Тульские гимнасты едут на чемпионат России

Фото Алексея Пирязева.

Этот вид спорта красивый и довольно требовательный. Чтобы начать заниматься спортивной гимнастикой, нужно обладать определенными навыками. Все они прописаны в федеральном стандарте спортподготовки. При зачислении в спортшколу ребята сдают нормативы общей физической подготовки, которые определяют, насколько у ребенка развиты скорость, сила и гибкость. Конечно, со временем эти качества спортсмен и так разовьет, но всё же определенная база у гимнаста должна быть.

Как признаются тренеры, в спортивной гимнастике важно не только упорство, но и хотя бы крупица таланта. Без этого будет сложно.

Мужская спортивная гимнастика в Тульской области набирает обороты. Ребята занимаются не только в Туле, но и в Ефремове, а в скором времени отделение мужской спортивной гимнастики появится и в Новомосковске — по многочисленным просьбам родителей.

Марина Алексеевна Ульянова, президент региональной Федерации спортивной гимнастики, директор МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», рассказала, какими качествами должны обладать мальчишки.

Марина Ульянова - Этот вид спорта базовый, требует серьезной физической подготовки, упор­ства. Спортсмены должны быть смелыми! Вообще на занятия мы набираем мальчиков и девочек с четырех лет. Недавно у нас завершился набор: к нам пришли 315 детей, из них всего 90 девчонок. Спортивная гимнастика очень востребована среди юношей, но, к сожалению, в спорте останутся немногие. Они просто не выдержат нагрузку.

По словам Марины Алексеевны, в регионе есть острая нехватка тренерского состава.

- Тренеров у нас мало. Это очень тяжелая, ответственная и кропотливая работа. Вся молодежь, работающая в спортшколе, - наши воспитанники. Они любят этот вид спорта, любят заниматься с детьми и стараются воспитывать их чемпионами.

Марина Алексеевна признается, что в тренерском штабе есть сильные наставники. Так, например, супруги Котяховы, Николай Афанасьевич и Любовь Григорьевна, в 2015 году приехали в наш регион из Кемерово. Вместе с собой они привезли талантливого парня — Ивана Шестакова.

- С появлением Вани результаты у наших спортсменов стали намного лучше. Нам не хватало лидера. Сейчас ребята тянутся за Иваном, берут с него пример. Еще у нас есть перспективный парень из Ефремова — Дмитрий Говоров (тренер Юрий Тимофеевич Скляров).

Несколько недель назад гимнасты выступали на чемпионате ЦФО . Иван Шестаков стал бронзовым призером в личном многоборье, а также серебряным в упражнениях на перекладине. Дмитрий Говоров добыл серебро в опорном прыжке и показал пятый результат в личном многоборье.

Такие результаты позволили нашим спортсменам завоевать путевки на чемпионат России.

Именно к этим соревнованиям ребята сейчас усиленно готовятся. Турнир пройдет с 4 по 10 марта в Пензе. Помимо юношей Тульскую область представят и наши звездочки Елена Лиходольская и Дарья Елизарова.

Соревнования очень престижные, туда съедутся лучшие гимнасты со всей страны.

- Конкуренция будет огромная! Приедут ребята намного взрослее и опытнее наших, к тому же будет выступать вся сборная России. Пробиться будет очень сложно, но уже само участие в чемпионате престижно. Думаю, наши спортсмены хорошо выступят.

18-летний Иван Шестаков о своем решении переехать из Кемерово в Тулу не жалеет. Именно здесь в 2017 году Ваня выполнил норматив мастера спорта. Успехи спортсмена отметили на всероссийском уровне — гимнаст входит в состав сборной России, правда, пока он в резервном списке. Ваня ждет своего шанса.

- Переехал в Тулу, потому что здесь больше перспектив, да и ближе ездить на сборы в Москву. Ехали сюда с определенными целями, были уверены, что у меня всё получится. В Туле мои успехи стали лучше. Так, в 2018 году мы ездили на соревнования в Германию, в общекомандных соревнованиях заняли второе место, а я в упражнениях на перекладине стал третьим. Спортивная мечта у меня, наверное, как и у всех, — Олимпийские игры. Мечтаю попасть в сборную.

12-летний Александр Елисеенко пришел в спортивную гимнастику шесть лет назад.

- Тогда меня записали родители. Сейчас я занимаюсь по своему желанию, у меня начало всё получаться. На первенстве ЦФО я выиграл в финалах на кольцах. Думаю, что победил за счет мастерства и упор­ства, я много тренируюсь. Да и на соревнованиях я не нервничаю. Для меня медали не важны, главное — выступить так, чтобы остаться довольным своим выступлением.

Кстати, в марте Саша поедет на сборы со сборной командой ЦФО. Он считается одним из сильнейших спортсменов в упражнениях на кольцах.

Дане Бабаджанову 8 лет:

- Я в три года пришел в спортивную гимнастику. Ездил на соревнования в Калугу, скоро поеду в Орёл. Мои любимые снаряды — кольца, это лучше всего мне удается. А поработать нужно над перекладиной. Как победить на соревнованиях? Только за счет труда и своего умения. Я иногда нервничаю перед турнирами, но с волнением быстро справляюсь.

Тренируют спортивных гимнастов Сергей Викторович Барыкин, Александр Александрович Журавлёв, Сергей Николаевич Рыжков, Владимир Игоревич Фролов, Николай Афанасьевич Котяхов, Любовь Григорьевна Котяхова, Вадим Иванович Серов и другие.

Александр Журавлёв, тренер: Александр Журавлёв - Я около 12 лет занимался спортивной гимнастикой. Выступал на различных соревнованиях, в частности, на первенстве ЦФО были призовые места. Выполнил норматив мастера спорта. Потом окончил институт в Москве и вернулся работать в Тулу. Сейчас тренирую ребят в возрасте от восьми до 15 лет. У моих спортсменов разные разряды — от первого юношеского до КМС. Есть перспективные ребята, которые подают надежду. Но нужно усердно работать.