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Самые невероятные программы «Ночи музеев – 2018» в Туле

Кадр из фильма «Ночь в музее» (2006 г.).

Самые невероятные программы «Ночи музеев – 2018» в Туле

По традиции в этот день музеи открывают свои двери для посетителей до самого утра. Но эта акция давно вышла за пределы музейных ресурсов.

Зачастую этот вечер превращается в яркое событие с мастер-классами, необычными декорациями и интерактивами и проходит порой в самых неожиданных местах. Myslo собрал самые интересные мероприятия из всероссийской акции «Ночь музеев».

«Ночь музеев» в Выставочном зале

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский пр., 16
19 мая, суббота 18.00
Цена: дети – 60 р., взрослые – 150 р.

На территории Выставочного зала пройдет настоящий праздник. Посетителей ждет презентация коллекции ТМИИ, выступления тульских музыкантов и поэтические стендапы, мастер-классы по реставрации картинных рам и созданию фамильного герба. Также гости смогут пройти увлекательный арт-квест, в котором участникам предстоит разделиться на команды, найти предметы, спрятанные в экспозиции, и собрать этюдник.

 

«Ночь музеев» в Банке России

Центральный банк Российской Федерации, отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО
Тула, ул. Советская, 88
18 мая, пятница с 10.00
Запись на экскурсии по тел.: 32-52-25, 32-50-01

Весь день с 10.00 до 19.00 на территории банка будет работать экспозиция, посвященная древним монетам. Экскурсантам расскажут об истории возникновения банковского дела в Тульской губернии, о жизни служащих Госбанка XIX века. Также гостям представится возможность заглянуть в вековой сейф-сундук, увидеть счетную технику и даже сфотографировать уникальные экспонаты: самую старинную монету в коллекции музейного фонда отделения и банкноту номиналом 1 миллиард немецких марок 1923 года выпуска. Дети смогут посмотреть мультфильмы об истории денег и разгадать финансовые ребусы.

 

«Ночь музеев» в Епифани

Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
19 мая, суббота 18.00
Цена: 100 р.

Музей приглашает провести этот вечер в удивительной стране Пионерии. Участники мероприятия совершат путешествие в прошлое, вспомнят факты из истории пионерии, пионерские символы, ритуалы и традиции, поучаствуют в забавных викторинах, конкурсах и подвижных играх. А в конце праздника всех ждёт пионерский костер и печёная картошка.

 

«Ночь музеев» в ТИАМе

Всехсвятский кафедральный собор
Тула, ул. Л. Толстого, 79
19 мая, суббота 19.00
Стоимость: 150 р.

В день акции Тульский историко-архитектурный музей (ТИАМ) начинает экскурсии из цикла «Тульский некрополь». Группа из 15 человек отправится исследовать Всехсвятское кладбище. Экскурсия стартует от Всехсвятского собора. В течение полутора часов посетители будут исследовать кладбищенские захоронения вместе с опытными экскурсоводами.

 

«Ночь музеев» в «Тульских древностях»

«Тульские древности», музейно-выставочный центр
Тула, пр. Ленина, 47
19 мая, суббота 17.00
Вход свободный



Музей предлагает познакомиться с шедеврами своих запасников на необычных мастер-классах, интерактивных беседах и занятиях. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению декоративного пояса с кисточками и бижутерии, попробовать чай из музейной коллекции, пройти квест по истории тульской земли, познакомиться с предметами, с помощью которых обучались наши предки.

 

«Ночь музеев» в «Ясной Поляне»

«Ясная Поляна», научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого
Тула, ул. Октябрьская, 12
19 мая, суббота с 11.00

«Ясная Поляна», музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
19 мая, суббота 20.30

В течение всего дня до 22.00 в галерее «Ясная Поляна» будет работать выставка «Русские примитивисты». После просмотра экспозиции посетители смогут забраться в самые потаенные уголки здания на экскурсии по научно-культурному центру. Кроме того, под руководством опытных мастеров гости смогут изготовить керамические сувениры и послушать рассказ народных мастеров об истории тульской городской игрушки.

Вечером на веранде Дома Толстого состоится спектакль студентов РАТИ ГИТИС. Молодые актеры покажут эпизоды из произведения «Война и мир» в современном прочтении.

Полное расписание событий «Ночи музеев» смотрите в афише.

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Автор: Настя Якушина, вчера, в 18:00 +2
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