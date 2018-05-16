Полный путеводитель по тульским музеям

Фото из архива Myslo.

В Тульской области есть на что посмотреть! Myslo поможет сориентироваться.

Накануне Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, Myslo подготовил свой путеводитель по местам, в которых обязательно стоит побывать и коренным тулякам, и гостям региона.

Тульский государственный музей оружия

Где находится: старое здание — Тула, кремль; «шлем» — Тула, ул. Октябрьская, 2.

Часы работы: «шлем»: пн., вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт. пт., сб. — с 10.00 до 21.00;

кремль: вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 21.00. Понедельник — вых. Последний понедельник месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 300 руб., дети до семи лет бесплатно.

В музее свыше 13 000 экспонатов. Это 2000 единиц огнестрельного оружия разных эпох! Экспозиция в «шлеме» почти вся интерактивная — оживающие стенды, кабина вертолета, окоп с оружием, которое можно подержать. Есть система для любителей селфи, превращающая вас в гусара или древнерусского витязя. Фотоколлаж сразу отправится вам на e-mail.

Музей «Тульские самовары»

Где находится: Тула, ул. Менделеевская, 8.

Часы работы: пн., вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., суб. — с 10.00 до 20.00. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 100 руб., дети до 16 лет бесплатно.

Этот музей — настоящая визитная карточка Тулы. В залах можно найти всевозможные модели самоваров — от огромного, 70-литрового буфетного до крошечного самовара на три капельки воды. Каждый экспонат — настоящее произведение искусства. Современная экспозиция позволит вам побывать в мастерской самоварщика, примерить на себя его профессию и увидеть кондитерский магазин П. И. Козлова , а также 16-килограммовую сахарную голову!

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Где находится: Щекинский район, дер. Ясная Поляна.

Часы работы: заповедник — ежедневно с 9.00 до 21.00, мемориальные здания — будни с 10.00 до 15.30, сб. и вс. с 9.30 до 15.30. Выходной — понедельник. Санитарные дни: в Доме Толстого — последний вторник месяца, во Флигеле Кузминских — поcледняя среда месяца.

Цена вопроса: от 50 руб.

Родовая усадьба Льва Толстого — это жемчужина тульского края. Здесь прекрасно всё — интересные экскурсии в доме великого писателя, архитектура и живописные виды. Это отличное место для отдыха или семейной фотосессии. Почувствуйте дух усадьбы, в которой создавались такие шедевры литературы, как «Война и мир» и «Анна Каренина».

Музей-вокзал «Козлова Засека»

Где находится: Тульская область, ж/д станция Ясная Поляна.

Часы работы: среда — воскресенье — с 9.15 до 16.30. Понедельник, вторник — выходной. Санитарный день — последняя среда каждого месяца.

Цена вопроса: от 30 руб.

Если будете в Ясной Поляне, заезжайте в ближайшую к усадьбе железнодорожную станцию. Сюда приезжали Репин, Короленко, Шишкин, Страхов и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее проследовать в усадьбу писателя. Толстые встречали на станции своих гостей и получали почту. Сейчас в музее полностью воссоздана атмосфера времен Льва Толстого, а еще здесь за небольшую плату можно сфотографироваться в дорожных костюмах образца конца XIX — начала XX века.

Старая тульская аптека

Где находится: Тула, пр. Ленина, 27.

Часы работы: среда — суббота — с 10.00 до 19.00, воскресенье — с 11.00 до 19.00. Понедельник, вторник — выходной.

Цена вопроса: от 50 руб.

Вот уже несколько лет на месте самой знаменитой тульской аптеки располагается музей. Тематика здесь аптечная — экспонаты посвящены знахарству, траволечению и другим медицинским чудесам. Можно увидеть заспиртованного ужа, внутренности краба и рыбы, человеческий череп, зуб волка и другие диковинки. В музейных витринах хранится старинная аптекарская посуда, весы, книги, инструменты врача, шприцы, микроскоп, бланки рецептов, фотографии дореволюционных интерьеров, упаковку лекарств XIX века. Но главный экспонат этого музея — подкованная блоха.

Музей «Филимоновская игрушка»

Где находится: Тульская область, пос. Одоев, ул. Сильверстова, 11.

Часы работы: среда — воскресенье — с 10.00 до 17.00. Понедельник, вторник — выходной.

Цена вопроса: от 150 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Это единственный специализированный музей, посвященный одноименной игрушке, и первый за более чем 600-летнюю историю промысла. Здесь представлены игрушки разных народов, но большая часть экспозиции посвящена, конечно, филимоновской игрушке, редким уникальным фото и архивным материалам о жизни и творчестве прежних и нынешних мастеров. Также в музее можно увидеть процесс создания игрушки, а при желании и самому попробовать свои силы.

Музейный комплекс «Куликово поле»

Где находится: Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое.

Часы работы: ежедневно — с 10.00 до 19.00. Последний понедельник месяца — санитарный.

Цена вопроса: от 100 руб., дети до 16 лет бесплатно.

Музей погружает посетителей в историю сражения. После реконструкции комплекс стал современным и интересным для людей всех возрастов. Сейчас он может удовлетворить интерес даже самого взыскательного посетителя, глубоко интересующегося темой Куликовской битвы. Для каждого раздела, освещающего разноплановые взгляды на сражение, продуманы интерактивные задания и подсказки. Все разделы экспозиции сконцентрированы на центральном экспонате — главном макете поля Куликовской битвы.

Государственный музей-заповедник В. Д. Поленова

Где находится: Тульская обл., Заокский р-н, дер. Страхово.

Часы работы: музей — со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00; парк — со среды по воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник, вторник — выходной. Последний четверг каждого месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 150 руб., дети до 16 лет бесплатно.

В экспозиции находятся многочисленные коллекции, в том числе художественные произведения В. Д. Поленова , И. Е. Репина , К. Коровина и др., уникальная мебель и предметы старины, личные вещи Поленова и членов его семьи, уникальная библиотека. А совсем недавно музей «Поленово» вошел в число самых интересных и новационных музеев Европы.

Музей пряничного дела

Где находится: Тула, Одоевское шоссе, 83.

Часы работы: с понедельника по субботу — с 9.00 до 16.00, воскресенье — выходной.

Цена вопроса: от 150 руб.

В музее при кондитерской фабрике «Ясная Поляна» посетителей знакомят с историей производства знаменитых тульских пряников, рассказывают об особенностях пряничного дела, показывают быт мастеров, вырезающих пряничные доски. Посетитель изучит развитие кондитерской отрасли в России, увидит собственными глазами, как изготавливаются настоящие тульские пряники и другие, ставшие уже традиционными кондитерские изделия. Кроме того в ходе экскурсии гостям расскажут о секретах и нюансах приготовления тульских пряников и дадут попробовать сладости, только что сошедшие с конвейера.

Дом-музей В.В.Вересаева

Где находится: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Часы работы: вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 50 руб., дети до 16 лет бесплатно.

Экспозиция музея посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста. Основные экспонаты — его личные вещи, фотографии, документы, книги. Здесь воссозданы интерьеры эпохи писателя — его кабинет и библиотека. Сегодня дом-музей — единственная сохранившаяся городская усадьба в Туле. А еще в нем хранится посмертная маска Александра Сергеевича Пушкина — подарок одного из пушкинистов. Таких масок в мире всего семь.

Тульский областной художественный музей

Где находится: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Часы работы: вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 80 руб., дети до 16 лет бесплатно.

На сегодняшний день это один из крупнейших музеев в России. На трех этажах хранится более 23 000 экспонатов. В постоянной экспозиции музея представлены скульптуры русских и европейских мастеров, прекрасные образцы изделий из стекла и фарфора ведущих европейских и российских фабрик. Гордость музея — произведения выдающихся русских художников XVI—XX вв. еков: Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Кандинского, Казимира Малевича и т. д.

Тульский областной краеведческий музей

Где находится: Тула, ул. Советская, 68.

Часы работы: вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 100 руб., дети до 16 лет бесплатно.

Здесь можно узнать всё об истории Тулы. Одно из любимых мест посетителей — таинственный зал культуры, выполненный в стиле библиотеки XIX века, где в полумраке взору предстаёт фондовое собрание книжных памятников различных эпох. В центре зала расположены впечатляющие своими размерами, роскошные напрестольные Евангелия XVIII века. А на первом этаже гостей музея встречает огромный лесной красавец — лось, добытый сотрудниками в окрестностях Ясной Поляны в 1958 г.

Музей «Мото-Авто-Арт»

Где находится: Тула, д. Харино, ул. Ореховая, 1.

Часы работы: вторник — воскресенье — с 11.00 до 18.00. Понедельник — выходной.

Цена вопроса: от 100 руб.

В настоящий момент это крупнейший в России мотомузей, коллекция которого насчитывает уже более 270 единиц мототехники, многие из которых сохранились в единственном экземпляре во всем мире. Большая часть экспонатов — это советские мотоциклы, мопеды и трициклы периода с 1930-х по 1990-е годы, но есть и мотоциклы других стран: Чехии, Германии и др. Среди уникальных экспонатов — мотоколяска Юрия Никулина (Тульский цирк), мотоцикл «Баксан», внесенный в Книгу рекордов России, экспериментальные мотоциклы Тульского машиностроительного завода.

Музей «Тульский кремль»

Где находится: Тула, кремль.

Часы работы: пн., вт., ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт., пт., сб. — с 10.00 до 20.00. Последняя среда месяца — санитарный день.

Цена вопроса: от 100 руб.

Музей в самом центре Тулы отправит вас в путешествие в древность. Самый значительный экспонат — макет Тульского кремля XVII века. Это уменьшенная в 130 раз древняя крепость с мощёными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников, с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Продемонстрированы все оборонительные элементы стен и башен: бойницы, крытый боевой ход, крепостной ров с деревянными перекидными мостами. Также вы можете «заглянуть на огонек» и в боярские хоромы — копию трёхэтажного чудо-дома с подклетом, горницей и красным крылечком.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»





Где находится: Тула, территория Московского ж/д вокзала.

Часы работы: со среды по воскресенье с 11.00 до 19.00, понедельник, вторник — выходной.

Цена вопроса: 100 руб., дети до 16 лет бесплатно.

История бронепоезда № 13 неразрывно связана с героической обороной Тулы. База дивизиона бронепоездов состоит из вагона-клуба, вагона-пекарни и штабного вагона. Посетители смогут осмотреть бронепоезд и войти внутрь каждого из вагонов. Кроме того, вниманию посетителей будут представлены вагоны базы — небоевой, вспомогательной части бронепоезда, где можно будет услышать о том, как жил, питался и отдыхал в перерывах между боями экипаж стальной крепости.

Музей «Гармони Деда Филимона»

Где находится: Тула, ул. Менделеевская, 9.

Часы работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник — выходной.

Цена вопроса: от 200 руб.

Здесь собраны музыкальные инструменты, отражающие путь развития гармони от миниатюрных гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов XX века. В экспозицию вошло более ста предметов из частных коллекций. Большие, маленькие, раритетные и только вышедшие из-под рук мастера гармони, баяны и аккордеоны, и все по-своему уникальны. Музей вошел в десятку лучших по итогам конкурса «Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма», проводимого при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ.

Богородицкий дворец-музей и парк

Где находится: Тульская область, Богородицк, территория парка, 1.

Часы работы: вт. — пт. с 09.15 до 20.00, сб., вс. с 9.15 до 20.00, понедельник — выходной. Последний четверг месяца — санитарный.

Цена вопроса: от 200 руб.

Богородицкий дворец-музей находится в бывшей усадьбе графов Бобринских. Здание дворца выполнено в стиле раннего классицизма. Оно является частью не только дворцово-паркового ансамбля, но и центром Богородицка. Пять главных улиц города веером расходятся от дворца. Сегодня экспозиционно-выставочная площадь музея составляет почти 800 кв. м. Помимо музейной экпозиции туристы могут насладиться живописными видами в парке возле музея.

Музей-усадьба Андрея Болотова «Дворяниново»

Где находится: Тульская область, Заокский р-н, д. Дворяниново.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00.

Цена вопроса: от 60 руб.

Дворяниново располагается в месте бывшего родового поместья ученого, агронома и просветителя Андрея Болотова. Главная ценность экзпозиции — электрическая машина XVIII века, аппарат, производящий ток. Болотов лечил ею больных, проводя сеансы электрофореза.

Еще одна достопримечательность — «дуб желаний» в парке. Еще при жизни Болотова в дуб попала молния, после разрушения деревья причудливо срослись, сформировав арку. Желания, загаданные под ней, исполняются! Об этом свидетельствуют записи в книге отзывов.