Восемь мест в Туле, где можно покататься на лошадях

Текст Евгении Королевой, фото Алексея Пирязева, ru.freepik.com и ГУ ТО «Тульские парки»

Для серьезного спорта, романтичных прогулок или фотосессий с милейшими лошадками — смотрите новый обзор Myslo.

Катание на лошадях — отличный вариант семейного отдыха, романтического свидания или времяпрепровождения с друзьями.

Мы подобрали для вас восемь мест, где вы сможете пообщаться с животными, получив множество приятных эмоций, и, возможно, найти новое хобби.



Фото Леси Малиновской.

Конно-спортивный клуб «Союз»

Адрес: Тула, деревня Кишкино.

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Режим работы: 10.00-18.00.

Стоимость услуг:

катание детей «в поводу» 1 круг — 100 рублей;

прогулка в поле 2000 руб./час с человека;

индивидуальная тренировка 1500 руб./час, 30 мин. — 1000 руб.;

тренировка по специализации конкур, выездка — 2500 руб./час;

прокат в манеже 1 час 1500 руб.;

абонемент на групповые тренировки — 5000 руб. за 8 занятий.

Контакты: +7 915 690-33-90.



Фото Алексея Пирязева.

Конный клуб «Рыжий пони»

Адрес: Алексинский район, деревня Никулинские Выселки.

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Режим работы: 9.00-20.00.

Стоимость услуг:

индивидуальное занятие по верховой езде 60 мин. — 1200 руб.;

занятие по верховой езде в спортивной группе 3 часа — 1700 руб.;

иппотерапия 30 мин. — 1200 руб.;

катание «в поводу» 15 мин. — 500 руб.;

занятие по иппофитнесу — 1000 руб.;

конные прогулки 60-90 мин. — 2500 руб.;

аренда лошадей для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.;

экскурсия на конюшню 60 мин. — 1500 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 920 274-57-06.

Конюшня «Ворожба»

Адрес: Тула, село Медведки.

Сайт

Режим работы: 9.00-20.00

Стоимость услуг:

индивидуальное занятие по верховой езде 30 мин. — 1000 руб., 60 мин. — 1500 руб.;

верховые прогулки от 1,5 часа — от 2000 руб.;

аренда лошади для фотосессии — от 1000 руб.;

заказ пони на детский праздник от 2 часов — от 6000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 953 971-66-16.



Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Конный клуб «Триумф»

Адрес: Первомайская ул., 13-а, корп. 7.

Сайт

Режим работы: 9.00-18.00.

Стоимость услуг:

конная прогулка/разовое занятие (запись за сутки): в будни — 1600 руб., в выходные и праздники — 1800 руб.;

стоимость при записи день в день в будни — 2000 руб., в выходные и праздники — 2500 руб.;

аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 1000 руб., стоимость услуги с фотографом конюшни 60 мин. — от 3000 руб.;

верховой прокат по парку шагом 30 мин. — 700 руб., 60 мин. — 1200 руб., по конкурному полю 30 мин. — 600 руб.;

индивидуальные занятия для взрослого 45 мин. — 900 руб., для ребенка с 12 лет 45 мин. — 900 руб., для ребенка до 12 лет 30 мин. — 600 руб.;

занятие на пони 30 мин. — 500 руб.;

спортивная тренировка с базовой подготовкой 60 мин. — 1350 руб.;

катание верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.;

в экипаже/санях круг 800 метров 5 мин. — 150 руб., детям до 3 лет — бесплатно

в санях/экипаже 60 мин. — 4000 руб.;

в санях/экипаже 30 мин. — 2500 руб.;

Лечебная верховая езда 45 мин. — 450 руб.

Контакты:

+7 (4872) 350-370,

+7 (4872) 258-184,

+7 963 932-61-41.



Фото из архива Myslo.

Конюшня «Макларен»

Адрес: Тула, деревня Большая Еловая, 113.

Сайт

Режим работы: ежедневно 11:00–20:00.

Стоимость услуг:

Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже:

15 мин. — 400 руб. / 600 руб. шаг+рысь;

30 мин. — 600 руб. шаг / 800 руб. шаг+рысь;

45 мин. — 800 руб. шаг / 1000 руб. шаг+рысь;

Катание в «поводу» 2 круга — 100 руб.;

Индивидуальное занятие 45 мин. — 1500 руб.;

Прокат в поля 45 мин. — 2000 руб.;

Катание в санях 30 мин. — 3000 руб. до 5 человек;

Катание в санях по конкурному полю — 3 круга — 500 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты:

+7 920 758-75-75,

+7 902 907-75-75.

Конно-спортивный клуб «Арсенал»

Адрес: Ленинский район, п. Хомяково, 64.

Сайт

Режим работы: пн.-пт. — 9.00-20.00, сб.-вс. — 10.00-21.00.

Стоимость услуг:

пробное занятие 60 мин. — 1500 руб.;

индивидуальное занятие верховой ездой 30 мин. — 1500 руб.;

индивидуальное занятие верховой ездой 60 мин. — 2000 руб.;

катание «в поводу» 15 мин. — 800 руб.;

экскурсии — от 5000 руб. в зависимости от количества человек;

экскурсия «Школьная» — 10 000 руб. (за 15 детей + 2 сопровождающих), свыше 15 детей — дополнительно 600 руб. за ученика.;

прогулка в поля с пешим сопровождением 60 мин. — 3500 руб.;

прогулка в поля для начинающих с обучением — 5000 руб., для опытных всадников — 3000 руб.;

аренда пони на день рождения или любое праздничное мероприятие: 2000 руб./час на территории клуба и от 5000 руб./час с доставкой к вам;

аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 999 780-57-11.



Фото Алексея Пирязева.

КСК «Грумант»

Адрес: 201 км трассы Москва — Симферополь, Тульская область, Щекинский район, д. Грумант.

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Режим работы: круглосуточно.

Стоимость:

катание на лошади верхом «в поводу» шагом (дети до 5 лет) 5 мин. — 400 руб.,

катание на лошади верхом «в поводу» шагом (взрослые и дети старше 5 лет) 5 мин. — 500 руб.,

катание в экипаже (сани); максимальное количество пассажиров в экипаже — 4 чел. 20 мин. — 4500 руб.,

занятие с инструктором для взрослого 30 мин. — 2000 руб., 45 мин. — 3000 руб.,

занятие с инструктором для ребенка 30 мин. — 1800 руб., 45 мин. — 2500 руб.,

прогулка верхом на лошади по конной трассе в лесу (цена за аренду одной лошади и сопровождение передвигающегося верхом инструктора) 60 мин. — 3000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 953 181-50-50.

Конный клуб «Престиж»

Адрес: Тула, посёлок Северный, ул. Кирова, 1.

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Стоимость: уточняется при записи.

Контакты: +7 953 419-99-22.