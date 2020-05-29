Долгожданный шопинг: какие магазины одежды и обуви открылись в Туле

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Мы все этого долго ждали, и вот наконец-то можно сменить онлайн-покупки на настоящий поход в магазин. Мы собрали для вас магазины, в которых вы уже сейчас можете порадовать себя.

Красивое белье всегда помогает женщине чувствовать себя привлекательной. В магазине нижнего белья Fantasy найдется идеальный комплект для каждой. Огромный выбор позволит найти подходящую модель для любой фигуры.

Нежные кружевные трусики, эффектные комплекты со стрепами, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап и откровенные соблазнительные бюстье с полупрозрачными вставками.

Вас также ждет большая коллекция домашней одежды: хлопковые и шелковые пижамы, комплекты в стиле Victoria`s Secret.

Магазин Fantasy – пример того, что качественное и стильное нижнее белье и одежда для дома не обязательно стоят дорого. Здесь вы всегда сможете порадовать себя, и для этого не нужен особый повод.

Fantasy работает в обычном режиме ежедневно с 10.00 до 20.00.

Тула, ул. Гоголевская, 62.

Тел. 8-963-226-08-56 (звонки и WhatsApp).

«Коктейль» – это салон дизайнерской одежды для уверенных в себе и привлекающих взгляды женщин. Вся коллекция магазина призвана подчеркнуть вашу женственность и утонченность. Каждое платье – настоящее произведение искусства. Все модели созданы российскими дизайнерами, которые понимают, как должна выглядеть настоящая девушка. «Коктейль» – рай для женщин, которые хотят подчеркнуть свою элегантность и тонкое чувство стиля. Большая часть коллекции в магазине – это платья для романтичных особ. Изящные линии силуэта в сочетании с превосходным дизайном ткани не оставят вас незамеченными. Каждое платье в магазине «Коктейль» способно превратить любой будний день в праздник. Это торжество стиля, вкуса и привлекательности.

Платья из магазина «Коктейль» приковывают к вам взгляды и позволяют создать гармоничный образ для любого события.

Есть в «Коктейле» и варианты для девушек, готовых экспериментам. Асимметрия, спорт шик и креативный casual – это модели для уверенных в себе и ярких модниц, полных энергии и задора.

Рассмотрите внимательно новинку – платье-пиджак «Статуя Момнона». Сочетание тканей (неплотной плательной и тонкой костюмной), игра фактур (однотонного бордо и черного в полоску), оригинальный крой, детали и универсальность. Такой образ позволит вам выбирать настроение и быть разной каждый день!

В магазине «Коктейль» вы найдете отражение всех модных тенденций – яркие принты, необычные ткани и накладные карманы. Выбирайте то, что подходит именно вам!

В салоне «Коктейль» уверены: женщина всегда должны быть привлекательной. И здесь вы найдете всё, чтобы сиять каждый день!

Больше моделей можно увидеть в социальных сетях салона:

Размеры с 42-го по 52-й.

Тула, Красноармейский пр., 4.

Тел. 8-929-071-71-72 (звонки и WhatsApp).

Давно мечтали о модной сумке, миниатюрном клатче, стильном рюкзаке или вместительном чемодане? Или хотите купить новый зонт? Всё это вы найдете в магазине «Империя сумок».

Больше не нужно откладывать покупки, магазины «Империя сумок» уже открыты. Здесь представлены собственные бренды компании «Империя сумок»: Francesco Molinary, Poshete, Marzia, Grott, Ecotope, Ecotope Kids, Rain Berry, Mr. Bag, Passo Avanti.

Это аксессуары премиум-сегмента, эксклюзивные модели и большой ассортимент недорогих сумок, рюкзаков и чемоданов хорошего качества.

Больше не нужно откладывать покупки, магазины «Империя сумок» уже открыты. Обновите аксессуары прямо сейчас!

А вот и полный список всех аксессуаров, которые доступны в магазинах «Империя сумок»:

Milavitsa – это крупнейший производитель красивого и качественного нижнего белья. Продукцию этого бренда знают во всем мире. Тульский магазин Milavitsa уже ждет покупателей. Здесь вы можете выбрать белье на любой вкус и цвет, которое выгодно подчеркнет достоинства и скроет недостатки любой фигуры.

Магазин «Милавица» в Туле уже более семи лет завоёвывает сердца тульских модниц. Ведь тут вы найдёте более 700 моделей нижнего белья, домашней одежды, купальников. Это один из немногих магазинов, где белье представлено в размерах от 65АА до 120J, что позволяет подобрать «тот самый» идеальный комплект как для молодой девушки, так и женщины элегантного возраста.

Все модели изготовлены из лучших итальянских, немецких и французских тканей, а технологии пошива делают белье максимально комфортным.

Также сейчас в наличии новая коллекция купальников. Ограничения постепенно снижаются, и у нас еще есть надежда на пляжный сезон. Сделайте его ярким и незабываемым!

Сейчас можно купить купальник своей мечты выгодно – в магазине действует скидка 20% на пляжную коллекцию!

Также в магазине действует дополнительная скидка на весь ассортимент. Подробности в точках продаж.

Не забывайте, что дома тоже нужно выглядеть идеально. Сексуальные, стильные и при этом удобные комплекты домашней одежды ждут вас в Milavitsa.

Еще одна особенность магазина Milavitsa – высокое качество обслуживания. Консультанты всегда в курсе модных тенденций и готовы помочь с выбором, подсказать подходящий размер и модель. Подарите себе приятные эмоции, устройте шопинг с Milavitsa.

Сейчас в Туле открыты два магазина Milavitsa по адресам:

Тула, ул. Советская, 57.

Тула, ул. Жаворонкова, 4.

Тел. 8-915-686-78-01.

milavitsa-tula.ru

В магазине «Валентина» вы найдете наряды для прекрасных женщин всех возрастов. Строгая классика, яркие платья, эксклюзивные костюмы, летящие юбки из легких тканей – здесь можно подобрать образ для любого выхода.

В этом году в моде платья и сарафаны цвета сафари, нюдовые оттенки, морская полоска и накладные карманы. В «Валентине» собраны все эти модные тенденции, поэтому покупательницами становятся как молодые девушки, так и женщины постарше.

Представительницы прекрасного пола подберут здесь себе элегантные наряды на разные случаи жизни: в офис, на вечер, в гости или светский приём.

Отдельного внимания заслуживает коллекция для пышных женщин с размерным рядом от 48 до 64 размера. Стильные платья и костюмы из натуральных тканей построены таким образом, чтобы скрыть недостатки фигуры и создать яркий и соблазнительный образ.

При этом в «Валентине» есть одежда разной ценовой категории: эксклюзивные платья премиум-сегмента и наряды по доступной цене.

Если хотите этим летом выглядеть безупречно, заглядывайте в «Валентину» за обновками!

Сейчас в Туле работают магазины «Валентина» по следующим адресам:

Тула, ул. Болдина, 86,

тел. 70-28-95.

ТЦ «Утюгъ», 1 эт., тел. 25-03-41.