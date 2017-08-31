Празднуем весёлую свадьбу в ресторане
Обзор тульских ресторанов, в которых можно провести уютную и яркую свадьбу, как в маленькой компании, так и всей роднёй.
Рассказываем о ресторанах и банкетных залах в нашем городе, которые будут рады организовать ваше свадебное застолье, развлекательную программу и душевный праздничный вечер.
Аида, ресторанный комплекс
Ресторанный комплекс «Аида» — одно из лучших мест в Туле для проведения красивой, уютной, весёлой и яркой свадьбы. Праздник, проведённый в этом ресторане, навсегда останется тёплым воспоминанием в вашем сердце!
У вас много родственников и друзей, всех хочется пригласить на торжество? В «Аиде» вы сможете удобно разместиться в шикарном
зале «Самира», рассчитанном
на 250 человек.
Кроме того, здесь вы сможете выбрать для застолья любой из других шести залов:
- Тульский — на 50−60 человек;
- Восточный — на 50−60 человек;
- Европейский — на 90−100 человек;
- VIP-зал с караоке — на 25−30 человек;
- Две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек.
Каждый из этих залов оформлен в своём особом стиле, — выбирайте какой вам понравится.
Тёплой осенью особенным станет праздник на свежем воздухе. В ресторанном комплексе для вас открыта большая летняя веранда, на которой свадьба пройдёт удобно и весело.
На зелёной уличной территории ресторана, среди берёз, расположены уютные деревянные беседки, в которых гости смогут подышать воздухом. А возле живописного фонтана вы сможете сделать красивые фото, которые останутся на добрую память о событии. Для юных гостей торжества здесь специально обустроена детская площадка.
В тёплое время года «Аида» проводит выездные регистрации брака прямо на своей уютной территории, возле водопада.
Неповторимая и богатая кухня — настоящая гордость «Аиды», которая приятно удивит даже самых взыскательных гостей. В этом ресторане работают повара-профессионалы, которые действительно знают своё дело, и не устают удивлять гостей своим мастерством, дарить им радость ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. В огромном меню этого ресторана вы сможете выбрать классические и любимые блюда, или попробовать новые для себя угощения азербайджанской, русской и европейской кухни.
Вам предоставят на выбор
более 200 наименований блюд!
Одних салатов здесь больше 40 разновидностей, разнообразные варианты оригинальных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд, и широкое разнообразие горячих мясных и рыбных блюд, на любой вкус.
Сочный и ароматный шашлык — ещё одна изюминка этого заведения! Глаза разбегаются от выбора, и хочется попробовать всё: 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда наполнят ваш праздник удовольствием.
Вам не придётся беспокоиться о сохранности автомобилей ваших гостей во время застолья. Машину можно спокойно оставить на отдельной парковке с видеонаблюдением, рассчитанной на 100 мест.
«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!
Тула, улица Кутузова, 131 Б
Этажи, банкетный зал
Банкетный зал «Этажи» — прекрасное место для большого события вашей жизни — свадьбы, которая пройдёт здесь на высшем уровне!
В этом заведении всё создано для праздника, который останется в памяти молодоженов и гостей навсегда. При составлении шоу-программы для вашего торжества в этом заведении учтут все ваши пожелания, и предложат варианты на любой бюджет.
Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — в этом зале вам предоставят профессиональный свет и звук.
Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём, и яркое световое оформление вечером, украсит ваше событие и преумножит ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет, где разгуляться и потанцевать.
Изысканная кухня порадует каждого гостя свадьбы, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены. Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на свадьбу без пробкового сбора.
В банкетном зал «Этажи» для вас:
- свадебный банкет до 85 человек;
- банкет за 2000 руб. на человека;
- профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;
- организация развлекательной программы;
- удобное расположение в городе;
- изысканная кухня и безупречный сервис.
Банкетный зал «Этажи» сделает вашу свадьбу незабываемой!
Тула, Чапаева 34 а (200 м за ТЦ «РИО»)
8 (4872) 71-63-54
Загородный комплекс «Петушки»
Загородный комплекс «Петушки» приглашает к себе молодоженов и их гостей на свадебное торжество этой осенью. Комплекс расположен в зелёной зоне, в поселке Высокое на территории Пролетарского района.
Яркие и тёплые краски осени, свежий воздух, живописные окрестности комплекса, добавят красоты в главное событие жизни, и оставят прекрасные воспоминания.
Уютная территория комплекса «Петушки», а также расположенная рядом берёзовая роща и пруд станут отличным местом для проведения оригинальной свадебной фотосессии. А ещё здесь можно провести и выездную церемонию бракосочетания.
Молодоженам при заказе банкета в «Петушках» дарят фотосессию и предоставляют бесплатно отдельный гостевой домик.
В «Петушках» созданы все условия для красивой, уютной и незабываемой свадьбы: внимательный персонал, достойный сервис и доступные цены.
Вы можете доверить менеджерам комплекса организацию всего свадебного торжества: застолья, шоу-программы, подбором живой музыки и ведущих. Наслаждайтесь праздником, а все заботы возьмёт на себя профессионалы.
Для вашего события на выбор три банкетных зала: два летних и один всесезонный. В них можно принять от 30 до 150 гостей.
После окончания торжества молодоженам и гостям можно не торопиться разъезжаться по домам. В «Петушках» можно остановиться на ночь, или на несколько дней в деревянных уютных домиках, готовить шашлык на мангале, и продолжать отдыхать.
Опытные повара ресторана загородного комплекса «Петушки» предлагают своим гостям богатый выбор блюд, приготовленных из самых свежих и качественных продуктов.
Для вашего события здесь могут разработать специальное банкетное меню с учетом гастрономических пристрастий гостей, начиная от традиционных закусок и блюд, и заканчивая необычными авторскими блюдами. Даже самые искушенные гости свадьбы останутся довольны. Алкогольные напитки и фрукты на банкет можно привезти свои.
«Петушки» — это одно из лучших мест в Туле для проведения
свадебного торжества.
Тульская область, поселок Высокое
8 (920) 776-51-16
Малёвка, кафе
Кафе «Малёвка» — это красивое, просторное и уютное заведение на природе, в котором создано всё для проведения лучшего праздника, важного события или тёплого вечера в хорошей компании.
При хорошей погоде здесь можно устроить фуршет на свежем воздухе, в живописном окружении природы. Ну, а если вы не хотите зависеть от природных условий — для вас приготовят просторный и тёплый банкетный зал, в котором удобно разместится даже большая компания гостей.
В тёплый осенний день небольшая группа гостей может с комфортом разместится в уютных беседках, рассчитанных на компанию до 20 человек.
На территории кафе есть красивый мостик для влюблённых — отличное место для фотосессии!
На живописной территории этого кафе вы можете заказать выездную регистрацию брака. А для завершения букета незабываемых эмоций, вечером здесь можно устроить наземное пиротехническое шоу.
Повара порадуют виновников и гостей свадьбы вкуснейшими блюдами европейской и узбекской кухни, предложат отведать сочный и ароматный кавказский шашлык. Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.
В кафе «Малёвка» вы можете сразу заказать живое музыкальное сопровождение вашего праздника, и наслаждаться самым важным событием в жизни без забот и лишних поисков всего необходимого для свадьбы.
Ваше торжество пройдёт здесь на высоте!
д. Малёвка, улица Садовая, 1А
8 (4872) 585−576, 8 (4872) 710−500
8 (902) 844-54-24
Конгресс-Центр Тульского Дома Науки и Техники
Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники специально созданы для того, чтобы уютно отпраздновать важное, торжественное событие в жизни — свадьбу.
При выборе заведения для своего события, многие обращают внимание на важные моменты: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.
Банкетные залы Тульского Дома Науки и Техники идеально сочетают в себе все условия для лучшего праздника!
Здание расположено в самом центре Тулы, а значит вам не придётся терять время добираясь на свадебный банкет после фотосессии в Кремле. Ещё один плюс — удобный подъезд к зданию, парковка и вместительное крыльцо позволят свободно разместиться даже очень большому свадебному кортежу.
Выбирайте любой из трёх залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал подготовят для вашей свадьбы в красочном оформлении, со всем необходимым оборудованием. Ну, а шеф-повар ресторана подготовит для торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.
Банкетный зал 400.
Многофункциональный просторный зал площадью 320 м2 и вместимостью до 200 человек.
Отлично подходит для проведения больших свадеб с богатой музыкальной программой и множеством гостей.
В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.
Банкетный зал 100.
Площадь зала — 150 м2. Здесь можно удобно разместить до 60 гостей.
Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.
Банкетный зал кафе Зодиак.
Площадь зала — 72 м2. В кафе можно провести свадьбу до 50 гостей.
Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.
Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники — это:
- Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал
- Расположение в самом центре города Тула в нескольких сотнях метров от Кремля, Белого дома, центральной площади
- Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,
- Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование
- Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.
Воспользовавшись услугами этих банкетных залов вы точно не пожалеете о своем выборе.
Вас порадует высочайший уровень обслуживания, организации и проведения вашей свадьбы!
Тула, Менделеевская, 1