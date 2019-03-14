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Музей станка: заводская эстетика, мультимедиа и конвейер Генри Форда

Фото Алексея Пирязева.

Музей станка: заводская эстетика, мультимедиа и конвейер Генри Форда

Если вы не любите музейные экскурсии, не отмахивайтесь от Музея станка. Своих традиционных «собратьев» он напоминает только названием, в остальном – это настоящий мультимедийный центр.

Музей станка находится на территории кластера «Октава». В стенах, в которых сейчас живет экспозиция, раньше были действующие цеха, поэтому эстетику производства создавать здесь не пришлось, она и так отлично сохранилась. Цементные стены и пол, невероятно высокий потолок, приглушенный свет и шум завода в ушах посетителей наталкивают на мысль: «Музей так выглядеть не должен». Но в этом и была задумка создателей.

Евгения Бабакаева, директор Музея станка

- Мы считаем, что современный музей должен не только идти в ногу со временем, но и по­гружать тебя внутрь происходящего. Поэтому здесь посетителей встречает не академическая среда, а новый, цифровой язык.

Конечно, без привычных экспонатов в музее не обошлось. На огромной территории в 1000 кв. м хранятся восемь настоящих станков, собранных из разных уголков России: Владимира, Твери, Москвы, Саранска, Рыбинска и Тулы.


«Прялка Дженни» – один из самых популярных станков в музее.

Среди них пресс для патронно-гильзового производства, прядильная машина «Прялка Дженни» — символ промышленной революции, первая паровая машина, паровой «Царь-молот», конвейерная линия Генри Форда. Все они оставили свой след и стали поворотными в истории.

Каждый станок — не просто экспонат, а повод для начала разговора о развитии промышленности в России.


Необычные экспонаты музея – станки и промышленные машины – весят несколько тонн.

Станки обрамлены двумя мультимедийными экранами, на которых транслируется дополнительная информация. Интерактив возле каждого из них задержит вас на 10−15 минут.

Экскурсия о станках и изобретателях дополняется дневниковыми записями и «кусочками» заводской литературы, которые читают известные актеры. Кстати, главный голос музея – актер Сергей Чонишвили, который родился в Туле. А в целом над магистральной экскурсией работали Вениамин Смехов, Никита Ефремов, Алиса Гребенщикова, Александр Балуев. 


Огромный таймлайн – краткая история всех четырех промышленных переворотов в России в цифрах и фактах.

На стене музея — 40-метровый таймлайн, на котором рассказана вся история развития российской промышленности. Здесь же можно посмотреть и на 3D-модели заводов.

Всё вместе это становится большой познавательной интерактивной экскурсией в историю, погружает в атмосферу старинных заводов и жизнь рабочих людей.

Отдельного внимания заслуживает sound-инсталляция — огромные трубы, свисающие с потолка.


Sound-инсталляция заставляет посетителей надолго задержаться, вслушаться в каждый звук и записать пару интересных видео.

Именно они создают те самые звуки работающего завода. Инсталляция соединяет в себе четыре типа звуков и традиционно становится одним из популярных объектов у гостей музея.


Надеть наушники и погрузиться в историю промышленности в медиатеке может любой желающий абсолютно бесплатно.

А для тех, кому экскурсии показалось мало, на выходе из основного зала подготовлена зона медиатеки с экранами и наушниками. Возле них можно удобно расположиться и узнать еще массу интересных фактов.


3D-макеты заводов под воздействием световых эффектов выглядят очень необычно.

Одним словом, Музей станка стоит посетить, окунуться в эту необычную атмосферу даже для того, чтобы увидеть, что такое современный музей.

Запишите адрес

Тула, ул. Каминского, 24.

Тел. 77−02−07.

Время работы: ежедневно с 12.00 до 21.00, касса работает до 20.30.

Цена билета: взрослые — 350 руб., студенты — 250 руб., школьники — 200 руб., дети до 6 лет, многодетные семьи и инвалиды — бесплатно. Медиатека — бесплатно.

Рейтинг на TripAdvisor: 5 из 5.

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