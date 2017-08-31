Обзор Myslo: Куда в сентябре сходить с ребенком в выходные

Myslo сделал подборку самых ярких заведений Тулы, где можно родителям побаловать ребенка за успехи в школе.

Еще вчера детки беззаботно проводили свободное время, а сегодня надо сидеть за партой и внимательно слушать учителя. Войти в учебный ритм деткам после продолжительных летних каникул ой как сложно.

Чтобы чадо с удовольствием тянулось к знаниям, абсолютно не лишним будет сделать 1 сентября настоящим праздником, а в дальнейшем поощрять его за старания. Тем более, что погода в сентябре обещает быть теплой, а значит ни детям, ни взрослым выходные не заходится проводить дома.

Кофейня «Шоколад» – яркий вкус праздника

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www.chokoladkafe.ru

А что такое «праздник» в понимании детей? Конечно же разнообразные сладости и побольше! Как сделать, чтобы праздник запомнился на долго знают в кофейне «Шоколад».

«Шоколад» – одна из немногих кофеен в Туле, которая имеет собственный кондитерский цех.

К радости сладкоеежек в меню кофейни можно найти большое количество разнообразных тортов, десертов, выпечки.

Вкуснейшие блинчики с маковой начинкой в сливочно-шоколадном соусе, сытные лоранские пироги с разными начинками, ароматный яблочный штрудель с шариком тающего мороженого и горячим шоколадом, воздушный Тирамису с вишней, умопомрачительный Десерт- безе с сырным кремом и ягодным соусом с ликером Лимончелло... Это лишь немногое из того, что ждет вас в кофейне Шоколад.

Здесь работают истинные мастера своего дела. Кофейня «Шоколад» – одно из лучших место для семейного отдыха, романтических свиданий и встреч с друзьями. Мягкий аромат кофе и бельгийского шоколада надолго поднимет настроение и сделает вечер запоминающимся.

Кофейню Шоколад вы можете найти в Тульском кремле ( торговые ряды, бутик №4), на проспекте Ленина (ост. Каминского) или в ТЦ Макси (1 этаж, напротив центрального входа). Не важно какую из них выберете, в любом случае найдете богатый ассортимент сладостей и уютную атмосферу.

Но кофейня «Шоколад» – это не только бесконечно вкусные и всегда свежие кондитерские изделия, но и прекрасная европейская кухня, которую по достоинству оценят и дети, и взрослые!

Лазанья-ролл с курицей и шпинатом в соусе Альфредо, салат «Тайный приворот» со слабосоленой семгой, филе скумбрии с пряными травами... Не откажите себе в удовольствии и побалуйте своего ребенка роскошными блюдами от кофейни «Шоколад».

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Кофейня «Шоколад» на проспекте Ленина, 31.

Время работы: с 10:00 до 23:00 (без выходных)

Телефон: +7 (4872) 30-50-90

Кофейня «Шоколад» в ТЦ «МАКСИ» на 1 этаже напротив центрального входа.

Время работы: с 10:00 до 21:00 (без выходных)

Телефон: +7 (950) 90-30-593

Кофейня «Шоколад» в Кремле (Торговые ряды, Бутик №4).

Время работы: с 10:00 до 21:00 (без выходных)

Телефон: +7 (953) 191-59-00.

Карл Маркс, бургерная

Ваш ребенок – любитель бургеров, да и сами вы не прочь перекусить подобными блюдами, но мысли о здоровом питании не покидают? Вам в заведение абсолютно нового формата — бургерную «Карл Маркс».

Продукты для бургеров от «Карл Маркса» тщательно выбираются. Все меню полностью натуральное. Здесь готовят только правильные бургеры из свежих продуктов, приготовленных на собственной кухне. А это уже домашняя еда!

Ароматные булочки бургерная «Карл Маркс» выпекает самостоятельно. Мраморную говядину, рыбу, свинину и мясо птицы для котлет и филе закупается у проверенных поставщиков.

Сейчас в меню 11 бургеров на любой вкус – со свининой, говядиной или рыбой.

Есть и вегетарианский бургер – «Родион Свекольников».

Вместо мяса в нем – свекольная котлета, авокадо и вкуснейший соус песто.

В наличие есть детские наборы, в состав которых входит минибургер, картофель фри и коктейль на основе морковного сока. Цена детского сета – 220 рублей.

Кроме разнообразных бургеров из мяса, рыбы и птицы в меню есть салаты, куриные крылышки, горячую варёную кукурузу, картошку, креветки и сырные батончики. К любому блюду вам предложат на выбор 8 соусов — есть из чего выбрать!

Напитки – это отдельная тема для разговора. Таких безалкогольных коктейлей вы не пробовали еще никогда! А пиво для нас поставляют лучшие крафтовые пивоварни России.

Ну а фирменные лимонады «Карл Маркс» не оставят равнодушными никого.

Важное отличие бургерной «Карл Маркс» от фаст-фуда: ваш заказ готовится только из свежих продуктов, никаких полуфабриктов и заморозки!

Как в любом уважающем себя ресторане. Да, это увеличивает ожидание заказа до 10-20 минут, но качество и непревзойденный вкус оправдывают это на сто процентов.

Бургер из «Карл Маркс» останется вкусным даже когда остынет.

«Карл Маркс» — это одна из первых в Туле служб доставки бургеров! Оцените огромное разнообразие вкусов из фермерских продуктов и отборного мяса на булочке собственного производства.

Ваш заказ быстро доставит курьер. Доставка по Туле бесплатная при заказе от 500 рублей.

Тула, Ленина проспект, 30 (2 этаж)

8 (4872) 38-48-68

karlburgers.ru

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