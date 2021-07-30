Где в Туле заказать вкусную еду на дом

Мы собрали для вас рестораны и кафе, которые быстро доставят еду домой или в офис. Открывайте для себя новые вкусы!

«ПиццаФабрика» исполнит все ваши гастрономические желания. В меню – больше тридцати видов пиццы, роллы, вок, пасты, салаты, десерты и закуски. Традиционные – «Пепперони», «4 сыра», «Маргарита» или фирменные – «Чиззер», «Аль-копчоне», «Песто ля фиш», выбирайте сами, в любом случае вкус вас порадует. А если вы не любите лук, салями или другие ингредиенты, то можете собрать свою пиццу через конструктор.

Вкусная еда для всей компании

Вы обожаете пиццу, а друзья роллы? Для них в «ПиццаФабрике» есть несколько десятков вариантов этого блюда. Закажите каждому свое в одном месте и наслаждайтесь вкусностями вместе!

Пиццерия не зря называется семейной. Разработчики меню подумали обо всех и создали специальное детское меню: вкусные блюда с интересной подачей порадуют даже самого привередливого юного джентльмена или леди. Детское меню включено в доставку и доступно для самовывоза.

Собираетесь большой компанией? Для вас выгодные предложения! «ПиццаФабрика» создала более десяти специальных комбонаборов с выгодой до 35%. Комбо можно собрать из своих любимых пицц, роллов и закусок.

В «ПиццаФабрике» на первом месте – высокое качество. Для приготовления блюд здесь используют только натуральные продукты и лучшее оборудование. А готовят еду профессиональные повара. Доверяй, но проверяй? Запросто! В пиццерии есть система слежения за статусом заказа. Вы можете не только отследить, на каком он этапе выполнения, но и увидеть это своими глазами благодаря функции «трансляция кухни». В реальном времени вы можете видеть, как готовят ваш заказ.

Вкусная пицца у вас на столе всего за полчаса

После того как заказ упакуют, вы сможете на интерактивной карте проследить за перемещением курьера. Но ждать долго не придется.

Заказы в «ПиццаФабрике» доставляются в течение 30-35 минут.

Еду из пиццерии привезут куда угодно. Заказ можно делать по точке на карте, не привязанной к адресу, – в парк, общественное пространство или прямо к месту вашего пикника.

В пиццерии всегда действует много акций: подарки за заказы по промокоду, блюда за отзыв и др. Можно следить за обновлениями на сайте или подписаться на секретные рассылки в профиле ВКонтакте.

Помимо этого за каждый заказ в «ПиццаФабрике» вы получите бонусные баллы, которые можно будет потратить на будущие покупки. Участвовать в программе могут только авторизованные пользователи. Чтобы зарегистрироваться, создайте заказ на сайте, через приложение или через оператора. В течение пяти минут на ваш мобильный номер придет сообщение с данными для входа в личный кабинет, а на счет будут начислены бонусы. 1 бонус = 1 рубль. Бонусами можно списать до 20% от стоимости заказа.

Тула, ул. Советская, 54.

Тел. 8 (800) 5-500-600.

пиццафабрика.рф

Ресторан паназиатской кухни MYBOX MYBOX – заведение с невероятно вкусной японской кухней. В меню MYBOX большое разнообразие блюд, которое найдет отклик в сердце любого гурмана. Каждый новый сезон повара MYBOX придумывают изысканные новинки, которые поражают уникальностью и оригинальностью вкусовых решений. В MYBOX вы сможете попробовать не только вкуснейшие роллы и суши, приготовленные из свежайших и качественных ингредиентов, но и насладиться изумительной лапшой-wok. Кроме этого в меню заведения есть супы, десерты и прочие блюда, насладиться которыми вы можете как в большой компании, так и в уютном одиночестве. 25 новых блюд вводятся каждые шесть месяцев. Первый ресторан японской и паназиатской кухни был открыт 8 лет назад, и с тех пор MYBOX знакомит клиентов с азиатскими вкусами в более чем сотне городов России.

В Туле побаловать себя высококачественно приготовленными блюдами можно в ТРЦ «Рио» и ТРЦ «Макси». А уже в августе планируется открытие еще одного ресторана – в ТРЦ «Сарафан»!

В MYBOX каждого клиента ожидают большие и сытные порции, которыми можно наесться вдоволь. Будьте уверены, что все блюда приготовлены только из свежих и качественных продуктов.

Профессиональные повара разработали уникальное меню, в которое включены роллы, суши (классические, фирменные, горячие), воки, пиццы, снеки, сладости, комплексные обеды. Авторские блюда делают меню уникальным и разнообразным — понравится всем!

Помимо этого в заведении всегда действуют классные акции:

например, сет «Асахи» по специальной цене. При заказе укажите промокод «Фукуи» и получите чудесный набор, в который входят Норвежский ролл, ролл Огурец, ролл Калифорния классик, ролл Лайт, ролл Филадельфия спешл и ролл Годзилла всего за 850 рублей! Также в MYBOX имеется приложение дополненной реальности, которое поможет создать уникальный контент для соцсетей. А программа лояльности поможет получить кешбэк до 10%, который можно потратить на любимые блюда MYBOX.

Побалуйте себя и своих близких вкусными японскими блюдами!

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»).

Тула, ул. Пролетарская, 22-а (ТРЦ «Рио», 2-й этаж).

Тел. 8 (800) 100-00-55.