Юристы отвечают: важные вопросы, с которыми сталкивается каждый

Представители тульских юридических компаний осветили несколько популярных тем, в которых важно знать свои права.

Страховка при оформлении кредита: как не попасться на удочку.

Сегодня очень многие оформляют кредиты на покупку разнообразных товаров. Это может быть мобильный телефон или телевизор, автомобиль или даже квартира. Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены оформить дополнительные услуги в виде страховки, полагая, что им без неё не дадут кредит. В этом вопросе нам помог разобраться Сергей Сорокин, старший юрист компании «Решение».

Человек первый раз оформляет кредит, и никогда не сталкивался с тем, что ему могут предложить дополнительные услуги, например, страховку. На что ему нужно обратить внимание при подписании документов, чтобы не пропустить эту страховку?

- Каждому человеку, который решил оформить покупку кредит, независимо от суммы покупки и банка, я рекомендую прежде всего очень внимательно прочесть каждую страницу документа, которые ему предлагают подписать. Внимательно проверить, чтобы в документе не осталось незаполненных полей. Не жалейте своего времени и внимания на это, даже если сумма покупки относительно небольшая. В нашей практике были случаи, когда человек, не заметив, подписал согласие на очень невыгодные страховые условия. Потом доказать в суде, что он не понял что именно подписал бывает очень трудно.

Бывают ли ситуации, в которых покупатель обязан оформить вместе с кредитом страховку?

- Законом «О защите прав потребителей» запрещено навязывание получения одной услуги только вместе с другой услугой. Банки могут только рекомендовать застраховать свою финансовую ответственность на ряд страховых случаев. Например, при подписании договора ипотеки рекомендуется застраховать недвижимость, которая приобретается, на случай пожаров, наводнений и прочих непредвиденных случаев, а также свою жизнь и здоровье на случай внезапной потери трудоспособности, поскольку при ипотеке риски для заёмщика бывают немалые. Но требовать обязательное оформление банки не имеют права.

Как банки могут завуалировать страховку, чтобы неопытный человек не понял, что это такое, и подписался на услугу?

- Сегодня некоторые банки применяют не прямой договор страхования, а так называемое подключение к публичной программе страхования, которую банк заранее сам заключил с дружественной страховой компанией. Взаимосвязь кредита и страховки обусловлена тем, что сумма страхового возмещения равна сумме взятого займа, период страхования равен периоду выплаты кредита. Вас должно насторожить то, что в такой ситуации сумма страхового взноса значительно выше, чем суммы, оформленные на такой же кредит напрямую в страховой компании. Так, недавно в нашей практике клиент оформлял кредит на 700 000 рублей, а сумма страхового взноса при подключении к публичной программе страхования составила 90 000 рублей, т. е. 15% от сумы кредита.

Ещё один вариант дополнительной услуги предлагает сегодня одна крупнейшая сеть цифровой техники: покупателю предлагают оформить консультацию «Всё включено», стоимостью 5900 р. За эту сумму менеджеры просто рассказывают — куда нажимать на устройстве для настройки различных функция и приложений. К нам пришёл один такой клиент, который купил там телефон в кредит за 9900 р., и не заметил, что ему подключили услугу.

Как обезопасить себя от необдуманного заключения кредитного договора?

- Если вы сомневаетесь, что можете пропустить в документах пункт о страховании, не спешите подписывать любые документы сразу. Вы имеете право попросить у представителя банка взять с собой домой график будущих платежей по кредиту до подписания договора. Он должен быть составлен специально для вас. Внимательно изучите в спокойной обстановке все условия — в графике платежей будут видны дополнительные суммы.

Ещё один совет — записывайте на диктофон разговор с представителем банка или страховой компании. Если будет задокументированы слова менеджера о том, что вам откажут в кредите без оформления страховки, либо кредитная ставка будет выше, это может помочь потом в суде.

Нередко сотрудник банка старается уговорить клиента подписать все документы «здесь и сейчас», ссылаясь на то, что без этого кредит ему могут не одобрить.

- Это нарушение закона. Настаивайте на том, чтобы получить кредит без страхования! Часто сотрудник банка при отказе оформить одну страховку, сразу предлагает другие дополнительные услуги, рассчитывая что клиент не сможет отказать. Помните, вы не обязаны соглашаться.

Что делать, если всё же не удалось заметить присутствие дополнительных услуг, и договор подписан?

- Законом предусмотрена возможность в течение 14 дней написать заявление о расторжении договора страхования или об отключении от программы страхования, а также на возмещение средств, потраченных на страховую премию.

Банки стараются составлять договоры с такими формулировками, чтобы потом «уйти» от возмещения таких выплат, и иногда отказывают в возврате денег клиенту, который расторг договор страхования. В этом случае нужно добиваться своих прав в суде. В нашей судебной практике большинство таких судебных решений — положительны.

Даже если уже прошло 14 дней с момента покупки, у вас есть право требовать пересчёта стоимости страховки на фактический период, в течение которого вы были застрахованы. Например, человек оформил страховку на 60 месяцев, а фактически он пользовался кредитом всего 7 месяцев. Кредитная организация обязана пересчитать страховку только на эти 7 месяцев.

Что важно соблюсти при написании заявления о расторжении договора страхования?

- Заявление в банк обязательно должно быть подано в письменном виде, в двух экземплярах. На втором экземпляре (для банка) должна быть обязательно отметка о получении этого заявления. Нередко представители банка отказываются сразу принимать такие заявления и тянут время. Настаивайте на своём! Заявление у вас обязаны сразу принять, и рассмотреть его в течение 10 рабочих дней с момента приёма.

На заявлении обязательно укажите свой действующий номер телефона и адрес почты, а также банковские реквизиты для возврата средств. В практике встречаются случаи, когда банки объясняли в суде затягивание сроков расторжения тем, что некуда было вернуть деньги клиента, наличными по закону вернуть такие выплаты нельзя. Начиная с 11-го дня с момента подачи заявления, при отсутствии ответа из банка, у потребителя есть право обращаться в суд и требовать начисление неустойки. Недавно мы выиграли в суде такое дело о возврате у банка, входящего в крупнейшую тройку в России, и у не менее известной страховой компании.

«Решение», юридическая компания

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Семейные споры

«Не выноси сор из избы», – говорят многим с детства. Но, к сожалению, не всегда вопросы раздела имущества или, например, определения встреч или проживания с ребенком, возможно решить мирным путем.

Для разрешения спорных ситуаций или урегулирования конфликта в некоторых случаях просто не обойтись без квалифицированного юриста.

Людмила Михайловна Постникова – многопрофильный адвокат, работающий в Коллегии адвокатов Пролетарского района Тулы. В её адвокатской практике много дел из уголовного права, экономические споры. Но и гражданское право в части семейных споров ей хорошо знакомо.



Людмила Михайловна Постникова.

– Под понятие «семейные споры» попадает раздел совместно нажитого имущества, определение порядка встреч с ребенком, развод, признание брака недействительным. Казалось бы, что охват проблемных вопросов тут небольшой. Однако, поскольку каждый случай уникален, то и работа ведется исключительно индивидуальная.

Любое семейное разногласие в суде является тяжелым, прежде всего, в моральном плане. Ситуация еще больше усложняется, когда делится совместно нажитое имущество, решается вопрос о том, с кем будут проживать дети, определяется порядок общения с ними, устанавливается сумма и порядок выплаты алиментов. Именно поэтому, по словам Людмилы Постниковой, задача юриста в этой ситуации постараться, опираясь на букву закона, максимально погасить конфликт.

– Если же стороны никак не могут договориться, то выходим в суд, – рассказывает Людмила Постникова. – Год назад в моей практике был случай: обратилась бабушка, которой невестка не разрешала видеться с внучкой. Чтобы прийти к мировому соглашению, мы встретились с ними. Бабушка обосновала свою позицию, она хотела не так много: ей было достаточно раз в неделе видеть внучку. На что мама ребенка заявила, что она согласна на встречи, но только в ее присутствии. То есть, если бабушка захочет внучку отвести в цирк, то мама идет с ними, если прогулка по парку, то мама опять же рядом. Такой контроль мою заявительницу категорически не устроил, договориться не удалось. В итоге в суд постановил, что каждую субботу у бабушки есть право самостоятельно, без общества мамы, видеться с внучкой.

Людмила Михайловна отмечает, что когда в споре двух взрослых людей фигурирует ребенок, то важно в первую очередь следить, чтобы стороны конфликта не нарушали

его права.

Также не стоит забывать, что судебные разбирательства, когда ребенку, особенно если он уже взрослый, приходится выбирать, с кем он из родителей хочет жить, это, безусловно, травма для него:

– В ближайшее время в Пролетарском суде будем отстаивать права папы. Мама категорически отказала ему в свиданиях с ребенком и запретила даже в детском саду узнавать какую-либо информацию о дочери. Была также ситуация, когда папа решил с ребенком сходить в больницу, но участковый врач, осмотрев малыша, не рассказала ему о состоянии ребенка, сославшись на запрет со стороны мамы.

При разделе совместно нажитого имущества супругов также возникает часто масса конфликтных ситуаций. По словам Людмилы Постниковой, здесь чаще удается на досудебной стадии помочь бывшим супругам мирно договориться.

– Мой совет тем, кто оказался ситуации, когда не удается договориться с супругом и самостоятельно разделить имущество – обращаться за помощью к квалифицированному юристу. Он сможет грамотно проконсультировать и рассказать, какие документы необходимо собрать, чтобы отстоять свою позицию.

Подскажет советом Людмила Постникова и в случаях, когда один из родителей планирует поездку за границу вместе с ребенком.

В этом случае консультация юриста будет очень кстати: какие документы потребуются, в какие сроки должно быть составлено разрешение на выезд, как правильно его сформулировать, чтобы отдых прошел спокойно.

Людмила Михайловна Постникова

Тула, ул. Ложевая, 133,

8 (919) 081-76-71, 8 (953) 964-43-23

ludmilamp@rambler.ru

ОК Банкрот-Тула

С каждым днем всё большее и большее число граждан России попадают в долговую зависимость. Это напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Вопросы, связанные с невозможностью оплатить расходы и долги могут возникнуть как у обычных людей, которые взяли кредит на различные цели и нужды, так и у представителей бизнеса.

Финансовые долги — это не конец, а, возможно, старт. В этой ситуации есть возможность начать всё с начала

и двигаться дальше!

Банкротство — очень специфическая область гражданско-правовых отношений, и использование общепрофильных юристов для участия в банкротном процессе зачастую оборачивается не только отсутствием экономической выгоды, но и серьёзными убытками. Поэтому лучше пользоваться услугами узкопрофильных, высококвалифицированных специалистов.

«ОК Банкрот» — это крупнейшая сеть юридических компаний, занимающаяся исключительно вопросами банкротства и помощи должникам по кредитам.

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В состав команды входят специалисты, много лет проработавшие в кредитных учреждениях, IT-компаниях и других близких отраслях. Такое объединение гарантирует успешное решение любых вопросов, связанных с банкротством и помощью должникам по кредитам.

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Банкротство юридических лиц. Банкротство предприятия – это единственный институт, благодаря которому можно официально списать долги компании и начать новый бизнес.

Банкротство предприятия – это единственный институт, благодаря которому можно официально списать долги компании и начать новый бизнес. Взыскание дебиторской задолженности. Контрагенты тянут с возвратом долга? Не стоит ждать, когда долг уже будет невозвратным. Воспользуйтесь услугой по возврату дебиторской задолженности.

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