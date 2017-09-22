Детские центры Тулы: полезные занятия для вашего ребенка

Стартовал новый учебный год - время не только школьных уроков, но и дополнительных творческих занятий. Мы предлагаем занятные курсы, которые влюбят в себя любого юного туляка.

Песочная студия «ИнтЛандия»

В последнее время особенно популярно в педагогике стало такое направление в искусстве как Sand Art и Песочная анимация. Доказано: песок положительно влияет на нервную систему, а рисование им и на нем стимулирует развитие мелкой моторики. Песочная студия «ИнтЛандия» предлагает Вам и Вашим детям освоить это увлекательное и полезное занятие. Доступны как годовые курсы, так и разовые, ознакомительные, уроки. Все занятия в «ИнтЛандии» построены на применении песка: световые столы для рисования, песочница для игры и цветной песок для раскрашивания.

Благодаря использованию песка у детей развивается:

познавательная сфера;

восприятие, внимание, память;

мелкая моторика, что положительно влияет на речь;

образно-логическое мышление;

оптико-пространственное восприятие (координация);

формируется творческий потенциал;

психологическое благополучие.

Рисование песком для взрослых полезно, так как:

улучшает память,

развивает координацию, пластику,

напрямую улучшает работу мозга,

избавляет от страха ошибок, неуверенности в своих силах, сомнений, депрессивных состояний.

Какие уроки можно посетить?

В песочной студии ИнтЛандия идет набор на годовые курсы:

Сертифицированный курс «Азы песочной анимации».

Учимся рисовать песком, в том числе цветным, создавать песочную анимацию и получаем знания об окружающем мире, ведь все занятия проходят по темам. Формируются группы по возрасту — не более шести человек в каждой группе. Возраст от 5 до 17 лет. Занятия проводятся один раз в неделю в период с сентября по май. По результатам обучения — аттестация и вручение сертификата песочного художника. Ведущая — художник по песку Елена Нестерова.

В структуру каждого занятия входят: пальчиковая и артикуляционная гимнастики, игры и упражнения на развитие памяти и внимания, динамические паузы под музыку, занятия творчеством и, конечно, получение необходимых знаний для поступления в школу. Используется очень интересная и уникальная методика привлечение песка для занятий по обучению грамоте и чтению. Песок снимает негативные эмоции и стимулирует все основные психические функции, благодаря чему занятия проходят успешно и позитивно, что позволяет ребенку раскрыться и самореализоваться.

Для детей от 3 до 5 лет проводятся развивающие занятия «Умники и умницы», для детей от 5 до 7 лет — «Академики». Уроки проходят один раз в неделю. По итогам курсов ребенку выдается сертификат об окончании выбранного направления. Ведущая — детский психолог, педагог Ирина Кудрявцева.

Курс английского языка для дошкольников.

Занятия проходят с полным погружением в языковую среду, в структуру включены обучающие и развивающие задания, которые проходят в игровой форме. Песочные игры позволяют в естественной для ребенка среде успешно осваивать материал, прорисовывание символов и песочные прописи позволяют запоминать новое эффективнее по сравнению с классическими подходами.

Группы формируются по возрасту: группа 3−5 лет и группа 5−7 лет. Возможно индивидуальное занятие с педагогом. По итогам курсов ребенку выдается сертификат об окончании курсов по изучению английского языка. Ведущая — педагог Ирина Подписнова.

Стоимость курсов:

разовое занятие — 500 руб.,

абонемент на месяц (4 занятия) — 1500 руб.,

абонемент на полгода учебных занятий (16 занятий) — 5500 руб.

Внимание: акция специально для читателей Myslo!

При покупке абонемента на 16 занятий — индивидуальный мастер-класс с Еленой Нестеровой в подарок! Кодовое слово MySlo.

Также в «ИнтЛандии» открыты следующие направления. Вы и ваш ребенок можете посетить следующие занятия:

1. Рисование песком:

Мастер-класс по темам проводится индивидуально (макс. 2 чел), по итогам каждый участник получает песочное видео (высылается через 2−3 дня).

Для взрослых (18+) — экспресс-курсы (6 часов). Изучение и практика основ песочной анимации. По итогам получаем собственный песочный мультик.

Рисуем с мамой — занятие проходит в паре ребенок (до 3 лет) + взрослый. Помимо собственно рисования, обязательно делаем разминку, играем, слушаем сказки и многое другое.

Для детей. Формируются группы по возрасту для понятной подачи материала и техник рисования.

Песочная открытка к празднику (своими руками).

Песочная анимация к празднику (своими руками).

Песочная анимация с портретом на заказ (руками художника).

2. Сказкотерапия — групповые интерактивные занятия, построенные на положительном влиянии сказок, игры и песка. От 2,5 до 7 лет.

Логопедическая. Как следует из названия, дети в игровой форме выполняют логопедические задания, развивают мелкую и крупную моторику, рисуют песком, играют в песочнице. Все этапы занятия гармонично сменяют друг друга в зависимости от требований главного героя Язычка.?

Терапевтическая. Сказка на специально выбранную тему, связанная с переживаниями, тревогой ребенка, его плохим поведением. Опытный сказкотерапевт и психолог умело направляет ребенка, чтобы справиться с детской проблемой и жизненными трудностями. Помогая главному герою, дети слушают сказку, играют в спокойные и подвижные игры, рисуют песком. Темы сказок актуальные, например, детская жадность и ревность, адаптация к детскому саду, застенчивость, агрессия и многое другое.

Сенсорная. Само название говорит за себя — в сказку встроены задания на развитие сенсорных функций ребенка (тактильные ощущения, световое восприятие, координация движений, скорость реакции и тому подобное). Они помогают развитию моторики и речи, учат взаимодействию в коллективе. Сенсорные сказки бывают как развлекательные с аниматором, так и учебные, когда ребенок вместе с педагогом прорабатывает какую-то определенную тему.

3. Индивидуальные консультации логопеда-дефектолога и психолога.

4. Занятия индивидуальные и групповые для детей с особыми образовательными потребностями.

В нашем развивающем центре предусмотрены часы для детей с особыми образовательными потребностями. Наши педагоги со специализированным образованием и опытом работы с детьми, имеющими постоянные или временные нарушения в развитии, подберут каждому ребенку программу индивидуальных коррекционных и групповых развивающих занятий. Применяемая в нашем центре уникальная методика SandArt-терапии получила одобрение на уровне федеральной ассоциации песочных терапевтов (психологи, психотерапевты, логопеды-дефектологи).

5. Песочный День рождения. Незабываемый и уникальный праздник! В программу входит: песочный мультик (заранее продумывается и разрабатывается художником, учитывая интересы ребенка); мастер-класс по рисованию; песочные игры, аквагримм и веселые игры и танцы на интерактивном полу. Программа готовится индивидуально для каждого ребенка, можем расширять и изменять план праздника по желанию! Вы можете принести с собой торт и угощения, «ИнтЛандия» организует для вас чайный столик.

На память именинник получает уникальное поздравление от друзей в видео-формате хорошего качества! Его присылает художник через 1−2 дня после съемки. За дополнительную плату доступны услуги фотографа.

В подарок имениннику мы украсим площадку в праздничном стиле!

А также за 7 дней до Дня рождения и 7 дней после Дня рождения действует скидка 10% на все услуги «ИнтЛандии»!

6. Песочное шоу с Еленой Нестеровой.

Песочное шоу с Еленой Нестеровой — это прекрасный и незабываемый подарок на любое торжество: свадьба, День рождения, корпоратив, Новый год, школьный выпускной и любой другой. Специально для Вас готовится песочная анимация. Например, на свадьбу можно «нарисовать» историю знакомства под любимую композицию пары. Все детали песочного шоу прорабатываются индивидуально, специально для Вас! Возможна запись видео с выступления.

7. Индивидуальное посещение площадки. Вы можете привести ребенка на площадку просто поиграть. В наличии:

интерактивная песочница — находка для детей. Здесь меняется цвет песка в зависимости от его уровня. Выкопаешь ямку — получается синее озеро, сравняешь песочную поверхность — зеленая равнина, построишь горку — песок станет оранжевым. Если построить вулкан, происходит извержение лавы;

интерактивный пол, более 100 подвижных игр;

световые столы для рисования песком;

песочные раскраски с цветным песком;

и много-много разнообразных игрушек.

Всё оборудование произведено в России и имеет сертификаты соответствия. Все материалы (в том числе песок) проходят регулярную антисептическую обработку специальным средством, разрешенным для применения в детских учреждениях.

Ребенка можно оставить на любое время под присмотром опытного администратора.

А кто педагоги?

Все педагоги «ИнтЛандии» профессионалы в своей области с большим опытом работы, которые очень любят детей. Все сотрудники сертифицированные SandArt — терапевты.

А кто педагоги?

Все педагоги «ИнтЛандии» — опытные, грамотные специалисты.

Нестерова Елена — высококвалифицированный художник по песку, преподаватель студии «ИнтЛандия». Педагогической деятельностью в вузах, школах и детских садах занимается с 2011 года. Елена неоднократно участвовала и организовывала такие мероприятия как «Международная выставка песочной графики „Вне времени“», всероссийские акции «Ночь музеев» и «День музеев», региональное мероприятие «Дни науки, техники и производств для детей и юношества Тульской области», Дни города Тулы и Тульской области и другие. Признанный мастер песочной анимации!

Кудрявцева Ирина Евгеньевна – педагог-психолог. Окончила в 2004 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого по специальности «специальная психология» с присвоением квалификации «специальный психолог». Ирина Евгеньевна имеет опыт работы детского психолога более 15 лет (это и групповые и индивидуальные занятия с детьми разного возраста от 1,5 лет и выше, а также коррекционные и развивающие занятия с детьми с особенностями в развитии).

Попова Полина Геннадьевна – логопед-дефектолог и детский психолог. Окончила с красными дипломами ТГПУ им. Л.Н.Толстого, имеет степень магистра по направлению «Специальное дефектологическое образование» программа «Педагогика и психология специального образования». Опыт работы с детьми более 8 лет! Имеет опыт организации детских праздников и работы аниматором.

Подписнова Ирина - учитель английского языка. Окончила ТГПУ им.Л.Н.Толстого по специальности «Преподаватель и переводчик английского языка». С 2013 года работает учителем английского языка. Имеет успешный опыт преподавания английского языка дошкольникам. Творчески и с любовью подходит к своей работе.

С ценами можно ознакомиться здесь.

г. Тула, пр. Ленина, 85/ 1 (ТДК «Ликёрка-лофт»), 2-й этаж (рядом с театром «Эрмитаж»).

+7 (910) 946-02-04.

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Центр дополнительного образования, частная школа «Данко»

«Мы учим в лучших традициях российского образования» — так звучит девиз этой частной школы. И за 10 лет работы тульского филиала компания это доказала: в городе «Данко» знают и любят. И на то есть множество причин.

Во-первых, здесь ваш ребенок может освоить уроки, которые в обычной школе даются ему с трудом. При этом вы можете быть спокойны за качество предоставляемых услуг: «Данко» использует программы, одобренные Министерством образования Р. Ф.

Все методики прошли испытание временем и позволяют найти подход к каждому ученику. Так что будьте уверены: обучение в «Данко» — гарантия желаемого результата.

Во-вторых, в «Данко» работают не просто квалифицированные и опытные специалисты, а люди, любящие детей и хорошо знакомые с их психологией. Это важно: ваш ребенок найдет в лице преподавателя еще и друга, понимающего человека.

Такие отношения сформируют теплую, доверительную атмосферу, учиться в которой — истинное удовольствие.

В-третьих, в «Данко» — широкий спектр программ и занятий, которые значительно поднимут успеваемость вашего ребенка сразу по нескольким предметам. Более того, вы можете брать уроки с опережающим обучением. Это не только придаст школьнику уверенности в своих силах, но и значительно обогатит его копилку знаний.

Школа «Данко» предлагает дополнительное образование для детей и взрослых различной направленности:

комплексная программа школы «Данко» для детей от 2 до 7 лет «Адаптация к школе». В программе - чтение, скорочтение, математика, развитие речи, знакомство с звуками, окружающий мир, а также другие интересные и полезные предметы. Группы комплектуются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого малыша. Также есть группы детей с особенностями в развитии. Есть и индивидуальные занятия для детей по желанию родителей.

изучение иностранных языков:

- широкий выбор программ;

- развитие речевых и коммуникативных навыков всех уровней;

- уроки с носителями языка;

- корпоративное обучение;

- подготовка к международным экзаменам.

комплексная программа школы «Данко» для детей от 2 до 7 лет «Адаптация к школе»;

групповые и индивидуальные уроки с опережающим обучением по всем предметам для школьников. Преподаватели помогут в доступной форме максимально быстро ликвидировать «пробелы» в знаниях, а также расширить школьный курс по предметам, вызывающим интерес. По желанию может быть разработан индивидуальный курс по различным предметам. Предлагаемое обучение гарантирует сдачу экзаменов на высокие баллы.

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Частная школа «Данко» активно сотрудничает с Московской Академией Экономики и Права (МАЭП), Российским Университетом Дружбы Народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы, Московским Государственным Гуманитарным Университетом (МГГУ) имени М.А.Шолохова, Teikyo school (Великобритания), Гимназией им. А. Эйнштейна (Словакия), Московской Международной Высшей Школой Бизнеса «Мирбис» (Институт), филиалом Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова(МГУ) в г. Женева, Швейцария.

программы подготовки детей в российские и зарубежные вузы.

Кроме основного образовательного блока школа «Данко» предлагает альтернативные формы обучения:

логопед. Исправляем все виды речевых нарушений, постановка звуков, автоматически правильное произношение, учим дифференцировать звуки, развитие фонематического слуха, обогащение словарного запаса. Учим детей строить правильные предложения, связанно и последовательно излагать свои мысли. На занятиях используем различные средства обучения (поговорки, стихи, сказки, рассказы; различный наглядный материал – картинки, игрушки, предметы);

психолог;

бумагоспластика (оригами, создание панно, аппликаций).

стажировки в странах изучаемого языка;

лингвистические клубы;

историко-экономический клуб «Пластилиновый мир»;

сказкотерапевтические тренинги для детей и взрослых.

Преподаватели частной школы «Данко»:

Гуйван Евгения Игоревна — директор. Педагог-психолог, учитель математики. Образование — высшее: ГПУ им. М. А. Шолохова г. Москва, специальность математика. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и медалью «За труды в просвещении».

Одокиенко Марина Владимировна — зав. кафедрой дошкольного отделения, образование высшее: ПУ г. Тула. Преподаватель психологии, педагогики (дошкольной). Отличник народного образования.

Трегубова Любовь Юрьевна — педагог психолог. Образование высшее: ТГПИ им. Л. Н. Толстого , педагог психолог дошкольного, школьного образования. Богданов Алексей Викторович, психолог, преподаватель психологии, магистр психологии. Коренькова Лариса Николаевна — учитель немецкого и английского языков. Образование — высшее, ТГПИ им. Л. Н. Толстого . Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Р. Ф. Имеет 40 научных трудов по методике преподавания иностранных языков. Мещерская Светлана Германовна — учитель математики. Образование — высшее. Педагог дополнительного образования, квалификационная категория — высшая. Деракова Людмила Алексеевна — логопед дефектолог. Образование — высшее, стаж работы 42 г., высшая категория.

Ксения Юрьевна Петрущенкова - учитель французского и английского языков. Образование - ТГПУ им.Л.Н. Толстого, специальность - «Педагогическое образование». Отличница по жизни, которая сделает отличником каждого обучающегося у него, применяя на своих уроках передовые технологии преподавания. Опыт работы с 2014 года.

Гуйван Анастасия Николаевна - учитель английского, немецкого и испанского языков. Образование - ТГПУ им.Л.Н. Толстого, специальность - «Педагогическое образование». Владея огромным количеством программ для всех возрастов, преподает каждый урок живо и интересно. А, что самое главное - эффективно! Не первый год школьники сдают экзамены по иностранному языку на высшие баллы, а их родители без проблем за короткие сроки начинают говорить как по-английски, так и на других языках. Разработчик программы экспресс-курсов для взрослых. Опыт работы с 2012 года.

Валерия Александровна Шундрина - учитель английского и французского языков. Образование - ТГПУ им.Л.Н. Толстого, специальность - «Педагогическое образование». Иностранные языки нужны многим людям по разным причинам: для путешествий, работы, сдачи ОГЭ, ЕГЭ и многого другого. Мы же, учителя школы «Данко», поможем вам в достижении поставленных вами целей и покажем, что учить иностранный язык можно легко и просто. Опыт работы с 2014 года.

Тула, ул.Демонстрации 1г (ТЦ «Утюг»)

Тула, улица Кирова, 135

8 (4872) 384−381,

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