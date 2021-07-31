Окна «Симплекс» – залог тепла и уюта в доме

Пластиковые окна – это практично и доступно. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе и где купить окна выгодно.

Пластиковые окна вы покупаете надолго. Это большая покупка, и рисковать, конечно, не хочется. При выборе стоит обратить внимание на:

Толщину оконных блоков. Она должна быть не менее 70 мм. Это обеспечит тепло в доме.

Она должна быть не менее 70 мм. Это обеспечит тепло в доме. Толщину профиля и металла. 58-миллиметровый армируют металлом толщиной 1,2 мм, 70-й профиль – из металла толщиной 1,5 мм. Цветные окна нагреваются на солнце, поэтому проверенные производители для них используют 2-миллиметровый металл.

58-миллиметровый армируют металлом толщиной 1,2 мм, 70-й профиль – из металла толщиной 1,5 мм. Цветные окна нагреваются на солнце, поэтому проверенные производители для них используют 2-миллиметровый металл. Дополнительные элементы. Иногда производители наносят напыление, сокращающее теплопередачу или пленку для защиты от солнца. Еще один модный тренд –скрытые петли на окнах и профиль в цвете графит. Скрытые петли снижают теплопроводность и повышают взломоустойчивость. Также в некоторых окнах есть регулируемый клапан для вентиляции. С ним можно проветривать помещение, не открывая окон. Это также снижает теплопотери и шумозагрязнение.

Выбирая профиль, лучше ориентироваться на известные на рынке бренды. Среди них – VEKA, KBE и Rehau. У каждого из этих производителей есть фирменная рецептура профиля, гарантирующая его работоспособность и неизменный внешний вид на 50-60 лет.

В Туле есть официальный поставщик этих производителей – компания «Симплекс». Фирма сотрудничает с ними напрямую, поэтому предлагает выгодные цены для покупателей.

Особые условия ждут покупателей профилей KBE. Сейчас они делают максимальные скидки. Успейте приобрести окна выгодно!

Компания «Симплекс» давно работает в Туле и поставляет окна не только в квартиры и дома, но и на крупные социальные объекты. «Симплекс» сотрудничает с застройщиками и многими строительными бригадами города, а значит, этой компании доверяют даже специалисты.

«Симплекс» выполняет любые виды поставки и монтажа пластиковых окон и алюминиевых конструкций в Туле. Компания сотрудничает только с сертифицированными изготовителями в Белгороде, Москве, Твери и Подмосковье. Мощности заводов позволяют выполнять заказы в течение нескольких дней и сразу же доставлять окна в Тулу.

Опытные специалисты помогут с выбором, учитывая ваши пожелания, так что вы купите именно то, что идеально подойдет для вашего помещения. Не ограничивайте себя в выборе! В «Симплекс» оконные системы представлены в практически безграничном спектре конфигураций, дизайнерских решений, цветов. Даже для нестандартной формы окон компания найдет решение. Также в «Симплекс» можно заказать витражи и входные группы из алюминиевых конструкций.

Если вы раздумываете, где заказать качественные пластиковые окна в Туле, обращайтесь в компанию «Симплекс». Приходите в офис, звоните или закажите бесплатный расчет примерной стоимости на сайте симплекс.com.

Если сейчас на покупку пластиковых окон денег не хватает, не беда. В «Симплекс» вы можете оплатить заказ картой рассрочки «Халва». Это выгодно и удобно!

Тула, ул. Пирогова, 30/1, офис 103.

Тел.: (4872) 28-52-85, 8-800-101-63-85.

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