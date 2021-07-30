Международная Полицейская Академия ВПА: вуз нового времени

Более 20 лет назад в Туле открылись Полицейская Академия и колледж. Менялось время, но Академия все эти годы оставалась одним из лучших негосударственных вузов региона.

О новых специальностях, зарубежном партнерстве и концепции обучения через всю жизнь мы говорим с президентом Академии, заслуженным юристом РФ, профессором, доктором юридических наук, генерал-лейтенантом Валентином Чернявским, ректором «Международной полицейской академии ВПА», доктором психологических наук, профессором, почетным работником образования РФ Евгением Карповым и первым проректором Академии, кандидатом психологических наук и директором Социально-технологического колледжа Елизаветой Карповой.



Доктор психологических наук, профессор, почетный работник образования РФ

Евгений Карпов.

– Академия работает уже более 20 лет. Как все эти годы вам удается соответствовать требованиям времени и запросам студентов?

– 20 лет в системе образования – действительно серьезный срок. В течение этого времени происходило не просто становление вуза, а его совершенствование. Сейчас он обладает всем необходимым и достаточным для того, чтобы можно было смело утверждать: это один из лучших негосударственных вузов Тульского региона.

Для обеспечения качественного образовательного процесса имеется необходимая материально-техническая база – прекрасно оборудованные современными информационно-техническими средствами и высокоскоростным интернетом аудитории, электронный читальный зал. Среди преподавательского состава – 15% докторов наук и более 60% кандидатов наук, штатных преподавателей – более 70%. Многие преподаватели и сотрудники вуза имеют специальные звания системы МВД, то есть обладают богатым практическим опытом и передают этот опыт и знания студентам, большинство из которых уже работают в полиции.

Дистанционные технологии успешно внедрены по всем реализуемым формам обучения – сейчас все студенты учатся дистанционно, применяя LMS «Moodle» и систему управления обучением «Мираполис». Преподаватели в онлайн-формате читают лекции, организуют семинары, принимают отчеты по курсовым работам. Самостоятельную работу студенты осуществляют в «Moodle» в оффлайн-режиме.

С самого начала в составе вуза был колледж, с 2016 года он носит название «Социально-технологический колледж». Все его специальности связаны с направлениями Академии, а это позволяет выпускникам колледжа продолжить обучение в академии по ускоренным программам.

– Какие новые направления подготовки появились в вашем вузе? На ваш взгляд, специальности, которым вы обучаете, всегда будут востребованы на рынке труда?

– На сегодняшний день в МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВПА обучается более 2500 студентов по 11 направлениям бакалавриата, трем направлениям магистратуры и трем направлениям аспирантуры. Специальности соответствуют требованиям времени и запросам студентов – это «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Лингвистика», «Управление качеством», «Организация и технология защиты информации». Специальности, по которым мы обучаем студентов, всегда будут востребованы на рынке труда.

В этом учебном году в колледже появились две новые специальности: «Правоохранительная деятельность» и «Право и судебное администрирование». Всего сейчас в колледже 10 специальностей: «Прикладная информатика», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Экономика и бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в логистике», «Финансы, право и социальное обеспечение», «Правоохранительная деятельность», «Право и судебное администрирование», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах».

Интерес к этим специальностям большой, особенно востребованы информационные технологии и юридические направления.

– В каких сферах работают ваши студенты?

– Академия входит в сотню лучших негосударственных высших учебных заведений России. За эти 20 лет было выпущено более 5000 специалистов. По данным официальных источников, более 80% выпускников Академии трудоустроены в организации и предприятия Тульской области по специальности, полученной в вузе. В поиске работы выпускникам активно помогает Центр карьерного развития нашего вуза.

Наши студенты работают в разных сферах и достаточно успешны в карьере – они возглавляют центры образования, трудятся в администрации города, налоговых инспекциях, судах и других государственных и частных организациях нашего региона.

Многие студенты колледжа, даже очного отделения, уже трудоустроены на последнем курсе, других организации берут на преддипломную практику и оставляют у себя на постоянную работу. Заочники – это уже все работающие по специальности люди. Так что трудоустройство практически 100%, и мы очень рады за наших выпускников!



Директор Социально-технологического колледжа Елизавета Карпова.

– Академия сотрудничает с несколькими зарубежными университетами. В чем заключается это партнерство? Какие преимущества получают от него ваши студенты?

– Академия имеет богатый опыт международного сотрудничества с университетами Италии, Франции и США. Были заключены договоры о сотрудничестве с Католическим Университетом (Милан), Государственным университетом (Бергамо), институтом Лунарди (Брешиа), институтом Дж. Раньери (Пьяченца). Сейчас заключены договоры с Парижской торгово-промышленной палатой и Университетом Гренобля.

В прошлом году в Академию приезжал профессор Университета Indiana University-Purdue University Indianapolis (Индианаполис, США) М. Баннатайн с курсом лекций и практических занятий по компьютерной графике, дизайну и 3D-моделированию. Профессор привез с собой компьютерный класс и оставил его в пользование Академии. Ранее наш вуз посетила профессор психологии из Университета Брешиа (Италия): в течение недели она читала лекции для студентов и практикующих психологов Тулы.

На базе АНО ВО «МПА ВПА» студенты из Италии готовили дипломные работы по творчеству Л. Н. Толстого. Студенты Академии также ездили в Италию по обмену и знакомились с культурой страны.

– Какими достижениями и успехами академии Вы особенно гордитесь?

– Два года назад в состав учредителей вуза вошла Всероссийская Полицейская Ассоциация (ВПА) во главе с ее президентом, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ, почётным сотрудником МВД, генерал-лейтенантом Юрием Николаевичем Ждановым. Это значительно расширило географию – сегодня наши партнеры работают по всей России, начиная от Якутии и Тюмени и заканчивая Крымом. Партнеры помогают студентам освоить дистанционные технологии и вовлечь их в учебный процесс.

Предмет гордости нашего вуза – ежегодные Международные научно-практические конференции. В апреле 2021 года состоялась XVIII Международная научно-практическая конференция, в которой приняли участие ученые из Франции, США, а также городов России (Тула, Москва, Рязань, Орел и др.). Конференция проходила в онлайн-формате.

В этом году Академия принимала участие в конкурсе «Золотой Меркурий», который был организован Торгово-промышленной палатой, и стала лауреатом в номинации «Устремленные в будущее».

Академия и колледж ведут очень активную работу по множеству направлений – научную, социальную, воспитательную и т. д., оказывают юридические консультации. Все это важно и необходимо студентам, в этом мы убеждены на 100%. В колледже работает студенческий правовой театр, волонтерский отряд. Наши студенты не пропустили ни одного культурного и спортивного мероприятия, которые проходили в городе, и везде занимали призовые места.

– Что нового готовит Академия своим абитуриентам и студентам в наступающем учебном году? Какие планы?

– Мы получили лицензию и аккредитацию на две новые специальности юридического профиля в Социально-технологическом колледже – «Правоохранительная деятельность» и «Право и судебное администрирование».

На базе колледжа создан Кадетский учебный центр Росгвардии. Мы заключили договор о сотрудничестве, и выпускники колледжа смогут проходить военную службу в рядах Росгвардии.

Вся работа Академии строится на принципе беспрерывного обучения или, по-другому, – обучения через всю жизнь. Начиная с Кадетского учебного центра (а это дети с 8 класса) через колледж в Академию, а дальше – курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

20-летие Академии – это начало зрелости. Значительно расширен диапазон специальностей, создан крепкий профессиональный коллектив, накоплен большой опыт работы в педагогике и науке. В то же время, 20 лет – это прекрасный возраст, это время движения вперед, и вуз полон сил и желания развиваться!

Международная полицейская академия ВПА

Направления подготовки:

Юриспруденция,

Прикладная информатика,

Бизнес-информатика,

Управление качеством,

Экономика,

Менеджмент,

Государственное и муниципальное управление,

Психология,

Психолого-педагогическое образование,

Лингвистика,

Информационная безопасность.

Заявления принимаются:

по программам бакалавриата и магистратуры:

срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих без вступительных испытаний академии — 30 августа 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих по вступительным испытаниям академии — 28 августа 2021 г.

При приеме на обучение по заочной форме обучения:

срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 октября 2021 г. без вступительных испытаний — 25 сентября 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академии с 1 февраля 2021 г. без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.

Время работы и телефоны приемной комиссии:

8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный), 8-960-599-59-98 (WhatsApp),

пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.mpa71.ru

Почта: abitur@mpa71.ru, office@mpa71.ru

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж»

Специальности:

Прикладная информатика (по отраслям)

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

Право и организация социального обеспечения

NEW Правоохранительная деятельность

Правоохранительная деятельность NEW Право и судебное администрирование

Право и судебное администрирование Операционная деятельность в логистике

Финансы

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Уровень подготовки: на базе 9 и 11 классов.

Приемная комиссия работает с 1 марта 2021 г. Прием документов — до 31 августа 2021 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2021 г. — на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту.

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Телефоны:

8 (4872) 700-352 (приемная комиссия), 8 (4872) 70-99-70.

8-800-555-04-21 (звонок бесплатный), 8-905-111-77-45 (WhatsApp, Viber).

Время работы: пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.ctk71.ru. Почта: priem@ctk71.ru.