Активная тульская молодежь о счастье, желании помогать и новых вершинах

Эти ребята в 2020 году получили премию правительства Тульской области для поддержки талантливой и социально-активной молодежи. И кажется, их жизненной энергии можно только позавидовать!

Варвара Лаврухина, 16 лет: «Во всем пытаюсь найти позитив!»

– В четвертом классе я попала на фестиваль юных сказочников, организованный детской общественной организацией «Преображение». Это было настоящее волшебство, праздник детства. И организовали его школьники. Как тогда я хотела быть на их месте! Мои горящие глаза заметили учителя и через пару лет предложили мне войти в состав организаторов фестиваля. Всего пару лет, а я уже пишу сценарий, веду событие и сама собираю детские улыбки!



Варвара Лаврухина совмещает подготовку

к поступлению на юридическую специальность

и организацию праздников.

– В этой детской организации состою до сих пор. По-прежнему мне нравится всё, что делаю. Это не просто взгляд со стороны, я точно знаю, какие эмоции испытывают дети.

Несмотря на это, собираюсь получить юридическое образование. И уже во время учебы хочу посмотреть, смогу ли полностью перестроиться на такую серьезную специальность. Возможно, университетская жизнь закрутит меня так сильно, что я погружусь в общественную жизнь. Но тем не менее юридические знания будут всегда полезны.

Везде ищу позитив и уверена, что чувствовать себя счастливым можно в любой профессии. Главное, понимать, что, работая, ты каждый день делаешь этот мир лучше. И даже если сначала что-то не получается, нужно идти дальше. Возможно, после этого вас ждет что-то невероятное.

Главный мотиватор для меня – мое желание жить и быть полезной этому обществу. Я понимаю, что у меня за спиной много проделанной работы, тысячи искренних улыбок, которые появились благодаря нашему общему делу. Хочу приумножать их число снова и снова.

Алёна Балакина, 25 лет: « Самое главное – горящие глаза. Горите идеей, и всё получится!»

– Я педагог-организатор городского центра развития и научно-техического творчества детей и юношества. Премию мне дали за заслуги как молодому педагогу.



Алёна Балакина: «Сейчас вам готовы помочь воплотить все ваши идеи,

просто берите и делайте!»

– Занимаюсь со школьниками, открываю для них все прелести общественной жизни. Там всегда крутая атмосфера! Знаю это с детства, потому что была активной со школы, а в студенчестве работала в молодежном центре «Родина». Когда ты занимаешься общественной жизнью, понимаешь свою значимость, чувствуешь, что можешь влиять на мир вокруг, что-то изменить, привнести. Говорю воспитанникам, насколько важно со школы приучить себя не быть равнодушным. Потом это войдет в привычку и откроет много перспектив.

Сейчас в нашей стране много грантовых конкурсов для молодежи, которые позволяют реализовать свои идеи. Я сама выигрывала грант на проект «Игры будущего». Мы содействовали проф-ориентации выпускников интернатов. Всё прошло на высшем уровне, и я запомню это навсегда. Сейчас вам помогут реализовать все вашу задумки. Главное – захотеть и сделать!

Я мечтала попасть на топовые форумы нашей страны: «Территория смыслов» и «Таврида». И реализовала свои мечты. Там такая нереальная атмосфера: тысячи людей с новыми идеями, горящими глазами. Когда ты находишься в подобных местах, энергетика завораживает! Это лучшая мотивация для меня.

Считаю, что современная молодежь должна быть максимально гибкой. Мы должны уметь работать в любых ситуациях, постоянно придумывать что-то новое. Всё вокруг развивается очень быстро, если ты упустишь процесс, догнать будет сложно. Ну и, конечно, важны креативность и ответственность. И еще одно важное качество: стрессоустойчивость, чтобы ничто не смогло сбить вас с пути.

Владислав Ивлев, 26 лет: «Мы живем один раз,

и нужно использовать все шансы»

– Живу в Плавске, постоянно выступал здесь на праздниках, танцевал. Учился на хореографа, но из-за травмы был вынужден перевестись на режиссера. Тут меня пригласили работать в молодежный центр Плавска. Все обстоятельства сложились так, что я согласился. Тогда мы хотели создать творческое пространство, куда дети могли бы прийти потанцевать. Мы надеялись, что придет хотя бы десять человек.



Владислав Ивлев создал танцевальную группу для детей в Плавске,

которая собирает миллионы просмотров на YouTube.

– Но пришло так много ребят! Меня многие в городе уже знали, а подобных проектов с уличной современной хореографией никогда не было. Через пару месяцев я понял, что хочу заниматься с детьми серьезнее. Захотел выйти за рамки простых движений, флешмобов, понял, что нужно больше занятий. Тогда появилась наша студия современного танца V.I.DANCE. Сразу же в 2016 году мы поехали на конкурс, конечно, проиграли. И это нас так мотивировало! Через год мы вернулись на этот конкурс и забрали первое место! И таких побед у нас с тех пор накопилось уже порядочно.

Сейчас в нашей команде 80 детей. Это очень много для небольшого города. Мои ребята разные по возрасту – от 5 до 18 лет, разной комплекции и начальной подготовки, но нас всех объединяет стремление к новым победам. Мы много выступаем во всех уголках Тульской области. А в 2019 году я создал YouTube-канал, мы залили туда видео с номером на популярный тогда трек «Витаминка», попали в тренды и набрали за месяц 3 млн просмотров. На нас подписались 65 тысяч человек. Наши ролики смотрят звезды, заливают к себе в Instagram, нас показывали по Mуз-тв.

Хочется и личностного развития, я был на кастинге проекта «Танцы», слишком переволновался, не прошел. Но я не собираюсь сдаваться. Подготовлюсь лучше и попробую снова!

Михаил Пухначёв, 20 лет: «Общественная жизнь –

это знакомства, эмоции и новые знания»

– Учусь на факультете физической культуры в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого и не пропускаю почти ни одного мероприятия в вузе. Мне нравится быть активным, еще в школе я становился участником всевозможных акций, субботников, работал вожатым, помогал убирать могилы ветеранов. Сейчас состою в объединении «Волонтеры Победы» и помогаю нуждающимся по многим направлениям.



Михаил Пухначёв уверен, что помогать нуждающимся может каждый.

– Активная жизнь дарит мне незабываемые эмоции, много новых знакомств. Это так классно, когда ты можешь кому-то помочь, узнать что-то новое, обменяться мнениями. Мы все на одной волне, хорошо понимаем друг друга.

Кажется, что мы делаем всё для других, но многое остается и у нас в сердце. 9 Мая мы поздравляли ветерана, на улице устроили танцы и песни для бабушки. Она смотрела с балкона и была так растрогана! Это так просто, но мы показали, что помним о подвиге, гордимся. Такие моменты остаются в памяти навсегда не только у тех, кому мы помогаем, но и у нас самих.

Кто-то вообще не участвует в событиях вуза и общественной жизни города, но мне это интересно. На что можно это променять? Здесь мы общаемся, развлекаемся. К тому же это всего лишь часть нашей жизни. Всё остальное мы можем заполнить, чем хотим.

Современный молодой человек должен, в первую очередь, быть добрым и открытым. Это сейчас в тренде. Вокруг столько возможностей, что не пользоваться ими было бы глупо.

Может быть, не все понимают волонтеров: «Зачем тратить свое время на других?» Но вы только попробуйте! Уверяю вас, хотя бы небольшую пользу может принести каждый из вас. Для этого не нужно посвящать всю свою жизнь или тратить много денег. Нужно только желание и немного тепла и заботы. Помогать может абсолютно каждый!

Найти того, кому нужна помощь сейчас, просто: есть группы в социальных сетях, сайты. Мы можем быть полезными детям, одиноким старикам, животным. Можно выбрать то, что ближе конкретно вам.

Татьяна Кораблева, 15 лет: «Двигаться к своей мечте

я начала еще в четвертом классе»

– Много чем пробовала заниматься: окончила хореографическую и музыкальную школу, но однажды я начала писать тексты и поняла, что это моё. В четвертом классе я загрузила первый свой текст на портал «Одаренные дети». Тогда я даже не думала, что стану журналистом. Поучаствовать в конкурсе попросили в школе, там увидела раздел «Блоги». Сначала я комментировала посты других ребят, читала их материалы. А потом решила попробовать писать сама. За активное участие нас пригласили в Совет Федерации. Вы представляете себе, что это значит для девочки в четвертом классе? Это было масштабно! Я была в восторге.



Татьяна Кораблева уверена: журналистика – дело всей ее жизни.

– Меня пригласили там на интервью. Я не могла сказать ни слова. Тогда и поняла, что нужно развиваться, много работать.

Сейчас я пишу статьи, делаю интервью, пишу посты во всероссийские группы волонтерских центров, участвую в Лиге юных журналистов на всероссийском уровне. И еще отлично чувствую себя перед камерой.

Писать интересно обо всем. Раньше я рассказывала в своих текстах о том, что хорошо знаю сама. А сейчас я пишу для многих проектов, иногда попадаются совсем незнакомые темы, в которых нужно разбираться с нуля. И это оказалось тоже интересно!

Моя любимая тема – некоммерческие организации, позитивный контент. Это так приятно! Мне близка тема волонтерства, потому что я и сама помогаю в организации мероприятий, участвую в проекте «Медиаволонтеры России».

Уже определилась, что свяжу свою жизнь с журналистикой. Родственники меня поддерживают. Особенно мама, она говорит, что это очень интересная профессия. Я познакомилась со многими людьми из медиасферы – корреспондентами, фотографами, видеографами и т.д. Мне с ними так комфортно общаться! Я нашла свой круг общения.

Считаю, чтобы быть успешным, нужно просто делать то, что тебе нравится. Звучит банально, но это работает.Нелюбимое дело не подарит тебе эмоций, не зарядит на дальнейшую работу. А если вы пока не знаете, чем хотите заниматься, пробуйте всё вокруг. Используйте каждую возможность. Только так поймете, к чему лежит душа, что получается лучше всего. Пока вы учитесь в школе, у вас есть все возможности строить свое успешное будущее!

Дмитрий Шевченко, 29 лет: «Мне нравится быть полезным людям»

– Я директор молодежного центра «Патриот» в Плавске, занимаюсь сразу несколькими волонтерскими проектами, играю в местном театре и работаю учителем информатики в школе. Как всё успевать? Очень просто! Когда отдаешь много энергии людям и видишь результат, их эмоции, к тебе эта энергия возвращается вдвойне. Этим можно заряжаться!



Дмитрий Шевченко не только помогает сам, но и привлекает к волонтерству детей.

– Впервые я решил помогать в 2016 году. Тогда я работал в администрации Плавска в группе информационно-технического обеспечения. Мне нужно было сфотографировать мероприятие по разгрузке гуманитарной помощи для нуждающихся семей. Там были йогурты, и вот эти люди, которых я привык видеть на работе, сняли свои пиджаки и полезли в грузовики. Это было впечатляюще! Я решил, что тоже могу помочь. На следующий день я присоединился к коллегам.

Сейчас за плечами много проектов, в том числе по волонтерскому сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы участвуем в конкурсах, реализуем новые идеи. Думаю, это необходимо абсолютно всем молодым людям: быть разносторонними, не зацикливаться на чем-то одном и постоянно развиваться.

Мне важно помогать своему родному Плавску. Я не уехал из родного города, потому что считаю, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе. Меня приглашали на работу в Тулу, но между бумажной работой в областной столице и реальным общением и событиями в Плавске я выбрал людей. И ни разу не пожалел об этом!



Ольга Поленова, 23 года: «Учеба – это интересно»

– Учусь на факультете психологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого и почти всё время посвящаю исследованию межличностных отношений. Последняя работа посвящена студентам с инвалидностью, которым очень сложно найти общий язык со сверстниками.



Ольга Поленова нашла свое призвание в науке

и изучает межличностные отношения.

– У меня за плечами 25 научных публикаций и более 30 конференций, победы в конкурсах. Учеба – это интересно, если по-настоящему погрузиться в тему. Уже работаю в университете и собираюсь связать с вузом всю жизнь. Я не могла представить себе такое, когда поступала, но меня мотивирует мой научный руководитель Наталья Пешкова. Она повлияла на всю мою жизнь!

