Избавляемся от болей в спине и шее навсегда: советы врачей
Боль – это реакция организма либо на раздражитель (травму, воспаление), либо повреждение нервных окончаний (например, когда защемляются корешки нервов при грыжах позвоночника).
Боль также может возникать вследствие психологических факторов — при стрессах, усталости и других негативных эмоциональных состояниях.
Поэтому любое недомогание — сигнал, не медля, обращаться к врачу. Если оттягивать этот момент и надеяться, что само пройдет, «заглушать» обезболивающими таблетками и мазями, то это перейдет в хроническую форму, а вызвавшая ее причина — к серьезному заболеванию и может потребовать даже оперативного лечения.
Центр доктора Бубновского в Туле
Центр доктора Бубновского в Туле занимается диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлением пациентов после травм и подготовкой к операционному вмешательству без лекарств и операций по авторской методике профессора, доктора медицинских наук С.М. Бубновского.
Главный врач центра доктора Бубновского Галина Задорина
В основе методики – правильное движение и комплекс упражнений на уникальных тренажерах, разработанных специально для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Остеохондроз, артроз, артрит, протрузия диска, межпозвонковые грыжи - об этих диагнозах специалисты центра доктора Бубновского знают все, ежедневно помогая пациентам центра вернуться к активной жизни.
Работа с пациентом в центре начинается с многофункциональной диагностики в которую входит:
- тщательное изучение анамнеза, симптомов, истории болезни;
- миофасциальная диагностика специалистом;
- тестирование опорно-двигательного аппарата;
В центре гарантируют персональный подход к каждому. От первого приема по последнего занятия оздоровительного курса, пациента сопровождают специалисты и инструкторы центра. Обязательны контрольные посещения специалиста-кинезитерапевта для фиксации результатов и коррекции программы.
Все специалисты и инструкторы центра прошли обучение у основателя метода кинезитерапии С.М. Бубновского, обладают большим опытом при работе с травмами и реабилитации после них.
Среди уникальных разработок центра программы для лечения:
- остеохондрозов, артритов, артрозов;
- межпозвоночных грыж;
- протрузий;
- сколиоза и плоскостопия (в том числе у юных пациентов);
- подготовка к эндопротезированию;
- восстановление после операций;
- реабилитация после травм;
- коррекция лишнего веса, в том числе при превышении нормы на 20-25 кг и более.
За пять лет существования центра в Туле, на его счету более 5 000 пациентов, вернувших себе радость движения без боли.
Если вы наблюдаете у себя один или несколько следующих симптомов, рекомендуем обратиться к специалисту:
- головокружения;
- онемения в руках и ногах;
- отеки рук и ног;
- постоянные ноющие или периодические острые боли в пояснице;
- высокое давление и учащенный пульс;
- слабость и быструю утомляемость;
- отеки шеи;
- ломота в суставах, характерный хруст.
Только летом 2018 года в центре действует специальная программа «Здоровый офис», в рамках которой вы можете посетить первичный прием у специалиста с бесплатным ТЕСТИРОВАНИЕМ!
Вы работает в офисе? Вам 25 – 50 лет? Заняты сидячей работой и ведете малоподвижный образ жизни?
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Многопрофильная клиника «Медикейт»
Почему болит спина и ноги, немеют руки, болит и кружится голова и как избавиться от этих недугов, знает врач-невролог, мануальный терапевт медицинской клиники «Медикейт» Александр Атяшев.
– Проблемы с суставами, позвоночником возникают из-за нашего образа жизни. Сидячая или стоячая работа, малоподвижность, стрессы — все это откладывает негативный отпечаток. С возрастом межпозвоночные диски сплющиваются, возникают протрузии, грыжи. На состояние суставов влияют и травмы. Например, пациент обращается ко мне с болями в спине, и при осмотре обнаруживается асимметрия тазобедренных суставов. Причина же оказывается в том, что после перелома ноги человек долгое время старался не опираться на больную ногу, возник перекос таза, который привел к неправильной нагрузке на поясничный отдел и весь позвоночник — и к болевым ощущениям.
Очень часто решение проблемы болевых ощущений стоит искать именно у невролога. Поводом для обращения к неврологу может стать и головная боль, особенно если она возникает к вечеру или сразу после пробуждения, головокружение, шум и звон в ушах, и даже проблемы с пищеварением, работой кишечника. Часто и такие симптомы тоже вызваны нарушениями в мышцах и суставах. Исключение составляют только свежие травмы и опухолевые процессы.
– Для правильной постановки диагноза важно, чтобы пациент рассказал, как часто возникает боль, долго ли длится, какой имеет характер — колющая, режущая, тупая, ноющая, давящая, простреливающая, жгучая
Мануальные техники избавят от боли
Избавиться от болевых приступов помогут мануальные техниками. Обратившись к неврологу и мануальному терапевту при первых болевых симптомах, зачастую решить проблему удается буквально за 1−2 сеанса.
Мануальный терапевт прощупывает суставы, исследует их подвижность, оценивает кривизну позвоночника, развитие мышечной ткани, выявляет области наибольшего или наименьшего напряжения, болевые зоны. После диагностики устраняем причину боли — изменения в мышцах, сухожилиях и связках, мышечно-фасциальные блоки, уплотнения, чрезмерное напряжение мышц или, наоборот, излишнюю подвижность в суставах.
– Мануальную терапию можно сравнить с глубоким массажем, направленным на восстановление правильных движений в суставах. Когда мы этого добиваемся, боль уходит.
Мануальная терапия позволяет устранить боли в шее, спине, мышцах, восстановить подвижность. Если есть связь между заболеваниями внутренних органов с состоянием мышц и суставов, есть техники, которые позволяют наладить их работу, значительно облегчить симптомы и снизить дозировки лекарств.
Современные техники лечения мануальных терапевтов кардинально отличаются от существовавших ранее. Устоявшееся мнение, пришедшее из американской практики, что желаемого эффекта можно добиться только через боль, теперь в прошлом. Современные исследования говорят об обратном: при воздействии через боль мышцы напрягаются, и это мешает работе врача и снижает эффективность процедуры. Поэтому сейчас развиваются мягкие техники мануальной терапии — не менее эффективные, но более щадящие.
– Мягкие техники, в отличие от резких движений, не способны повредить мышцу, связку, позвоночный диск. Движения рук мануального терапевта более плавные, пациент их не боится, расслабляется и практически не испытывает дискомфорта. Я работаю именно мягкими техниками, мне не нужно, чтобы пациент кричал от боли. Поэтому визита к мануальному терапевту больше не стоит пугаться.
Для борьбы с причиной болей помимо массажных техник применяется также специальное оборудование для инструментального массажа: оно помогает лучше разогреть ткани, глубже проработать мышцы, обеспечивает равномерную нагрузку и эффективнее воздействует на болевые точки.
Есть оборудование, которое применяется не только в кабинете мануального терапевта — его же пациент может использовать дома. Например, специальный ролик для расслабления мышц — ведь зачастую именно их перенапряжение приводит к болевому синдрому.
– Я всегда обучаю пациентов упражнениям лечебной физкультуры: они элементарны и могут выполняться без какого-либо оборудования. Есть возможность, можно купить ролик, нет — подойдет и бутылка с водой, завернутая в полотенце. Главное — регулярность.
Кинезиотейпирование
В комплексе с мануальной терапией в клинике «Медикейт» используется и такое направление как кинезиотейпирование. Эта методика известна с 80-х годов, раньше она применялась в основном в профессиональном спорте, затем ее взяли на вооружение неврологи, травматологи и ортопеды. Тейпирование направлено либо на расслабление перенапряженных мышц, которые вызывают боль, либо, наоборот, на блокирование суставов, которые чрезмерно подвижны.
Врач фиксирует тейп (специальный пластырь) на проблемные участках тела по определенной схеме и с нужным натяжением. Пациент его не чувствует, может вести обычный образ жизни, заниматься фитнесом, плавать
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Невролог, мануальный терапевт Александр Атяшев ведет прием пациентов в многопрофильной клинике «Медикейт».Тула, ул. Вересаева, 28. Тел.: (950) 922−93−83, (4872) 52−03−03. meditula.ru
МРТ Регион
Медицинский центр «МРТ Регион» работает в Туле с 2012 года. Здесь оказывают высококачественные услуги МРТ диагностики жителям Тулы и области.
Если вас беспокоят частые головные боли, головокружения, боли в позвоночнике, тазобедренных и коленных суставах, вы можете пройти МРТ-обследование и без направления врача, а потом уже показать результаты специалисту. Они обязательно помогут врачу и дополнят картину для назначения правильного лечения.
Центр «МРТ Регион» оснащён томографом открытого типа — единственным томографом
такого типа в Туле.
Он обладает рядом существенных преимуществ:
- обеспечивает набольший комфорт для обследуемого;
- не вызывает приступов паники у пациентов, страдающих клаустрофобией;
- возможно обследование пациентов с весом до 150 кг;
- удобен для людей, получивших тяжелые травмы со сложными переломами;
- конструкция томографа обеспечивает доступ к пациенту практически со всех сторон.
Магнитно-резонансный томограф данного типа особенно подходит для обследования детей, т.к. не имеет закрытых пространств, и родители могут находиться рядом с маленьким пациентом в течение всей процедуры.
В диагностическом центре «МРТ Регион» вы можете пройти следующие обследования:
- Томографию головного мозга (в том числе придаточных пазух носа, глазных орбит, гипофиза);
- Томографию сосудов головы и шеи;
- Томографию позвоночника;
- Томографию суставов (в том числе в гипсе);
- Томографию органов малого таза (для женщин и мужчин).
- Комплексные программы исследования организма.
Медицинский центр «МРТ Регион» стремится предоставить пациентам максимально полный спектр услуг по диагностике и улучшению состояния здоровья. Именно поэтому здесь ведут прием квалифицированные специалисты: невролог (детский и взрослый), онколог, ревматолог, и врачи других специальностей.
Со всем спектром услуг, а также акциями и актуальными предложениями вы можете ознакомиться на сайте.
Тула ул. Чапаева/Степанова, 49/52
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