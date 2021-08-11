Камиль Ларин: «Я написал сказку про Красную Шапочку, а теперь снимаю сериал про Бореньку!»

Валерия Хващевская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Артист постарался найти свои плюсы в негативе ковидного периода и прожить это время с пользой для себя и других.

Ковидные ограничения коснулись в той или иной мере каждого. Но есть профессии, представители которых пострадали сильнее других. И среди них — артисты: отменились съемки, концерты, спектакли и гастроли, оборвалась живая связь со зрителями — то, на чем, собственно, и держится и ради чего существует эта профессия. Каждый старался как-то приспособиться к ситуации, найти какие-то каналы для общения со зрителями, какие-то формы для реализации творческой энергии. Свои варианты нашел для себя и участник «Квартета И» Камиль Ларин.

Новая реальность

— Камиль, какими для Вас были эти ковидные полтора года?

- События прошлого года, наверное, перевернули практически всю жизнь каждого человека. Я себя поймал на мысли, что никакие планы невозможно построить. Вот ты, например, на два месяца или на полгода выстроил себе всё — а оно всё в один момент разрушилось! И поэтому что-то важное себе намечать нет никакого смысла. Что называется — расслабься… То есть, у меня появилась возможность просто остановиться. Мы же постоянно живем в суете, в каком-то бешеном ритме, и часто даже не замечаем того, что происходит вокруг нас. А вот этот карантинный период позволил оглянуться на все происходящее.

— Сложно было? Выводы для себя какие-то сделали?

- Много потерь было человеческих. У нас умер прекрасный друг — хормейстер Максим Гудкин, который был в 2002 году в «Норд-Осте» при тех событиях. Он тогда через это прошел, а здесь переболел коронавирусом — сердце не выдержало, и он умер… Весь мир борется с этой болезнью, и я надеюсь, что мы как-то всё это пройдем. Как я уже сказал, я понял за время пандемии, что нельзя строить никаких планов. Завтра может произойти то, к чему ты не был готов. Но в то же время появляется некая бессуетность. Вроде у тебя есть лодка с парусом и веслами, но ты на ней плыть не можешь — можешь просто пока посидеть в ней и покачаться. Ну, это я образно, для понимания. В любой момент ты готов стартануть. Все, что подкидывает нам жизнь — надо, как говорится, «благодарно принимать». Мне кажется, что люди стали внимательнее друг к другу относиться… А с другой стороны — много вскрылось тех моментов в людских характерах, которых раньше ты не замечал. И, может, они не совсем приятные… Во всем есть плюсы и минусы. Радуйся каждому моменту: апельсину, солнцу, небу… да всему! Мир устроен, с одной стороны — просто, с другой — сложно. И не нужно его еще больше усложнять. Давайте любить друг друга и внимательно друг к другу относиться!

Сказки для взрослых

— У Вас вышла книга «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых». О чем она?

- Идея сделать эту книгу родилась год назад, когда все сели на карантин — кто по домам, кто по квартирам. И творческие люди стали что-то делать. Хочешь — не хочешь, а дефицит общения уже возник. Кто-то пел песни, и я в том числе. Записали дуэт с Алексеем Корневым: поддерживали медиков, призывали народ сидеть дома. Потом я решил, что нужно, наверное, еще что-то сделать: читать, например, для своих зрителей произведения, сказки в прямых эфирах, в социальных сетях. Но увидел, что мои замечательные коллеги уже это делают. У нас не было работы, театры были закрыты. Делать нечего, идти некуда. Ты сидишь, как болван, на даче. И у тебя настолько освобождается голова, что ты начинаешь что-то придумывать. Вот так и возникла бредовая идея пересказывать на свой манер сказки, которые все уже знают наизусть — но с таким необычным взглядом, под своим углом зрения. Первой появилась «Красная Шапочка». Я прочитал ее своей супруге Катерине и сказал: «Мне кажется, это бред». На что она мне ответила: «По-моему, это смешно. Попробуй, выставь в интернет». Я это сделал — и многим понравилось, вот так и втянулся. Меня хватило ровно на 28 сказок. Ну, еще добавил в книгу какие-то интересные истории из своей жизни, стихи…

— Какая реакция была у ваших поклонников на такой необычный формат?

- Иногда говорили: «Почему у вас такие страшные сказки?» А у меня просто Красная Шапочка, например, занималась «красным террором»: она ходила в лес и «доставала» животных. Это я так клин клином вышибал. Все же и так в тот момент находились в каком-то страхе, и если бы я говорил: «Успокойтесь, все будет хорошо», — наверное, было бы неправильно. Я вот так: «Хрясь! И Красная Шапочка побежала с криком!» У каких-то моих сказок было до миллиона просмотров. Кто-то был в восторге, а кто-то говорил: «Что ты делаешь?! Это же святая святых! Как так можно?!». Но мне хотелось поддержать в тот момент народ. Это не детские сказки. Там нет никакого мата, какой-то скабрезности, но они все равно для взрослых. Это не семейное чтиво.

Ждите Бореньку…

— А что у Вас и у ваших партнеров еще сейчас происходит в творческом плане?

- Мы с «Квартетом И» сейчас снимаем сериал — впервые предложение такое поступило. Называется «В Бореньке чего-то нет». Будет восемь, а может, даже больше серий. Он выйдет в конце года. Очень долгожданный — ждешь, ждешь, а потом радуешься… Личных задумок много, но многое может перекрутиться. Как я уже говорил, планировать сейчас сложно. Может, и к кинематографу в режиссерском плане прикоснусь, но пока подробности рассказывать не готов.

— А в актерском — какие картины с вашим участием в этом году выходят?

- Я снялся в фильме «Маленький воин» режиссера Ильи Ермолова. Это история про мальчика, который увлекается сумо и хочет попасть в Японию. Работа над ним начиналась еще до карантина. Когда начался локдаун, съемки были приостановлены. Они там даже сценарий поменяли немного.

Почему главному герою не получилось поехать в Японию? Потому что самолеты не летают и границы закрыты. Это на злобу дня.

Когда будут смотреть фильм, то вопросов не возникнет, в какие годы его снимали. Это такая страница, которая была в истории. Она останется с нами уже навсегда…

Из досье Myslo

Камиль Шамильевич Ларин

Родился 10 ноября 1966 года в Волгограде.

Заслуженный артист РФ и Республики Татарстан.

Один из основателей комического театра «Квартет И».

Окончил Волгоградский энергетический техникум, эстрадный факультет ГИТИСа.

Семья: жена Екатерина, сын Данияр (2015 г. р.),

дочь Лейсан (2017 г. р.), сын Ян от первого брака (1993 г. р.).

Избранная фильмография: «День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики», «Счастья! Здоровья!», «Громкая связь».

