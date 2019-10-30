Андрей Малахов: Моя жизнь – это одна минута до мечты

Андрей Малахов: «Сегодня неважно, на каком канале и во сколько тебя показывают. Если ты делаешь интересный контент, тебя будут смотреть везде».

Андрей Малахов приехал в Тулу не впервые и отметил: город очень изменился. Перед выступлением на форуме телеведущий зашел в кофейню на Советской, а после – отправился на выставку современного искусства в кластер «Октава».

Выступая перед журналистами, Андрей Малахов рассказал о том, почему ему не стыдно ни за один свой эфир, а также о пути к успеху, отцовстве, Томе Крузе и Ольге Бузовой.

– В нашей семье, как во многих советских семьях, был ритуал – в 9 вечера собираться перед телевизором и смотреть программу «Время». И в 1989 году я, подросток с серебряной медалью, приехал поступать на факультет журналистики в МГУ с мечтой вести эту программу. И историю своей жизни я могу назвать «Одна минута до мечты» – потому что на протяжении 18 лет меня показывали на Первом канале, и программа «Пусть говорят» заканчивалась в 20.59. Мой совет всем, кто хочет быть успешным, – мечтайте. Когда у вас есть мечта и цель, ваша ракета полетит. Неважно, долетит или нет, но она будет стремиться к цели. Моя ракета не долетела всего одну минуту, потому что цель трансформировалась.

– Когда я поступил в МГУ и заселился в общежитие, в своей комнате повесил на стену 50 фотографий людей, у которых хотелось взять интервью. Пока учился и проходил практику на телевидении, смог встретиться со многими из них, и эти встречи всегда были разочарованием. Я отрывал их фото со стены, и в финале там остался только Том Круз. Зная это, мой бывший сосед по комнате много лет спустя позвонил мне из Германии: «По телевизору сейчас показали, как Том Круз в прямом эфире поднялся и ушел со словами, что у него самолет в Москву. Если ты сейчас рванешь в аэропорт, сможешь исполнить свою студенческую мечту и поговорить с ним!» А я подумал: а нужно ли мне куда-то ехать в 10 вечера, чтобы и последняя моя мечта стала разочарованием?..



– Когда я уходил с Первого канала, у всех была мысль: невозможно уйти с этого места – это же самое прекрасное, что может быть, когда тебя показывают по телевизору в такое время. Наверное, да, в разрезе 2005-2010 года. Но сейчас уже неважно, когда и где тебя показывают. Никто уже не бежит к телевизору. Главное, что ты предлагаешь, чтобы аудитория захотела тебя смотреть.



– Когда много лет работаешь в ежедневном эфире и понимаешь, что тебе и дальше бежать по этому пути – пенсионный возраст продлили! – ты должен не переставать удивлять аудиторию и прежде всего не уставать от самого себя.





– Чтобы не стать спринтером на длинной дистанции к своей мечте, нужно не просто делать свою работу, а быть интересной личностью. Ты должен развиваться, читать, узнавать, ездить, учить языки, ходить на курсы и все время расти. Если ты все время учишься, только таким образом ты можешь пробежать эту длинную дистанцию. Если вы самобытный, оригинальный, вас заметят. Если вы интересны и преподносите себя в правильном ракурсе – миллионы человек начинают следить за вашей жизнью. Например, у Бузовой 14 миллионов подписчиков, и она сама же подбрасывает топливо в огонь своей популярности. Она ведь далеко не дура, и даже фраза про блокадниц брошена не случайно, а с пониманием, что она тут же будет растиражирована.



– Люди во всем ищут эксклюзив. Для меня эксклюзивом могло бы стать интервью с вдовой Юрия Гагарина, доступ к которой запрещен до конца ее дней. Первый космонавт, загадочная смерть – такую программу я бы сел и смотрел. Или первое интервью с Натальей Ветлицкой после долгого молчания – это будет сенсация. А долгие интервью, которые делает Юрий Дудь, мне неинтересны – для меня в них ничего нового нет. То же самое, кстати, много лет назад уже делал прибалтий­ский ведущий Урмас Отт.



– Я успешен, потому что делаю свою работу для души. Могу ответить за каждую историю, объяснить, почему она появилась в эфире и почему мне за нее не стыдно. Есть темы, на которые я никогда не буду снимать программы. Например, история с Анастасией Заворотнюк: непонятно, как мы можем ей помочь, семья просит ничего не делать, и я не буду устраивать шоу без героя или хотя бы без его близких людей. Для меня это реальный треш. Возможно, в 20 лет я смотрел бы на это по-другому, но сейчас репутация для меня важнее, чем рейтинги на один вечер.



– Как я изменился после рождения сына? Меньше сплю. Подстраиваю свой график жизни так, чтобы больше бывать с ним. В моей жизни стало меньше спорта, потому что когда свободны только два часа, я поеду домой, а не в спортзал. И я стал чуть более ответственным, потому что ребенка «поднять» надо.

Творческий путь телеведущего

1972 г.

Родился в Апатитах Мурманской области. Папа работал инженером, мама – воспитателем, а затем заведующей детским садом. Андрей стал долгожданным ребенком: его маме на тот момент было больше 30 лет.

1984 г.

Учился в музыкальной школе по классу скрипки. «Отбывал повинность спустя рукава», – вспоминает Андрей. – Меня начали ставить ведущим концертов, только чтобы не брал в руки инструмент. Я был счастлив».

1989 г.

После окончания школы с серебряной медалью поступил на факультет журналистики МГУ. Учился на одном курсе с Эрнестом Мацкявичусом, Владимиром Чернышевым и многими другими известными журналистами.

1992 г.

Пришел на телевидение. Был корреспондентом, после специальным корреспондентом на Первом канале. А когда все ведущие «Доброго утра» оказались в отпуске, на замену поставили Малахова.

2001 г.

Стал ведущим программы «Большая стирка» о житейских и интимных проблемах, которые не принято выносить на публику. Ток-шоу дважды меняло название: на «Пять вечеров» и «Пусть говорят».



2006 г.

Выпустил книгу «Мои любимые блондинки» в жанре черной комедии: рассказал, как заманить звезд на ток-шоу, где теряет килограммы московская элита, и чем занимается ведущий и его редакторы-блондинки.

2007 г.

Стал главным редактором журнала StarHit о жизни звезд. Через несколько лет создал и стал генеральным директором телекомпании «ТВ Хит», которая занимается производством телепроектов.

2011 г.

Женился на Наталье Шкулёвой, издателе российской версии журнала Elle, дочери издателя Виктора Шкулёва. Свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. Для Малахова этот брак стал первым.

2012 г.

Дважды породнился с Филиппом Киркоровым, став крест­ным отцом для обоих его детей – Аллы-Виктории и Мартина. «Я горд этим. И очень благодарен Филиппу», - отмечал телеведущий.

2017 г.

После 25 лет работы на Первом канале ушел на Второй («Россия-1»), где ведет программу «Привет, Андрей!».

В этом же году, 16 ноября, у телеведущего и его жены родился сын Александр.