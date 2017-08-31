Празднуем весёлую свадьбу в ресторане

Обзор тульских ресторанов, в которых можно провести уютную и яркую свадьбу, как в маленькой компании, так и всей роднёй.

Рассказываем о ресторанах и банкетных залах в нашем городе, которые будут рады организовать ваше свадебное застолье, развлекательную программу и душевный праздничный вечер.

Ресторанный комплекс «Аида» — одно из лучших мест в Туле для проведения красивой, уютной, весёлой и яркой свадьбы. Праздник, проведённый в этом ресторане, навсегда останется тёплым воспоминанием в вашем сердце!

У вас много родственников и друзей, всех хочется пригласить на торжество? В «Аиде» вы сможете удобно разместиться в шикарном

зале «Самира», рассчитанном

на 250 человек.

Кроме того, здесь вы сможете выбрать для застолья любой из других шести залов:

Тульский — на 50−60 человек;

Восточный — на 50−60 человек;

Европейский — на 90−100 человек;

VIP-зал с караоке — на 25−30 человек;

Две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек.

Каждый из этих залов оформлен в своём особом стиле, — выбирайте какой вам понравится.

Тёплой осенью особенным станет праздник на свежем воздухе. В ресторанном комплексе для вас открыта большая летняя веранда, на которой свадьба пройдёт удобно и весело.

На зелёной уличной территории ресторана, среди берёз, расположены уютные деревянные беседки, в которых гости смогут подышать воздухом. А возле живописного фонтана вы сможете сделать красивые фото, которые останутся на добрую память о событии. Для юных гостей торжества здесь специально обустроена детская площадка.

В тёплое время года «Аида» проводит выездные регистрации брака прямо на своей уютной территории, возле водопада.

Неповторимая и богатая кухня — настоящая гордость «Аиды», которая приятно удивит даже самых взыскательных гостей. В этом ресторане работают повара-профессионалы, которые действительно знают своё дело, и не устают удивлять гостей своим мастерством, дарить им радость ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. В огромном меню этого ресторана вы сможете выбрать классические и любимые блюда, или попробовать новые для себя угощения азербайджанской, русской и европейской кухни.

Вам предоставят на выбор

более 200 наименований блюд!

Одних салатов здесь больше 40 разновидностей, разнообразные варианты оригинальных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд, и широкое разнообразие горячих мясных и рыбных блюд, на любой вкус.

Сочный и ароматный шашлык — ещё одна изюминка этого заведения! Глаза разбегаются от выбора, и хочется попробовать всё: 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда наполнят ваш праздник удовольствием.

Вам не придётся беспокоиться о сохранности автомобилей ваших гостей во время застолья. Машину можно спокойно оставить на отдельной парковке с видеонаблюдением, рассчитанной на 100 мест.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, улица Кутузова, 131 Б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» — прекрасное место для большого события вашей жизни — свадьбы, которая пройдёт здесь на высшем уровне!



В этом заведении всё создано для праздника, который останется в памяти молодоженов и гостей навсегда. При составлении шоу-программы для вашего торжества в этом заведении учтут все ваши пожелания, и предложат варианты на любой бюджет.

Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — в этом зале вам предоставят профессиональный свет и звук.

Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём, и яркое световое оформление вечером, украсит ваше событие и преумножит ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет, где разгуляться и потанцевать.

Изысканная кухня порадует каждого гостя свадьбы, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены. Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на свадьбу без пробкового сбора.

В банкетном зал «Этажи» для вас:

свадебный банкет до 85 человек;

банкет за 2000 руб. на человека;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

организация развлекательной программы;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает вашу свадьбу незабываемой!

Тула, Чапаева 34 а (200 м за ТЦ «РИО»)

8 (4872) 71-63-54

банкетвтуле.рф

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Загородный комплекс «Петушки» приглашает к себе молодоженов и их гостей на свадебное торжество этой осенью. Комплекс расположен в зелёной зоне, в поселке Высокое на территории Пролетарского района.

Яркие и тёплые краски осени, свежий воздух, живописные окрестности комплекса, добавят красоты в главное событие жизни, и оставят прекрасные воспоминания.

Уютная территория комплекса «Петушки», а также расположенная рядом берёзовая роща и пруд станут отличным местом для проведения оригинальной свадебной фотосессии. А ещё здесь можно провести и выездную церемонию бракосочетания.

Молодоженам при заказе банкета в «Петушках» дарят фотосессию и предоставляют бесплатно отдельный гостевой домик.

В «Петушках» созданы все условия для красивой, уютной и незабываемой свадьбы: внимательный персонал, достойный сервис и доступные цены.

Вы можете доверить менеджерам комплекса организацию всего свадебного торжества: застолья, шоу-программы, подбором живой музыки и ведущих. Наслаждайтесь праздником, а все заботы возьмёт на себя профессионалы.

Для вашего события на выбор три банкетных зала: два летних и один всесезонный. В них можно принять от 30 до 150 гостей.

После окончания торжества молодоженам и гостям можно не торопиться разъезжаться по домам. В «Петушках» можно остановиться на ночь, или на несколько дней в деревянных уютных домиках, готовить шашлык на мангале, и продолжать отдыхать.

Опытные повара ресторана загородного комплекса «Петушки» предлагают своим гостям богатый выбор блюд, приготовленных из самых свежих и качественных продуктов.

Для вашего события здесь могут разработать специальное банкетное меню с учетом гастрономических пристрастий гостей, начиная от традиционных закусок и блюд, и заканчивая необычными авторскими блюдами. Даже самые искушенные гости свадьбы останутся довольны. Алкогольные напитки и фрукты на банкет можно привезти свои.

«Петушки» — это одно из лучших мест в Туле для проведения

свадебного торжества.

Тульская область, поселок Высокое

8 (920) 776-51-16

petushki-tula.ru

instagram.com/petushkitula

Кафе «Малёвка» — это красивое, просторное и уютное заведение на природе, в котором создано всё для проведения лучшего праздника, важного события или тёплого вечера в хорошей компании.

При хорошей погоде здесь можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну, а если вы не хотите зависеть от природных условий — для вас приготовят просторный и тёплый банкетный зал, в котором удобно разместится даже большая компания гостей.

В тёплый осенний день небольшая группа гостей может с комфортом разместится в уютных беседках, рассчитанных на компанию до 20 человек.

На территории кафе есть красивый мостик для влюблённых — отличное место для фотосессии!

На живописной территории этого кафе вы можете заказать выездную регистрацию брака. А для завершения букета незабываемых эмоций, вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.

Повара порадуют виновников и гостей свадьбы вкуснейшими блюдами европейской и узбекской кухни, предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

В кафе «Малёвка» вы можете сразу заказать живое музыкальное сопровождение вашего праздника, и наслаждаться самым важным событием в жизни без забот и лишних поисков всего необходимого для свадьбы.

Ваше торжество пройдёт здесь на высоте!

д. Малёвка, улица Садовая, 1А

8 (4872) 585−576, 8 (4872) 710−500

8 (902) 844-54-24

malevka.ru

Конгресс-Центр Тульского Дома Науки и Техники

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники специально созданы для того, чтобы уютно отпраздновать важное, торжественное событие в жизни — свадьбу.

При выборе заведения для своего события, многие обращают внимание на важные моменты: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Банкетные залы Тульского Дома Науки и Техники идеально сочетают в себе все условия для лучшего праздника!

Здание расположено в самом центре Тулы, а значит вам не придётся терять время добираясь на свадебный банкет после фотосессии в Кремле. Ещё один плюс — удобный подъезд к зданию, парковка и вместительное крыльцо позволят свободно разместиться даже очень большому свадебному кортежу.

Выбирайте любой из трёх залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал подготовят для вашей свадьбы в красочном оформлении, со всем необходимым оборудованием. Ну, а шеф-повар ресторана подготовит для торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал 400.

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м2 и вместимостью до 200 человек.

Отлично подходит для проведения больших свадеб с богатой музыкальной программой и множеством гостей.

В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал 100.

Площадь зала — 150 м2. Здесь можно удобно разместить до 60 гостей.

Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетный зал кафе Зодиак.

Площадь зала — 72 м2. В кафе можно провести свадьбу до 50 гостей.

Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал Расположение в самом центре города Тула в нескольких сотнях метров от Кремля, Белого дома, центральной площади Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня, Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

Воспользовавшись услугами этих банкетных залов вы точно не пожалеете о своем выборе.

Вас порадует высочайший уровень обслуживания, организации и проведения вашей свадьбы!

Тула, Менделеевская, 1

8 (4872) 36-45-81 , 8 (910) 160-21-21

congresscenter.ru