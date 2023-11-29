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Восемь мест в Туле, где можно покататься на лошадях
Текст Евгении Королевой, фото Алексея Пирязева, ru.freepik.com и ГУ ТО «Тульские парки»

Восемь мест в Туле, где можно покататься на лошадях

Для серьезного спорта, романтичных прогулок или фотосессий с милейшими лошадками — смотрите новый обзор Myslo.

Катание на лошадях — отличный вариант семейного отдыха, романтического свидания или времяпрепровождения с друзьями.

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Мы подобрали для вас восемь мест, где вы сможете пообщаться с животными, получив множество приятных эмоций, и, возможно, найти новое хобби.

 
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Фото Леси Малиновской.

Конно-спортивный клуб «Союз»

Адрес: Тула, деревня Кишкино.

Сайт

Режим работы: 10.00-18.00.

Стоимость услуг:

  • катание детей «в поводу» 1 круг — 100 рублей;
  • прогулка в поле 2000 руб./час с человека;
  • индивидуальная тренировка 1500 руб./час, 30 мин. — 1000 руб.;
  • тренировка по специализации конкур, выездка — 2500 руб./час;
  • прокат в манеже 1 час 1500 руб.;
  • абонемент на групповые тренировки — 5000 руб. за 8 занятий.

Контакты: +7 915 690-33-90.

 
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Фото Алексея Пирязева.

Конный клуб «Рыжий пони»

Адрес: Алексинский район, деревня Никулинские Выселки.

Сайт 

Режим работы: 9.00-20.00.

Стоимость услуг:

  • индивидуальное занятие по верховой езде 60 мин. — 1200 руб.;
  • занятие по верховой езде в спортивной группе 3 часа — 1700 руб.;
  • иппотерапия 30 мин. — 1200 руб.;
  • катание «в поводу» 15 мин. — 500 руб.;
  • занятие по иппофитнесу — 1000 руб.;
  • конные прогулки 60-90 мин. — 2500 руб.;
  • аренда лошадей для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.;
  • экскурсия на конюшню 60 мин. — 1500 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 920 274-57-06.

 

Конюшня «Ворожба»

Адрес: Тула, село Медведки.

Сайт

Режим работы: 9.00-20.00

Стоимость услуг:

  • индивидуальное занятие по верховой езде 30 мин. — 1000 руб., 60 мин. — 1500 руб.;
  • верховые прогулки от 1,5 часа — от 2000 руб.;
  • аренда лошади для фотосессии — от 1000 руб.;
  • заказ пони на детский праздник от 2 часов — от 6000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 953 971-66-16.

 
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Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Конный клуб «Триумф»

Адрес: Первомайская ул., 13-а, корп. 7.

Сайт

Режим работы: 9.00-18.00.

Стоимость услуг:

  • конная прогулка/разовое занятие (запись за сутки): в будни — 1600 руб., в выходные и праздники — 1800 руб.;
  • стоимость при записи день в день в будни — 2000 руб., в выходные и праздники — 2500 руб.;
  • аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 1000 руб., стоимость услуги с фотографом конюшни 60 мин. — от 3000 руб.;
  • верховой прокат по парку шагом 30 мин. — 700 руб., 60 мин. — 1200 руб., по конкурному полю 30 мин. — 600 руб.;
  • индивидуальные занятия для взрослого 45 мин. — 900 руб., для ребенка с 12 лет 45 мин. — 900 руб., для ребенка до 12 лет 30 мин. — 600 руб.;
  • занятие на пони 30 мин. — 500 руб.;
  • спортивная тренировка с базовой подготовкой 60 мин. — 1350 руб.;
  • катание верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.;
  • в экипаже/санях круг 800 метров 5 мин. — 150 руб., детям до 3 лет — бесплатно
  • в санях/экипаже 60 мин. — 4000 руб.;
  • в санях/экипаже 30 мин. — 2500 руб.;
  • Лечебная верховая езда 45 мин. — 450 руб.

Контакты:

+7 (4872) 350-370,
+7 (4872) 258-184,
+7 963 932-61-41.

 
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Фото из архива Myslo.

Конюшня «Макларен»

Адрес: Тула, деревня Большая Еловая, 113.

Сайт

Режим работы: ежедневно 11:00–20:00.

Стоимость услуг:

Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже:

  • 15 мин. — 400 руб. / 600 руб. шаг+рысь;
  • 30 мин. — 600 руб. шаг / 800 руб. шаг+рысь;
  • 45 мин. — 800 руб. шаг / 1000 руб. шаг+рысь;
  • Катание в «поводу» 2 круга — 100 руб.;
  • Индивидуальное занятие 45 мин. — 1500 руб.;
  • Прокат в поля 45 мин. — 2000 руб.;
  • Катание в санях 30 мин. — 3000 руб. до 5 человек;
  • Катание в санях по конкурному полю — 3 круга — 500 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты:

+7 920 758-75-75,
+7 902 907-75-75.

 

Конно-спортивный клуб «Арсенал»

Адрес: Ленинский район, п. Хомяково, 64.

Сайт

Режим работы: пн.-пт. — 9.00-20.00, сб.-вс. — 10.00-21.00.

Стоимость услуг:

  • пробное занятие 60 мин. — 1500 руб.;
  • индивидуальное занятие верховой ездой 30 мин. — 1500 руб.;
  • индивидуальное занятие верховой ездой 60 мин. — 2000 руб.;
  • катание «в поводу» 15 мин. — 800 руб.;
  • экскурсии — от 5000 руб. в зависимости от количества человек;
  • экскурсия «Школьная» — 10 000 руб. (за 15 детей + 2 сопровождающих), свыше 15 детей — дополнительно 600 руб. за ученика.;
  • прогулка в поля с пешим сопровождением 60 мин. — 3500 руб.;
  • прогулка в поля для начинающих с обучением — 5000 руб., для опытных всадников — 3000 руб.;
  • аренда пони на день рождения или любое праздничное мероприятие: 2000 руб./час на территории клуба и от 5000 руб./час с доставкой к вам;
  • аренда лошади для фотосессии 60 мин. — 2000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов.

Контакты: +7 999 780-57-11.

 
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Фото Алексея Пирязева.

КСК «Грумант»

Адрес: 201 км трассы Москва — Симферополь, Тульская область, Щекинский район, д. Грумант.

Сайт

Режим работы: круглосуточно.

Стоимость:

  • катание на лошади верхом «в поводу» шагом (дети до 5 лет) 5 мин. — 400 руб.,
  • катание на лошади верхом «в поводу» шагом (взрослые и дети старше 5 лет) 5 мин. — 500 руб.,
  • катание в экипаже (сани); максимальное количество пассажиров в экипаже — 4 чел. 20 мин. — 4500 руб.,
  • занятие с инструктором для взрослого 30 мин. — 2000 руб., 45 мин. — 3000 руб.,
  • занятие с инструктором для ребенка 30 мин. — 1800 руб., 45 мин. — 2500 руб.,
  • прогулка верхом на лошади по конной трассе в лесу (цена за аренду одной лошади и сопровождение передвигающегося верхом инструктора) 60 мин. — 3000 руб.

Есть возможность приобретения абонементов. 

Контакты: +7 953 181-50-50.

 

Конный клуб «Престиж»

Адрес: Тула, посёлок Северный, ул. Кирова, 1.

Сайт

Стоимость: уточняется при записи.

Контакты: +7 953 419-99-22.

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