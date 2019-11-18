Туляки могут бесплатно съездить в Израиль

Фото из архива проекта Таглит и героев публикации.

Израиль. Лето. Ирина

22-летняя студентка Ирина Моргунова о проекте Таглит знала давно — о возможности съездить в Израиль рассказывали знакомые. Думала, что будет сложно уладить формальности с документами, но в реальности процесс подачи заявки оказался достаточно простым и быстрым. Принять участие в поездке можно при соблюдении двух условий — еврейские корни и возраст от 18 до 32 лет. Ирина собрала подтверждающие ее происхождение документы — и в августе этого года приземлилась вместе с 35 другими молодыми людьми в Израиле.

- Израиль — это страна контрастов, и в нашем путешествии мы смогли увидеть его в разных сторон. Иерусалим, каждый камень которого пропитан историей. Современный Тель-Авив, который напомнил мне столичный Москва-Сити. Стена плача, у которой я не смогла сдержать слез, и залитые солнцем средиземноморские пляжи, где хочется каждую минуту радоваться жизни.

Моя поездка в Израиль была настолько насыщена событиями и впечатлениями, что каждый вечер я буквально падала от усталости и избытка эмоций.

Мы побывали в одном из священных для евреев городов, городе художников, очень красивом и атмосферном Цфате. Посетили синагогу, пострадавшую от бомбардировки, — она уже восстановлена, но в ней хранится осколок снаряда как напоминание о страшном дне. В заповеднике Рош-ха-Никра на границе с Ливаном любовались гротами и живописными видами на море и скалы. Мы встречали рассвет в пустыне с бедуинами и делили с ними трапезу, проходили увлекательный квест в Тель-Авиве, любовались роскошными садами Бахаи.

Я всегда хотела лично проверить, правда ли на поверхности воды в Мертвом море можно лежать, — и в поездке у меня был шанс это сделать. Вода действительно держит — не утонешь))).

Моря вообще в нашем путешествии было много: в Тель-авиве мы купались и загорали, и на побережье меня поразило, как много там серферов.

В поездке было много ярких, цепляющих за душу моментов. В музее Яд Вашен, посвященном памяти жертвам холокоста, невозможно было сдержать слез — эмоционально это тяжелое место, но побывать в нем стоит каждому, и не только еврею. В Стене плача я оставила запуску со своим желанием, а атмосфера этого места тоже не оставляет равнодушным.

Все 10 дней с нами все время был экскурсионный автобус и гид. На несколько дней к нам присоединилась группа молодых израильтян, которые рассказала много интересного о повседневной жизни в Израиле, традициях, службе в армии.

В нашей группе было 35 человек из разных городов России: из Тулы в той поездке я была единственным участником.

Хочется, чтобы туляки, имеющие еврейские корни, тоже знали об этой возможности.

Увидеть землю своих предков, прикоснуться к истории, бесплатно побывать в этой прекрасной, современной, цветущей стране — это бесценный опыт и незабываемые впечатления!

Израиль. Зима. Григорий

Григорию Бронштейну 22, он студент, будущий врач. Гриша из еврейской семьи, поэтому для поездки с проектом Таглит ему достаточно было предоставить свидетельства о рождении своих родителей. Подал заявку в сентябре на зимний сезон, а путешествие состоялось уже в феврале.

- Программа поездки позволила увидеть очень разный Израиль. Несколько дней мы провели в Эйлате, древнем городе на берегу моря, который любят туристы. Встречали рассвет на горе Масада в Иудейской пустыне, возвышающейся над Мертвым морем.

Посетили Иерусалим. Съездили на север страны в селения, где много садов, и жители занимаются сельским хозяйством. Жили в Тель-Авиве, где сходили на потрясающую театральную постановку: она шла на иврите, но над сценой был экран, где текст дублировался на русском языке.

Удивительно, что в стране с достаточно небольшой территорией на высоком уровне развиты различные отрасли, от IT (здесь огромное количество стартапов в IT-сфере, невероятные технологии, постоянная научно-исследовательская деятельность) до выращивания растений.

В Израиле жаркий сухой климат, и при этом — море зелени, посаженной руками человека. Каждое растение в стране учтено, к каждому дереву в городах или вдоль трасс, подведен капельный полив, который включается в определенное время. Такое бережное отношение к природе и плодам труда людей поражает.

Наша поездка была построена таким образом, чтобы показать нам Израиль с разных сторон,

а мы уже смогли понять, какой стиль жизни нам больше по душе. Лично я предпочел бы что-то среднее между природой и высокими технологиями — например, жизнь в пригороде Тель-Авива. Знаю, что после нашей поездки несколько участников нашей группы переехали в страну, получают там образование, работают. Для меня в Израиле очень комфортный климат, я люблю море, но о переезде пока не задумываюсь.

Что еще удивило во время поездки — это люди, их дружелюбное отношение к тебе. Если тебе нужна помощь, например, нужно показать дорогу, никто не откажет, а чаще даже проводят тебя до нужного места, даже если им не по пути.

Вместе с нами в этой поездке были русскоговорящие ребята-израильяне, которые много рассказывали нам о жизни в стране, отвечали на все вопросы — запретных тем не было. Многих интересовала тема службы в армии: большинство парней и девушек идут служить сразу после школы, а после поступают в вузы. При этом в армии каждому подбирается нагрузка по его силам и занятия, которые позволяют себя реализовать.

Вместе с Ириной, Григорием и туроператором Israel Experts, который организует поездки в рамках проекта Таглит, мы составили инструкцию для тех, кто тоже хочет бесплатно побывать в Израиле.

1. Узнайте больше о проекте Таглит

Таглит организует поездки в Израиль для евреев: их цель — познание Израиля и его уникальных людей, открытие собственной принадлежности к еврейским ценностям и традициям. Инициаторы проекта уверены, что это укрепляет связь молодых людей с израильским народом и усиливает солидарность еврейских общин по всему миру.

За 20 лет работы проекта в Израиле побывали более 600 тысяч евреев из 67 разных стран.

2. Подтвердите свое происхождение

Таглит создан для молодых людей с еврейскими корнями. Если ваши мама и папа, бабушки с дедушками или даже прабабушка — евреи, смело подавайте заявку на участие в проекте. Достаточно одного еврейского близкого родственника, чтобы вы получили возможность стать участником проекта. Если вы мало знаете об истории своей семьи, расспросите родителей: возможно, среди ваших предков все же были евреи. Для подтверждения происхождения достаточно их свидетельств о рождении, военных билетов или даже выписок из домовых книг.

3. Выберите тип поездки

Таглит организует как классические поездки в Израиль, так и специализированные. В первом случае вы сможете увидеть главные достопримечательности и разные регионы страны с различным климатом и укладом жизни, старинные святыни и мировые инновации.

Если вы хотите узнать не только Израиль, но и что-то новое из интересующей вас сферы деятельности, выбирайте тематические поездки. Например, экстрим-тур готовит увлекательные приключения, с покорением горных вершин, велопоходами и другими активными развлечениями.

Кулинарный тур позволит развить свои вкусовые и кулинарные навыки вместе с лучшими шеф-поварами Израиля.

Есть варианты для фотографов, любителей искусства, для тех, кто интересуется бизнесом или IT.

4. Выберите время поездки

Поездки в Израиль Таглит организует зимой и летом. Летом здесь достаточно жарко, зато будет возможность купаться в море, загорать на пляжах и взять с собой только легкую одежду.

Зимой погода в стране очень комфортная, достаточно теплая, солнечная, но пляжного отдыха в программе не будет. Хотя моря, Средиземное и Мертвое, вы, конечно же, увидите. А самые бесстрашные смогут и окунуться! Кстати, как раз сейчас идет набор на поездки зимнего сезона — подробности можно узнать тут.

5. Зарегистрируйтесь в проекте

Для этого нужно заполнить анкету на сайте и отправить организаторам документы. С вами свяжутся и подробно проконсультируют о дальнейших действиях.

6. Готовьтесь к путешествию!

Поездка в Израиль оплачивается организаторами полностью: вам не нужно будет думать о стоимости авиабилетов или заботиться о питании. С Таглитом вы путешествуете по системе «всё включено» — это перелеты, проживание, полная экскурсионная программа, питание, развлечения, активный отдых. С собой можно вообще не брать деньги — разве что на сувениры и шопинг.

Единственное финансовое обязательство, которое берут на себя участники поездок, — залог в размере 50 евро, который будет возвращен вам по приезду домой. Он нужен как гарантия того, что ваши намерения относительно поездки серьезны и вы не откажетесь от нее в последний момент.

Справка Myslo

Проект «Таглит» запустили 20 лет назад филантропы Чарльз Бронфман и Майкл Стейнхардт. Их идея заключалась в том, что каждый молодой еврей по праву рождения должен иметь возможность посетить родину своих предков. Суть проекта так и расшифровывается — Израиль по праву рождения. Поездки финансируют основатели проекта и другие крупные спонсоры, государство Израиль, Еврейская федерация, Керен А-Есод, Еврейское агентство Сохнут и тысяч индивидуальных благотворителей со всего мира.

Таглит на иврите значит «открытие» — открытие Израиля, его людей и собственной принадлежности к еврейским ценностям и культуре.

За 20 лет работы Таглита в Израиле побывали более 650 тысяч молодых людей из 67 стран. Такими темпами за 10 лет в Израиле сможет побывать каждый второй еврей в мире.

Путешествия организуются дважды в год, в летний и зимний сезоны. В Туле набор участников ведет израильский туроператор Israel Experts.

Поездки доступны для участников в возрасте от 18 до 32 лет, имеющих еврейские корни.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету.