Готовь тепло летом! Выбираем радиаторы отопления

Думать о зиме не хочется, но придется: отопительный сезон не за горами. Если вы хотели обновить систему отопления, пора этим заняться, чтобы успеть до холодов!

В гипермаркете «Леруа Мерлен» вы сможете купить всё для системы отопления, будь то квартира, небольшой дом или просторный коттедж. Котлы разной мощности, трубы, комплектующие и радиаторы отопления – о них мы сегодня и поговорим, тем более что в ассортименте появились очень интересные новинки. Они обязательно заинтересуют тех, кто ценит необычный дизайн и индивидуальные решения! Но обо всем по порядку.

В «Леруа Мерлен» представлено большое разнообразие видов и типов радиаторов с различными характеристиками. Как выбрать те, что нужны именно для вашей системы отопления?

Стальные радиаторы

Где применяются: в автономных системах отопления.

Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, удобны в монтаже и недороги. Для использования в квартирах и частных домах, подключенных к городским тепловым сетям, стальные радиаторы не подходят: они требуют высокого качества теплоносителя и боятся гидравлических ударов. Их сфера применения – коттеджи с индивидуальным отоплением и многоэтажные дома с автономными котельными.

Алюминиевые радиаторы

Где применяются: в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением.

Эти радиаторы имеют небольшой вес, благодаря чему их легко монтировать. Алюминиевые радиаторы легко мыть и чистить любыми моющими средствами. Качественное покрытие с годами не шелушится и не выцветает. Кроме того, такие радиаторы можно оборудовать регуляторами тепла.

Владимир Глущенко, специалист отдела «Водоснабжение» «Леруа Мерлен» Алюминиевые радиаторы – отличный, недорогой выбор для домов с автономным отоплением и квартир с индивидуальной системой отопления (когда в квартире установлен свой газовый котел). Современные, легкие, долговечные, они прослужат долго и порадуют хорошей теплоотдачей. А вот в систему центрального отопления такие радиаторы ставить не рекомендуется: из-за низкого качества теплоносителя (плохой водоподготовки в городских теплосетях) может начаться коррозия радиатора. А кроме того, алюминиевые радиаторы восприимчивы к гидроударам и перепадам давления.

Биметаллические радиаторы

Где применяются: в системах центрального и автономного отопления.

Универсальный вид радиаторов, их можно смело ставить и в квартиру многоэтажки, и в частный дом. Биметаллические радиаторы отлично подойдут для квартир, где система отопления работает под большим рабочим давлением и имеет неудовлетворительное качество теплоносителя.

Такие приборы выдерживают давление от 16 до 100 атмосфер: это дает уверенность, что вы не затопите соседей.

Среди других важных преимуществ биметаллических радиаторов – современный дизайн, прочное покрытие, простота установки и длительный срок службы.

Новое в отоплении: радиаторы разных оттенков

Мы привыкли к тому, что радиаторы отопления обычно бывают белыми. Для реализации дизайнерских идей некоторые самостоятельно перекрашивали их в подходящие оттенки, но такое покрытие было нестойким из-за изменений температур. Теперь красить уже не надо!

В «Леруа Мерлен» расширилась цветовая гамма радиаторов. Роскошно выглядит матово-черные радиаторы (идеально для интерьеров в стиле лофт, минимализм и др.), причем покрытие заводское, долговечное, не шелушится.

Не менее эффектно смотрятся варианты в сером, голубом и бордовом цвете. С таким выбором вы можете воплотить самые смелые идеи!

Еще одну новинку можно найти на сайте гипермаркета: это высококачественные радиаторы под заказ для требовательных покупателей. Они имеют особый дизайн, широкую цветовую гамму и высокую теплоотдачу за счет большей толщины стенок.

Вы выбрали радиаторы, но пока не нашли специалиста, который их смонтирует?

В «Леруа Мерлен» появилась новая услуга – установка радиаторов.

Выбирайте радиаторы, оформляйте установку в отделе водоснабжения и ждите визита мастеров. Монтаж радиаторов выполняют надежные подрядчики, за качество работы которых «Леруа Мерлен» берет ответственность, поэтому со всеми вопросами по гарантии можно обращаться в гипермаркет.

Всё для отопления любого помещения

Отопление в доме начинается с котла. В отделе «Водоснабжение» можно найти котлы разных модификаций и мощности – как для небольшой квартиры с индивидуальным отоплением, так и для коттеджа в несколько этажей. В «Леруа Мерлен» есть котлы, работающие на разных источниках энергии, - газовые, электрические, дровяные.

Консультанты помогут собрать проект отопления и подберут для него все составляющие, включая трубы и фитинги.

Комфортный климат в доме создаст теплый пол – с ним даже по керамической плитке приятно ходить босиком. В «Леруа Мерлен» в продаже есть комплектующие для теплых полов разных видов – водяных систем (они применяются в частных дома) и электрических (подходят и для домов, и для квартир).

Похолодало, а центральное отопление пока не включили? Запаситесь автономными источниками тепла, чтобы не мерзнуть в межсезонье! В «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор тепловентиляторов, тепловых пушек, масляных обогревателей и комплектующих к ним.

В «Леруа Мерлен» вас ждет море тепла, ведь бархатный сезон только начинается!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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