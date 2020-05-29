Всё для четвероногих друзей

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Братья наши меньшие всегда нуждаются во внимании. И мы хотим выбрать для них самое лучшее: корм, игрушки и, конечно, ветеринаров. Мы собрали для вас обзор ветеринарных клиник и зоомагазина, в котором есть все для ваших питомцев.

Зоомагазин «ЗооГрад»

По статистике, у 44% россиян есть домашние животные. Кто-то любит сильных собак крупных пород, кто-то сходит с ума от миниатюрных песиков, а кто-то предпочитает вальяжных котов, энергичных грызунов или молчаливых рыбок. Но всех, у кого есть питомец, объединяет одно: желание сделать их жизнь комфортной и счастливой.

На помощь таким внимательным и заботливым владельцам всегда готов прийти магазин «ЗооГрад». Здесь вы найдете всё для вашего питомца: качественные корма, одежду, игрушки, лакомства, лежаки, наполнители, средства гигиены и многое другое.

В магазине представлена продукция ведущих мировых брендов: Royal Canin, Pro Plan, Hill's, 1st Choice, Acana, Monge, Grandorf и др. Грамотные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором и подобрать рацион для вашего четвероногого друга.

За два года существования «ЗооГрад» обзавелся большой базой постоянных покупателей. Владельцы животных любят магазин за широкий ассортимент и низкие цены. В магазине постоянно проходят акции, следить за действующими можно на сайте myzoograd.ru.

А для постоянных покупателей всегда приготовлены специальные цены!

Для того чтобы покупателям было удобнее, магазин запустил сервис доставки. Теперь вы можете покупать товары для своих питомцев не выходя из дома.

Сервис получился простым, понятным и удобным, так что для того, чтобы заказать нужные товары, вам понадобится всего пару минут.

Курьер на специальном зоомобиле приедет по указанному адресу в будние дни и субботу с 8.00 до 24.00. Администратор уточнит более точное и удобное время доставки. Доставка бесплатна при заказе от 1000 руб.

Также доступна услуга самовывоза из магазина.

Тула, ул. Кауля, 10.

Тел.: 71-67-65, 8-967-431-67-65.

myzoograd.ru

Ветеринарная клиника «Зверополис»

Питомцы никогда не скажут о том, что у них болит. Но в клинике «Зверополис» специалисты без проблем определят, что не так с вашим четвероногим другом.

Квалифицированные врачи найдут причину недомогания животного, проведут грамотную диагностику и назначат эффективное лечение.

В клинике «Зверополис» будет оказана любая помощь:

хирургическая;

стоматологическая;

терапевтическая.

А еще можно сдать анализы и сделать вакцину.

Один из сильных профилей клиники – хирургия, здесь работают грамотные врачи, которым под силу выполнить операцию любой сложности.

«Зверополис» расположился в самом центре Тулы, а рядом есть большая парковка, чтобы хозяевам и их питомцам было комфортно добираться на прием к врачу.

Девиз клиники: «Мы ваши друзья!», и специалисты подтверждают это каждый день.

Поэтому здесь не только окажут медицинскую помощь, но и дадут советы по кормлению и выбору средств гигиены. Кстати, в самой клинике вы можете купить всё необходимое для питомца: в наличии большой выбор кормов, шампуней для животных, средств от блох и клещей и многое другое.

Тула, ул. Союзная, 11, вход за шлагбаумом.

Тел.: 56-93-55, 8-902-753-66-77.

Ветеринарный центр доктора Мельниковой

Ветеринарный центр доктора Мельниковой открылся в Туле всего месяц назад, но уже может похвастаться командой профессионалов. Сюда пришли работать опытные врачи, которые используют последние технологии в диагностике и применяют современные схемы лечения.

Главная особенность ветеринарного центра – качественное и доступное обслуживание. Здесь оказывают широкий спектр ветеринарных услуг, в том числе проводят все лабораторные исследования. Для животных, которым необходимо длительное наблюдение врачей, есть комфортный стационар.

Прием в центре ведут терапевты и хирурги, а стоматологи проводят современную ультразвуковую чистку зубов. Все специалисты постоянно повышают квалификацию и проходят обучение у ведущих зарубежных коллег.

Центр сотрудничает с другими клиниками города. Так что если вашему питомцу будет необходима консультация узкопрофильного специалиста, здесь вам подскажут, к кому обратиться, и помогут записаться на прием.

Если вы обратились в Ветеринарный центр доктора Мельниковой, то можете быть уверены, что вашему питомцу обязательно помогут.

В ветеринарном центре можно не только лечить животное. Здесь доступны услуги груминга. Специалисты уверяют: им под силу «уговорить» на новую прическу даже самое привередливое животное.

В центре работает большая ветеринарная аптека, в которой есть все необходимые товары для лечения и профилактики, а также корма для животных.

В клинике ко всем животным относятся с любовью. И подтверждение этому – довольные четвероногие пациенты!

Тула, ул. Некрасова, 54.

Тел. 8-960-607-22-00.