IT-гении из Тулы: стать таким может каждый!

Программисты — новые звезды: о них пишут СМИ и снимают фильмы, они могут жить в любой стране мира и достойно зарабатывают. Это профессия мечты для многих детей и их родителей.

Многие родители хотят, чтобы их ребенок овладел престижной и востребованной профессией в IT-сфере. И это может сделать каждый! Пример тому — истории успеха студентов Компьютерной академии РУБИКОН. Многие из них еще учатся в школе, но могут обойти по знаниям и навыкам крутых взрослых программистов и уже сейчас получить работу мечты.

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«Роботы должны помогать людям!»

Глебу Фомину 16 лет, он учится в 11 классе, профессионально занимается велоспортом и уже три года занимается робототехникой в Компьютерной академии РУБИКОН. В этом году Глеб занял первое место на Международной сертификационной олимпиаде «Траектория будущего».

- Робототехника привлекла меня своей творческой составляющей: здесь мы не только программируем, но и строим роботов — то есть работаем как головой, так и руками. Сейчас у меня уже есть достаточно опыта для того, чтобы работать на более сложном уровне — с новым оборудованием, электроникой, металлическими конструкциями, деталями, созданными на 3D-принтере.

В прошлом году моим итоговым проектом была система умного освещения для дома: она активируется в зависимости от времени суток и яркости естественного света. Система полностью рабочая, применимая в жизни. Правда, я ее пока не использую: родители не разрешили врезаться в проводку (смеется).

— Какой проект ты представил на «Траектории будущего»?

- Эта олимпиада была интересна тем, чтобы она дает шанс попробовать свои силы в условиях ограниченного времени. Я представлял проект устройства-помощника для людей с ограниченными возможностями: эндопротез руки был собран с нуля за 6 часов. Для меня было радостно и почетно участвовать в такой олимпиаде: это крупное соревнование, проводится по мировым стандартам и победить в ней — значит получить подтверждение своих знаний и умений от экспертов высокого уровня.

Сейчас я готовлюсь к новому турниру — хакатону TulaHack на базе ТулГУ. Здесь можно будет посоревноваться со студенческими командами, проверить свои силы и посмотреть на что мы способны.

— Планируешь связать свое будущее с робототехникой?

- Да, я собираюсь поступать в медицинский вуз и внедрять робототехнику в травматологии.

Хочу создавать устройства, которые будут помогать людям восстанавливаться после операций, травм, заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом

Робототехникой Глеб занимается с преподавателем Академии РУБИКОН Даниилом Илюшкиным. По словам педагога, идеей внедрять роботов в медицину его студент горел с первых дней учебы в академии:

Даниил Илюшкин, преподаватель Академии РУБИКОН - Глеб отличается огромным трудолюбием, он готов работать над своими идеями день и ночь. Кроме уроков у нас есть чаты, где мне постоянно приходят от него сообщения о новых проектах. Как профессиональный велосипедист, Глеб не понаслышке знает о травмах, которые случаются у спортсменов, после которых нужно долгое и сложное восстановление. И у него еще на первом курсе возникла идея помогать людям после травм, а на профильном курсе она переросла в реальный проект, который уже высоко оценили специалисты-медики. Уверен, что и в робототехнике, и в медицине у него большое будущее.

Олимпиада «Траектория будущего», в которой победил Глеб Фомин, проводится во многих странах. Одной из сертифицированных площадок для ее проведения в России является Академия РУБИКОН.

Светлана Савина, директор Академии РУБИКОН - На олимпиаде «Траектория будущего» ребята из разных стран показывают свои знания в программировании, дизайне, роботоинженерии, 3D-моделировании, киберспорте и других направлениях IT-сферы. Наши студенты успешно участвуют в этом турнире: по направлению «Дизайн» заняли весь пьедестал, в 3D-моделировании стали первыми, по робототехнике вошли в тройку призеров и были приглашены на мировой чемпионат. Событие действительно крупное, масштабное, оно проводится во многих странах СНГ — в России, Украине, Беларуси, Казахстане и т. д. Ее организаторы — всемирно известные производители программного обеспечения — Microsoft, Cisco, Adobe, Autodesk, Oracle и другие. Академия РУБИКОН является сертифицированной площадкой для проведения олимпиады: этот статус свидетельствует о том, что студенты Академии могут принимать в ней участие и получить сертификат специалиста в определенной компетенции.

Как школьники студентов обогнали

Николаю Ткачеву тоже 16, он десятиклассник, выпускник Академии РУБИКОН и уже — действующий сотрудник одной из тульских IT-компаний! На хакатоне TulaHack, который проводится в ТулГУ, Коля вместе с командой академии занял второе место, причем не среди детских команд, а среди студентов-программистов!

- Страшно не было, — невозмутимо говорит Николай. — Я был уверен в своих силах и знал, что мы справимся. Нашей задачей было создать мобильную игру на движке Unity. Я выполнял роль главного дизайнера. Было очень интересно, в том числе и попробовать командную работу. Мы сделали игру с нуля, причем даже звуки не качали из интернета, а записали сами: принесли на хакатон микрофон и быстро организовали мини-саундстудию.

— Правда, что ты уже работаешь?

- Да, в сентябре меня пригласили на работу в крупную IT-компанию по разработке игр, где я занимаюсь созданием текстур для игр и собственно их разработкой. В будущем эти игры можно будет покупать в PlayMarket и AppStore. Работаю каждый день после школы. В будущем хочу получить высшее образование, а затем — превратить разработку игр из хобби в собственный бизнес. А из ближайших планов — снова принять участие в хакатоне TulaHack в команде Академии РУБИКОН.

Хакатоны — родная среда для преподавателя программирования и WEB-разработки Академии РУБИКОН Светланы Хайдошкиной. Дважды став призером международных турниров, она теперь участвует в организации хакатонов в Туле:

Светлана Хайдошкина, преподаватель Академии РУБИКОН - Хакатон — это конкурс программистов, где участникам дается 72 часа на то, чтобы создать какой-нибудь проект. Студенты Академии РУБИКОН участвуют в хакатонах и занимают призовые места, причем члены жюри всегда поражены тем, насколько высокий уровень показывают наши ребята и как легко они обгоняют взрослых участников. Высокое место команды Академии РУБИКОН, в составе которой был Николай, — не единственный пример нашего успешного выступления на таких соревнованиях. На первом хакатоне две наши детские команды заняли 2 и 4 место среди 13 взрослых команд. На следующем, куда съехались сильные команды из разных областей, наши ребята вошли в пятерку лучших. Для нас это был серьезный вызов, который мы достойно приняли. Более того, наш студент Алексей Арсеньев, которому тогда было всего 16, сумел восстановить на площадке доступ к wi-fi, самостоятельно устранил неполадки, и благодаря ему конкурс продолжился. Очень важно, что участие в таких турнирах помогает детям раскрыть свой потенциал и лучше понять, чего они хотят. Например, для Коли Ткачева хакатон стал тем ключевым моментом, который убедил его в том, что создание игр — то, чем он хочет заниматься. Сейчас он, десятиклассник, уже работает и создает реальные проекты.

Олимпиады, хакатоны, другие соревнования — студенты Академии РУБИКОН принимают участие во многих значимых событиях сферы IT.

— Мы стараемся с самого начала окунуть ребенка в IT индустрию и продвигать его в будущей профессии, — говорит директор академии Светлана Савина. — Для этого мы и участвуем в Олимпиадах, хакатонах и других соревнованиях, где в жюри сидят специалисты из больших IT-компаний. Это очень важно: на таких турнирах дети понимают, что могут применить полученные у нас знания и навыки в реальных условиях, видят свои успехи, понимают, на что они способны. Победы и достижения очень мотивируют детей, они понимают, что идут к успешному будущему, работе или занятию своей мечты. И добиваются блестящих результатов!

Мы сотрудничаем с большими корпорациями — Сколково, Yandex, Mail.ru, Microsoft. Возим туда детей на экскурсии, чтобы познакомить их с миром IT. Ребята в ходе обучения проверяют свои знания сдачей экзаменов на международные сертификаты от Adobe и Microsoft. Это подтверждает высокий уровень обучения в нашей Академии.

Выпускник академии создает IT-проекты для Тулы

Алексей Арсеньев в Академии РУБИКОН называют Нео — за выдающиеся способности и любовь к программированию. Сейчас ему 18 лет, а работает он с 16 — после одного из соревнований программистов его сразу пригласили на работу в серьезную городскую структуру.

- Это был конкурс по программированию TulaWebCup. На нем было много сильных участников, но страшно или сложно мне не было: я просто сел за компьютер и начал писать код. И выиграл. В подарок получил ноутбук и приглашение на работу: после конкурса ко мне подошел представитель Центра информационных технологий и предложил сотрудничать с ними.

— Что ты создаешь в рамках этой работы?

- Я разрабатываю мобильное приложение для объединения всех государственных услуг — «Доктор71», МФЦ, «Госуслуги».

— Какие планы на будущее?

- Сейчас я учусь в ТулГУ на факультете прикладной информатики. Планы — закончить вуз, уехать работать в другую страну, побывать в крутых IT-компаниях. И найти свое место в мире.

Велор Халилов, преподаватель программирования Академии РУБИКОН - Алексей пришел в Академию в 11 лет и уже тогда очень сильно выделялся среди сверстников. У него был огромный интерес к программированию, он изучал всё на несколько шагов вперед, и пока все проходили азы, он уже начинал писать программы. Поэтому мы практически сразу перевели его на взрослый курс, и несмотря на то, что студенты там были гораздо старше, он воспринимал информацию наравне, а то и лучше своих одногруппников.

Может показаться, что трое наших героев — вундеркинды, до которых обычным детям не дотянуться. Но таких успехов может добиться каждый!

Директор Компьютерной Академии РУБИКОН Светлана Савина.

- Эти ребята — не единственные примеры блестящих достижений в IT-сфере, — рассказывает директор Академии Светлана Савина. — У нас достичь таких высот может каждый, потому что в академии выстроена уникальная программа образования, где у детей есть возможность углубиться в специальность, в которой они хотят развиваться. А когда ребенок увлечен — он показывает потрясающие результаты.

Поэтому на последних курсах наших студентов держат на примете крупные компании и часто забирают к себе сразу после окончания Академии

Многие наши ребята со школы работают в сфере технологий, программируют, разрабатывают игры, создают сайты и графическую продукцию. Это то, чего нет в других IT-школах.

— Значит, дело в модели образования?

- Думаю, не только: нам удалось собрать звездную команду преподавателей, не теоретиков, а тех, кто работает в IT-индустрии. И что важно — они любят детей и любят передавать им знания. Они с детьми на одной волне, поэтому к ним ребята хотят возвращаться снова и снова.

— Как родителям понять, есть ли у ребенка способности к IT?

- Начну с того, что IT-знания сейчас нужны всем независимо от способностей: IT — это наша жизнь, воздух, без владения технологиями невозможно даже просто учиться в школе. Получив начальные навыки, ребенок сможет создавать презентации, графические материалы для школы, изучит алгоритмы мышления.

И в настоящем, и в будущем без этих знаний не обойтись

А когда встанет вопрос, стоит ли ребенку в это углубляться, — ответить на него поможет наша профориентация. Психолог подскажет, стоит ли идти дальше в IT-образование или можно остановиться на базовых знаниях, которые необходимы в жизни.

— Насколько доступно IT-образование для жителей Тулы?

- Попробовать может каждый. Мы регулярно проводим мастер-классы и дни открытых дверей. Это бесплатные пробные занятия, на которые дети могут не только познакомиться с компьютерными технологиями в игровой форме, но и всего за одной занятие создать свой первый игровой проект. Мы рады будем видеть вас в стенах Академии РУБИКОН!

Запишитесь на бесплатное пробное занятие

Тула, ул. Епифанская, 54,

тел. +7 (4872) 711−711, 8−962−2-711−711.

Официальный сайт Компьютерной Академии РУБИКОН