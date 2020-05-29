Долгожданный шопинг: какие магазины одежды и обуви открылись в Туле
Мы все этого долго ждали, и вот наконец-то можно сменить онлайн-покупки на настоящий поход в магазин. Мы собрали для вас магазины, в которых вы уже сейчас можете порадовать себя.
Магазин нижнего белья Fantasy
Красивое белье всегда помогает женщине чувствовать себя привлекательной. В магазине нижнего белья Fantasy найдется идеальный комплект для каждой. Огромный выбор позволит найти подходящую модель для любой фигуры.
Нежные кружевные трусики, эффектные комплекты со стрепами, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап и откровенные соблазнительные бюстье с полупрозрачными вставками.
Вас также ждет большая коллекция домашней одежды: хлопковые и шелковые пижамы, комплекты в стиле Victoria`s Secret.
Магазин Fantasy – пример того, что качественное и стильное нижнее белье и одежда для дома не обязательно стоят дорого. Здесь вы всегда сможете порадовать себя, и для этого не нужен особый повод.
Fantasy работает в обычном режиме ежедневно с 10.00 до 20.00.
Тула, ул. Гоголевская, 62.
Тел. 8-963-226-08-56 (звонки и WhatsApp).
Салон женской одежды «Коктейль»
«Коктейль» – это салон дизайнерской одежды для уверенных в себе и привлекающих взгляды женщин. Вся коллекция магазина призвана подчеркнуть вашу женственность и утонченность. Каждое платье – настоящее произведение искусства.
Все модели созданы российскими дизайнерами, которые понимают, как должна выглядеть настоящая девушка. «Коктейль» – рай для женщин, которые хотят подчеркнуть свою элегантность и тонкое чувство стиля.
Большая часть коллекции в магазине – это платья для романтичных особ. Изящные линии силуэта в сочетании с превосходным дизайном ткани не оставят вас незамеченными.
Каждое платье в магазине «Коктейль» способно превратить любой будний день в праздник. Это торжество стиля, вкуса и привлекательности.
Платья из магазина «Коктейль» приковывают к вам взгляды и позволяют создать гармоничный образ для любого события.
Есть в «Коктейле» и варианты для девушек, готовых экспериментам. Асимметрия, спорт шик и креативный casual – это модели для уверенных в себе и ярких модниц, полных энергии и задора.
Рассмотрите внимательно новинку – платье-пиджак «Статуя Момнона». Сочетание тканей (неплотной плательной и тонкой костюмной), игра фактур (однотонного бордо и черного в полоску), оригинальный крой, детали и универсальность. Такой образ позволит вам выбирать настроение и быть разной каждый день!
В магазине «Коктейль» вы найдете отражение всех модных тенденций – яркие принты, необычные ткани и накладные карманы. Выбирайте то, что подходит именно вам!
В салоне «Коктейль» уверены: женщина всегда должны быть привлекательной. И здесь вы найдете всё, чтобы сиять каждый день!
Больше моделей можно увидеть в социальных сетях салона:
Размеры с 42-го по 52-й.
Тула, Красноармейский пр., 4.
Тел. 8-929-071-71-72 (звонки и WhatsApp).
Магазин «Империя сумок»
Давно мечтали о модной сумке, миниатюрном клатче, стильном рюкзаке или вместительном чемодане? Или хотите купить новый зонт? Всё это вы найдете в магазине «Империя сумок».
Больше не нужно откладывать покупки, магазины «Империя сумок» уже открыты. Здесь представлены собственные бренды компании «Империя сумок»: Francesco Molinary, Poshete, Marzia, Grott, Ecotope, Ecotope Kids, Rain Berry, Mr. Bag, Passo Avanti.
Это аксессуары премиум-сегмента, эксклюзивные модели и большой ассортимент недорогих сумок, рюкзаков и чемоданов хорошего качества.
Больше не нужно откладывать покупки, магазины «Империя сумок» уже открыты. Обновите аксессуары прямо сейчас!
А вот и полный список всех аксессуаров, которые доступны в магазинах «Империя сумок»:
- женские и мужские сумки,
- зонты,
- ремни,
- визитницы,
- ключницы,
- обложки,
- чемоданы,
- дорожные сумки.
Порадуйте себя и своих близких!
Сейчас в Туле работают три магазина «Империя сумок»:
- Красноармейский пр., 2, 1-й этаж,
- ул. М. Горького, 7, 1-й этаж, супермаркет Spar.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Магазин обуви и аксессуаров «Легкий шаг»
«Легкий шаг» – это всегда большой выбор красивой, стильной и качественной обуви, об этом знают все туляки. Магазин этой сети на Красноармейском проспекте уже открыл свои двери для покупателей.
Не упустите шанс добавить ярких трендов в свой гардероб, тем более что новая мужская и женская коллекция уже в наличии.
Мужская летняя коллекция поражает разнообразием: строгие полуботинки, стильные дерби и оксфорды, модные монки с двумя пряжками, удобные мокасины и топсайдеры. В «Легком шаге» вы обязательно найдете обувь для любого случая.
В женской коллекции – изящные туфли, сандалии и босоножки, ботинки и сабо, на каблуках и удобной плоской подошве, классические модели и отвечающие последним модным тенденциям.
Самой популярной моделью летом 2020 года обещают стать кроссовки. В «Легком шаге» представлено сотни вариантов этой обуви.
Кроссовки давно стали неотъемлемой частью стильного женского и мужского образа. Сейчас их надевают на работу, учебу, прогулку с друзьями и используют как повседневную комфортную обувь.
Кроссовки отлично сочетаются с джинсами, спортивным костюмом, платьем и брюками и освежают любой образ.
Загляните в «Легкий шаг» и выберите обувь для вашего яркого и незабываемого лета!
Стильные модели обуви и аксессуаров вы найдете в галерее:
Сейчас для вас работает магазин «Легкий шаг» по адресу:
Тула, Красноармейский проспект, 4.
Магазин белья и купальников Milavitsa
Milavitsa – это крупнейший производитель красивого и качественного нижнего белья. Продукцию этого бренда знают во всем мире. Тульский магазин Milavitsa уже ждет покупателей. Здесь вы можете выбрать белье на любой вкус и цвет, которое выгодно подчеркнет достоинства и скроет недостатки любой фигуры.
Магазин «Милавица» в Туле уже более семи лет завоёвывает сердца тульских модниц. Ведь тут вы найдёте более 700 моделей нижнего белья, домашней одежды, купальников. Это один из немногих магазинов, где белье представлено в размерах от 65АА до 120J, что позволяет подобрать «тот самый» идеальный комплект как для молодой девушки, так и женщины элегантного возраста.
Все модели изготовлены из лучших итальянских, немецких и французских тканей, а технологии пошива делают белье максимально комфортным.
Также сейчас в наличии новая коллекция купальников. Ограничения постепенно снижаются, и у нас еще есть надежда на пляжный сезон. Сделайте его ярким и незабываемым!
Сейчас можно купить купальник своей мечты выгодно – в магазине действует скидка 20% на пляжную коллекцию!
Также в магазине действует дополнительная скидка на весь ассортимент. Подробности в точках продаж.
Не забывайте, что дома тоже нужно выглядеть идеально. Сексуальные, стильные и при этом удобные комплекты домашней одежды ждут вас в Milavitsa.
Еще одна особенность магазина Milavitsa – высокое качество обслуживания. Консультанты всегда в курсе модных тенденций и готовы помочь с выбором, подсказать подходящий размер и модель. Подарите себе приятные эмоции, устройте шопинг с Milavitsa.
Сейчас в Туле открыты два магазина Milavitsa по адресам:
Тула, ул. Советская, 57.
Тула, ул. Жаворонкова, 4.
Тел. 8-915-686-78-01.
Магазин модной женской одежды «Валентина»
В магазине «Валентина» вы найдете наряды для прекрасных женщин всех возрастов. Строгая классика, яркие платья, эксклюзивные костюмы, летящие юбки из легких тканей – здесь можно подобрать образ для любого выхода.
В этом году в моде платья и сарафаны цвета сафари, нюдовые оттенки, морская полоска и накладные карманы. В «Валентине» собраны все эти модные тенденции, поэтому покупательницами становятся как молодые девушки, так и женщины постарше.
Представительницы прекрасного пола подберут здесь себе элегантные наряды на разные случаи жизни: в офис, на вечер, в гости или светский приём.
Отдельного внимания заслуживает коллекция для пышных женщин с размерным рядом от 48 до 64 размера. Стильные платья и костюмы из натуральных тканей построены таким образом, чтобы скрыть недостатки фигуры и создать яркий и соблазнительный образ.
При этом в «Валентине» есть одежда разной ценовой категории: эксклюзивные платья премиум-сегмента и наряды по доступной цене.
Если хотите этим летом выглядеть безупречно, заглядывайте в «Валентину» за обновками!
Сейчас в Туле работают магазины «Валентина» по следующим адресам:
Тула, ул. Болдина, 86,
тел. 70-28-95.
ТЦ «Утюгъ», 1 эт., тел. 25-03-41.