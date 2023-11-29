Восемь мест в Туле, где можно покататься на лошадях

Катание на лошадях — отличный вариант семейного отдыха, романтического свидания или времяпрепровождения с друзьями.
Мы подобрали для вас восемь мест, где вы сможете пообщаться с животными, получив множество приятных эмоций, и, возможно, найти новое хобби.
Фото Леси Малиновской.
Конно-спортивный клуб «Союз»
Адрес: Тула, деревня Кишкино.
Режим работы: 10.00-18.00.
Стоимость услуг:
- катание детей «в поводу» 1 круг — 100 рублей;
- прогулка в поле 2000 руб./час с человека;
- индивидуальная тренировка 1500 руб./час, 30 мин. — 1000 руб.;
- тренировка по специализации конкур, выездка — 2500 руб./час;
- прокат в манеже 1 час 1500 руб.;
- абонемент на групповые тренировки — 5000 руб. за 8 занятий.
Контакты: +7 915 690-33-90.
Фото Алексея Пирязева.
Конный клуб «Рыжий пони»
Адрес: Алексинский район, деревня Никулинские Выселки.
Режим работы: 9.00-20.00.
Стоимость услуг:
- индивидуальное занятие по верховой езде 60 мин. — 1200 руб.;
- занятие по верховой езде в спортивной группе 3 часа — 1700 руб.;
- иппотерапия 30 мин. — 1200 руб.;
- катание «в поводу» 15 мин. — 500 руб.;
- занятие по иппофитнесу — 1000 руб.;
- конные прогулки 60-90 мин. — 2500 руб.;
- аренда лошадей для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.;
- экскурсия на конюшню 60 мин. — 1500 руб.
Есть возможность приобретения абонементов.
Контакты: +7 920 274-57-06.
Конюшня «Ворожба»
Адрес: Тула, село Медведки.
Режим работы: 9.00-20.00
Стоимость услуг:
- индивидуальное занятие по верховой езде 30 мин. — 1000 руб., 60 мин. — 1500 руб.;
- верховые прогулки от 1,5 часа — от 2000 руб.;
- аренда лошади для фотосессии — от 1000 руб.;
- заказ пони на детский праздник от 2 часов — от 6000 руб.
Есть возможность приобретения абонементов.
Контакты: +7 953 971-66-16.
Фото ГУ ТО «Тульские парки».
Конный клуб «Триумф»
Адрес: Первомайская ул., 13-а, корп. 7.
Режим работы: 9.00-18.00.
Стоимость услуг:
- конная прогулка/разовое занятие (запись за сутки): в будни — 1600 руб., в выходные и праздники — 1800 руб.;
- стоимость при записи день в день в будни — 2000 руб., в выходные и праздники — 2500 руб.;
- аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 1000 руб., стоимость услуги с фотографом конюшни 60 мин. — от 3000 руб.;
- верховой прокат по парку шагом 30 мин. — 700 руб., 60 мин. — 1200 руб., по конкурному полю 30 мин. — 600 руб.;
- индивидуальные занятия для взрослого 45 мин. — 900 руб., для ребенка с 12 лет 45 мин. — 900 руб., для ребенка до 12 лет 30 мин. — 600 руб.;
- занятие на пони 30 мин. — 500 руб.;
- спортивная тренировка с базовой подготовкой 60 мин. — 1350 руб.;
- катание верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.;
- в экипаже/санях круг 800 метров 5 мин. — 150 руб., детям до 3 лет — бесплатно
- в санях/экипаже 60 мин. — 4000 руб.;
- в санях/экипаже 30 мин. — 2500 руб.;
- Лечебная верховая езда 45 мин. — 450 руб.
Контакты:
+7 (4872) 350-370,
+7 (4872) 258-184,
+7 963 932-61-41.
Фото из архива Myslo.
Конюшня «Макларен»
Адрес: Тула, деревня Большая Еловая, 113.
Режим работы: ежедневно 11:00–20:00.
Стоимость услуг:
Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже:
- 15 мин. — 400 руб. / 600 руб. шаг+рысь;
- 30 мин. — 600 руб. шаг / 800 руб. шаг+рысь;
- 45 мин. — 800 руб. шаг / 1000 руб. шаг+рысь;
- Катание в «поводу» 2 круга — 100 руб.;
- Индивидуальное занятие 45 мин. — 1500 руб.;
- Прокат в поля 45 мин. — 2000 руб.;
- Катание в санях 30 мин. — 3000 руб. до 5 человек;
- Катание в санях по конкурному полю — 3 круга — 500 руб.
Есть возможность приобретения абонементов.
Контакты:
+7 920 758-75-75,
+7 902 907-75-75.
Конно-спортивный клуб «Арсенал»
Адрес: Ленинский район, п. Хомяково, 64.
Режим работы: пн.-пт. — 9.00-20.00, сб.-вс. — 10.00-21.00.
Стоимость услуг:
- пробное занятие 60 мин. — 1500 руб.;
- индивидуальное занятие верховой ездой 30 мин. — 1500 руб.;
- индивидуальное занятие верховой ездой 60 мин. — 2000 руб.;
- катание «в поводу» 15 мин. — 800 руб.;
- экскурсии — от 5000 руб. в зависимости от количества человек;
- экскурсия «Школьная» — 10 000 руб. (за 15 детей + 2 сопровождающих), свыше 15 детей — дополнительно 600 руб. за ученика.;
- прогулка в поля с пешим сопровождением 60 мин. — 3500 руб.;
- прогулка в поля для начинающих с обучением — 5000 руб., для опытных всадников — 3000 руб.;
- аренда пони на день рождения или любое праздничное мероприятие: 2000 руб./час на территории клуба и от 5000 руб./час с доставкой к вам;
- аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.
Есть возможность приобретения абонементов.
Контакты: +7 999 780-57-11.
Фото Алексея Пирязева.
КСК «Грумант»
Адрес: 201 км трассы Москва — Симферополь, Тульская область, Щекинский район, д. Грумант.
Режим работы: круглосуточно.
Стоимость:
- катание на лошади верхом «в поводу» шагом (дети до 5 лет) 5 мин. — 400 руб.,
- катание на лошади верхом «в поводу» шагом (взрослые и дети старше 5 лет) 5 мин. — 500 руб.,
- катание в экипаже (сани); максимальное количество пассажиров в экипаже — 4 чел. 20 мин. — 4500 руб.,
- занятие с инструктором для взрослого 30 мин. — 2000 руб., 45 мин. — 3000 руб.,
- занятие с инструктором для ребенка 30 мин. — 1800 руб., 45 мин. — 2500 руб.,
- прогулка верхом на лошади по конной трассе в лесу (цена за аренду одной лошади и сопровождение передвигающегося верхом инструктора) 60 мин. — 3000 руб.
Есть возможность приобретения абонементов.
Контакты: +7 953 181-50-50.
Конный клуб «Престиж»
Адрес: Тула, посёлок Северный, ул. Кирова, 1.
Стоимость: уточняется при записи.
Контакты: +7 953 419-99-22.