Проектное бюро «Монолит»: капитально и качественно отремонтируем ваш балкон
Компания предлагает полный спектр услуг, включая замену балконной плиты.
Проектное бюро «Монолит» выполняет весь спектр услуг, связанных с ремонтом и остеклением балконов. В отличие от большинства своих конкурентов «Монолит» занимается не только косметическими, но и капитальными работами, в том числе заменой балконной плиты.
Квалификации и опыта специалистов компании «Монолит» достаточно, чтобы выполнить замену плиты балкона на любом этаже быстро и качественно. Дальнейшие остекление и отделка балкона так же будут выполнены превосходным образом. Проектное бюро работает в Туле уже 15 лет, за этот большой срок специалисты разработали свои собственные методики и технические решения, а также заработали хорошую репутацию.
Еще одно преимущество компании – доступные цены. Полная стоимость зависит от выбранных материалов и дизайна, но цена на остекление балконов начинается от 20 000 рублей. Даже за эти деньги вы получаете уютный балкон, который прослужит вам долгие годы.
В проектном бюро «Монолит» предлагают беспроцентную рассрочку на оплату услуг.
Проектное Бюро «Монолит» не экономит на качестве. При остеклении используются
Предварительную цену ремонта вы можете узнать, просто позвонив в компанию. Вам предложат различные решения по отделке и остеклению, по каждому варианту расскажут о преимуществах и недостатках.
Окончательную стоимость замерщик рассчитает на месте. Кстати, вызов специалиста абсолютно бесплатный.
Главный принцип работы компании – доверительное отношение к клиенту. Специалисты сделают всё, чтобы помочь вам в решении конкретных задач и предложить комплексное решение, которое позволит удовлетворить все ваши пожелания.
Помимо этого мастера подскажут, как оптимизировать проект по ремонту, снизить издержки при монтажных работах, закупке и доставке материалов и оборудования.
Заключая договор на остекление балконов и лоджий с проектным бюро «Монолит», вы получаете:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Широкий ассортимент предлагаемых решений;
- Гарантированный срок исполнения заказа;
- Низкую цену на работы и материалы;
- Беспроцентную рассрочку оплаты без участия банка;
- Возможность проведения работ в выходные и праздничные дни.
Осенью всех покупателей ждет приятный сюрприз: скидки до 20%. Успейте сделать заказ!
Тула, ул. Шевченко, 11, оф. 7.
Тел.: 8 (4872) 38-59-57, 8-903-840-59-57.