Избавляемся от болей в спине и шее навсегда: советы врачей

Боль – это реакция организма либо на раздражитель (травму, воспаление), либо повреждение нервных окончаний (например, когда защемляются корешки нервов при грыжах позвоночника).

Боль также может возникать вследствие психологических факторов — при стрессах, усталости и других негативных эмоциональных состояниях.

Поэтому любое недомогание — сигнал, не медля, обращаться к врачу. Если оттягивать этот момент и надеяться, что само пройдет, «заглушать» обезболивающими таблетками и мазями, то это перейдет в хроническую форму, а вызвавшая ее причина — к серьезному заболеванию и может потребовать даже оперативного лечения.

Центр доктора Бубновского в Туле

Центр доктора Бубновского в Туле занимается диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлением пациентов после травм и подготовкой к операционному вмешательству без лекарств и операций по авторской методике профессора, доктора медицинских наук С.М. Бубновского.

Главный врач центра доктора Бубновского Галина Задорина

В основе методики – правильное движение и комплекс упражнений на уникальных тренажерах, разработанных специально для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Остеохондроз, артроз, артрит, протрузия диска, межпозвонковые грыжи - об этих диагнозах специалисты центра доктора Бубновского знают все, ежедневно помогая пациентам центра вернуться к активной жизни.

Работа с пациентом в центре начинается с многофункциональной диагностики в которую входит:

- тщательное изучение анамнеза, симптомов, истории болезни;

- миофасциальная диагностика специалистом;

- тестирование опорно-двигательного аппарата;

- индивидуальная программа по оздоровлению..

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В центре гарантируют персональный подход к каждому. От первого приема по последнего занятия оздоровительного курса, пациента сопровождают специалисты и инструкторы центра. Обязательны контрольные посещения специалиста-кинезитерапевта для фиксации результатов и коррекции программы.

Все специалисты и инструкторы центра прошли обучение у основателя метода кинезитерапии С.М. Бубновского, обладают большим опытом при работе с травмами и реабилитации после них.

Среди уникальных разработок центра программы для лечения:

- остеохондрозов, артритов, артрозов;

- межпозвоночных грыж;

- протрузий;

- сколиоза и плоскостопия (в том числе у юных пациентов);

- подготовка к эндопротезированию;

- восстановление после операций;

- реабилитация после травм;

- коррекция лишнего веса, в том числе при превышении нормы на 20-25 кг и более.

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За пять лет существования центра в Туле, на его счету более 5 000 пациентов, вернувших себе радость движения без боли.

Если вы наблюдаете у себя один или несколько следующих симптомов, рекомендуем обратиться к специалисту:

- головокружения;

- онемения в руках и ногах;

- отеки рук и ног;

- постоянные ноющие или периодические острые боли в пояснице;

- высокое давление и учащенный пульс;

- слабость и быструю утомляемость;

- отеки шеи;

- ломота в суставах, характерный хруст.

Только летом 2018 года в центре действует специальная программа «Здоровый офис», в рамках которой вы можете посетить первичный прием у специалиста с бесплатным ТЕСТИРОВАНИЕМ!

Вы работает в офисе? Вам 25 – 50 лет? Заняты сидячей работой и ведете малоподвижный образ жизни?

ТОГДА ВАМ К НАМ!

Тула, ул. Вересаева д. 10 А

8 (4872) 740-285

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Многопрофильная клиника «Медикейт»

Почему болит спина и ноги, немеют руки, болит и кружится голова и как избавиться от этих недугов, знает врач-невролог, мануальный терапевт медицинской клиники «Медикейт» Александр Атяшев.

– Проблемы с суставами, позвоночником возникают из-за нашего образа жизни. Сидячая или стоячая работа, малоподвижность, стрессы — все это откладывает негативный отпечаток. С возрастом межпозвоночные диски сплющиваются, возникают протрузии, грыжи. На состояние суставов влияют и травмы. Например, пациент обращается ко мне с болями в спине, и при осмотре обнаруживается асимметрия тазобедренных суставов. Причина же оказывается в том, что после перелома ноги человек долгое время старался не опираться на больную ногу, возник перекос таза, который привел к неправильной нагрузке на поясничный отдел и весь позвоночник — и к болевым ощущениям.

Очень часто решение проблемы болевых ощущений стоит искать именно у невролога. Поводом для обращения к неврологу может стать и головная боль, особенно если она возникает к вечеру или сразу после пробуждения, головокружение, шум и звон в ушах, и даже проблемы с пищеварением, работой кишечника. Часто и такие симптомы тоже вызваны нарушениями в мышцах и суставах. Исключение составляют только свежие травмы и опухолевые процессы.

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– Для правильной постановки диагноза важно, чтобы пациент рассказал, как часто возникает боль, долго ли длится, какой имеет характер — колющая, режущая, тупая, ноющая, давящая, простреливающая, жгучая и т. д. Потому что каждый вид боли говорит о разной ее причине и требует разных техник мануального воздействия. Например, если боль в пояснице можно описать: «как будто кол забили», то это может говорить о чрезмерно напряженных мышцах. Простреливающая боль в ногу или онемение — это чаще всего защемление нерва в поясничном отделе позвоночника. Боли в боку могут говорить о межреберной невралгии — проблеме в грудном отделе. Пациент может ощущать боль в области сердца, и, если кардиолог исключил сердечную патологию, причиной боли может быть остеохондроз.

Мануальные техники избавят от боли

Избавиться от болевых приступов помогут мануальные техниками. Обратившись к неврологу и мануальному терапевту при первых болевых симптомах, зачастую решить проблему удается буквально за 1−2 сеанса.

Мануальный терапевт прощупывает суставы, исследует их подвижность, оценивает кривизну позвоночника, развитие мышечной ткани, выявляет области наибольшего или наименьшего напряжения, болевые зоны. После диагностики устраняем причину боли — изменения в мышцах, сухожилиях и связках, мышечно-фасциальные блоки, уплотнения, чрезмерное напряжение мышц или, наоборот, излишнюю подвижность в суставах.

– Мануальную терапию можно сравнить с глубоким массажем, направленным на восстановление правильных движений в суставах. Когда мы этого добиваемся, боль уходит.

Мануальная терапия позволяет устранить боли в шее, спине, мышцах, восстановить подвижность. Если есть связь между заболеваниями внутренних органов с состоянием мышц и суставов, есть техники, которые позволяют наладить их работу, значительно облегчить симптомы и снизить дозировки лекарств.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Современные техники лечения мануальных терапевтов кардинально отличаются от существовавших ранее. Устоявшееся мнение, пришедшее из американской практики, что желаемого эффекта можно добиться только через боль, теперь в прошлом. Современные исследования говорят об обратном: при воздействии через боль мышцы напрягаются, и это мешает работе врача и снижает эффективность процедуры. Поэтому сейчас развиваются мягкие техники мануальной терапии — не менее эффективные, но более щадящие.

– Мягкие техники, в отличие от резких движений, не способны повредить мышцу, связку, позвоночный диск. Движения рук мануального терапевта более плавные, пациент их не боится, расслабляется и практически не испытывает дискомфорта. Я работаю именно мягкими техниками, мне не нужно, чтобы пациент кричал от боли. Поэтому визита к мануальному терапевту больше не стоит пугаться.

Для борьбы с причиной болей помимо массажных техник применяется также специальное оборудование для инструментального массажа: оно помогает лучше разогреть ткани, глубже проработать мышцы, обеспечивает равномерную нагрузку и эффективнее воздействует на болевые точки.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Есть оборудование, которое применяется не только в кабинете мануального терапевта — его же пациент может использовать дома. Например, специальный ролик для расслабления мышц — ведь зачастую именно их перенапряжение приводит к болевому синдрому.

– Я всегда обучаю пациентов упражнениям лечебной физкультуры: они элементарны и могут выполняться без какого-либо оборудования. Есть возможность, можно купить ролик, нет — подойдет и бутылка с водой, завернутая в полотенце. Главное — регулярность.

Кинезиотейпирование

В комплексе с мануальной терапией в клинике «Медикейт» используется и такое направление как кинезиотейпирование. Эта методика известна с 80-х годов, раньше она применялась в основном в профессиональном спорте, затем ее взяли на вооружение неврологи, травматологи и ортопеды. Тейпирование направлено либо на расслабление перенапряженных мышц, которые вызывают боль, либо, наоборот, на блокирование суставов, которые чрезмерно подвижны.

Врач фиксирует тейп (специальный пластырь) на проблемные участках тела по определенной схеме и с нужным натяжением. Пациент его не чувствует, может вести обычный образ жизни, заниматься фитнесом, плавать и т. д. Как как отдельная тейпирование не столь эффективно, поэтому оно применяется в сочетании с мануальными техниками.

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)

Физиотерапевтическая процедура, очищающая кровь с помощью световой энергии. Выглядит она как капельница: для ее проведения в периферический сосуд вводится игла со световодом, посредством которого передается излучение лазера в кровь. на проведение процедуры требуется минимум времени – 15 минут.

По ее окончании происходит изменение заряда мембраны клеток крови, уменьшается болевой синдром и воспаления. Перед назначением процедуры врач проводит осмотр пациента. Противопоказания для ее проведения минимальны.

Невролог, мануальный терапевт Александр Атяшев ведет прием пациентов в многопрофильной клинике «Медикейт».

Тула, ул. Вересаева, 28.

Тел.: (950) 922−93−83, (4872) 52−03−03.

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МРТ Регион

Медицинский центр «МРТ Регион» работает в Туле с 2012 года. Здесь оказывают высококачественные услуги МРТ диагностики жителям Тулы и области.

Если вас беспокоят частые головные боли, головокружения, боли в позвоночнике, тазобедренных и коленных суставах, вы можете пройти МРТ-обследование и без направления врача, а потом уже показать результаты специалисту. Они обязательно помогут врачу и дополнят картину для назначения правильного лечения.

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Центр «МРТ Регион» оснащён томографом открытого типа — единственным томографом

такого типа в Туле.

Он обладает рядом существенных преимуществ:

обеспечивает набольший комфорт для обследуемого; не вызывает приступов паники у пациентов, страдающих клаустрофобией; возможно обследование пациентов с весом до 150 кг; удобен для людей, получивших тяжелые травмы со сложными переломами; конструкция томографа обеспечивает доступ к пациенту практически со всех сторон.

Магнитно-резонансный томограф данного типа особенно подходит для обследования детей, т.к. не имеет закрытых пространств, и родители могут находиться рядом с маленьким пациентом в течение всей процедуры.

В диагностическом центре «МРТ Регион» вы можете пройти следующие обследования:

Томографию головного мозга (в том числе придаточных пазух носа, глазных орбит, гипофиза);

Томографию сосудов головы и шеи;

Томографию позвоночника;

Томографию суставов (в том числе в гипсе);

Томографию органов малого таза (для женщин и мужчин).

Комплексные программы исследования организма.

Медицинский центр «МРТ Регион» стремится предоставить пациентам максимально полный спектр услуг по диагностике и улучшению состояния здоровья. Именно поэтому здесь ведут прием квалифицированные специалисты: невролог (детский и взрослый), онколог, ревматолог, и врачи других специальностей.

Со всем спектром услуг, а также акциями и актуальными предложениями вы можете ознакомиться на сайте.

Тула ул. Чапаева/Степанова, 49/52

8 (4872) 717−011, 8 (915) 788-47-75

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