косметическими, но и капитальными работами, в том числе заменой балконной плиты.

Квалификации и опыта специалистов компании «Монолит» достаточно, чтобы выполнить замену плиты балкона на любом этаже быстро и качественно. Дальнейшие остекление и отделка балкона так же будут выполнены превосходным образом. Проектное бюро работает в Туле уже 15 лет, за этот большой срок специалисты разработали свои собственные методики и технические решения, а также заработали хорошую репутацию.

Еще одно преимущество компании – доступные цены. Полная стоимость зависит от выбранных материалов и дизайна, но цена на остекление балконов начинается от 20 000 рублей. Даже за эти деньги вы получаете уютный балкон, который прослужит вам долгие годы.

В проектном бюро «Монолит» предлагают беспроцентную рассрочку на оплату услуг.

Проектное Бюро «Монолит» не экономит на качестве. При остеклении используются  только современные материалы от ведущих производителей – Provedal, KBE, Rehau, Artek, Slidors. При этом материалы поступают напрямую, что позволяет компании «Монолит» удерживать одни из самых низких цен в регионе.

Предварительную цену ремонта вы можете узнать, просто позвонив в компанию. Вам предложат различные решения по отделке и остеклению, по каждому варианту расскажут о преимуществах и недостатках.

Окончательную стоимость замерщик рассчитает на месте. Кстати, вызов специалиста абсолютно бесплатный.

Главный принцип работы компании – доверительное отношение к клиенту. Специалисты сделают всё, чтобы помочь вам в решении конкретных задач и предложить комплексное решение, которое позволит удовлетворить все ваши пожелания.

Помимо этого мастера подскажут, как оптимизировать проект по ремонту, снизить издержки при монтажных работах, закупке и доставке материалов и оборудования.

Заключая договор на остекление балконов и лоджий с проектным бюро «Монолит», вы получаете:

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Широкий ассортимент предлагаемых решений;
  • Гарантированный срок исполнения заказа;
  • Низкую цену на работы и материалы;
  • Беспроцентную рассрочку оплаты без участия банка;
  • Возможность проведения работ в выходные и праздничные дни.

Осенью всех покупателей ждет приятный сюрприз: скидки до 20%. Успейте сделать заказ!

Тула, ул. Шевченко, 11, оф. 7.

Тел.: 8 (4872) 38-59-57, 8-903-840-59-57.

monolit-pb.ru

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 11:55
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