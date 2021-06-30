Умный дом и дизайн интерьера: шесть правил удачного ремонта

С чего должны начинаться этапы ремонта квартиры, будь то вторичка, новостройка или частный дом, к каким специалистам обратиться и где заказать профессиональный и качественный ремонт? Об этом в обзоре Myslo/

Компания INEGO

Магазин «Добрый свет»

Кухни «Мария»

Интернет в доме от МТС

Умный дом от Xiaomi

Натяжные потолки Valenti

Что главное в интерьере? Чтобы в нем было комфортно и уютно. В этом уверены специалисты компании INEGO дизайн.

Компания INEGO дизайн – это команда высококлассных специалистов под руководством Юдина Дмитрия и Забелиной Юлии, создающая для вас интерьеры бизнес и Premium класса с 2012 года. Обширная база поставщиков стран Европы, России и Китая, кооперация с ведущими мастерами и отделочными бригадами, индивидуальный подход к каждому заказчику – позволяет держать марку на высшем уровне.

Дизайн интерьера

За годы успешной работы INEGO реализовала сотни дизайн проектов загородных домов, квартир, офисов, общественных помещений.

Каждый ее интерьер – это произведение искусства со своей концепцией и общей философией. Философией современного интерьера: лаконичного, функционального, стильного. Важно, чтобы каждый клиент получил свой интерьер с картинки – свою мечту. Поэтому дизайнеры INEGO уделяют внимание каждому процессу реализации. Если вы искали команду для воплощения интерьера своей мечты – вы ее нашли.

INEGO готово воплотить любые ваши интерьерные мечты. При этом бюджет может быть абсолютно любой. Все зависит только от желаний и возможностей заказчика: от минимального до роскошного авторского решения.

– В среднем стоимость разработки дизайн проекта обходится в 5-7% от общей стоимости ремонта, а вот ошибки при ремонте без помощи профессионала – в разы дороже! – говорит директор компании Дмитрий Юдин.

Прежде чем начать работу по созданию проекта, специалисты INEGO беседуют с клиентом, выясняют его предпочтения по стилю, материалам, цветовым решениям и другим нюансам. Если у него нет конкретной идеи, которую он хотел бы воплотить в своей квартире или доме, то всегда можно посмотреть каталог работ и найти в них то, что нужно именно вам.

Если на уровне диалога достигнуто понимание, то пора переходить к следующей части – отрисовке проекта. Дизайнер выезжает на объект, осматривает, изменяет. Расчет макета дизайна делается с учетом реальных размеров помещений. После начинается подготовка дизайна интерьера. Работа ведется в тесном взаимодействии с клиентом, чтобы результат удовлетворил все его ожидания.

Итогом на этом этапе становится 3D-визуализация – фото будущего интерьера, чтобы и клиент, и строители понимали, как всё должно выглядеть.

Ремонтно-отделочные и инженерные системы

INEGO – компания полного цикла, предоставляющая услуги не только по разработке дизайна, так и выполнение всех работ «под ключ».

Компания сотрудничает со многими надежными поставщиками мебели, производителями техники для дома и подрядчиками, которыми можно доверить ремонтно-отделочные и инженерные работы. Давнее сотрудничество и стабильные заказы позволяет снижать для клиентов INEGO стоимость работ. Maximum Discount — это оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Если хочется получить не только стильное и удобное, но и жилье, оснащенное современными технологиями, можно интегрировать в интерьер «умный дом» – интеллектуальные системы, способные создать истинную безопасность и комфорт в любом помещении.

Также плюсом к этому INEGO при желании клиента предоставляет авторское сопровождение и контроль за поставками и управление закупками – это гарантирует, что ожидания клиента оправдаются, и он получит желаемый результат, сэкономив на стоимости ремонта.

Не так давно INEGO запустила собственное производство светозащитного оборудования и текстиля для дома: шторы, жалюзи и пр.

– Комплектуем их, как на карнизах и тканях ведущих, но в то же время доступных брендов, так и на интеллектуальных электросистемах: стемнело на улице тюль – закрылся шторы закрылись, включил ТВ/проектор – автоматически закрылись блекаут шторы. Последние устанавливаются как в составе полного комплекса «умного дома», так и если нужны ли отдельные его элементы, – рассказал Дмитрий Юдин.

Индивидуальный подход

За годы работы специалисты студии дизайна EGO выявили основные потребности клиентов. На их основе сформированы пакеты проектов, в которых каждый заказчик может выбрать свой:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект):

Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;

3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);

Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);

Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение)

Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);

Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;

Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, мы всё делаем сами)

Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков).

Все отделочные и инженерные работы под ключ.

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Выбирайте удобный для вас вариант и создайте в своем доме интерьер мечты.

Тула, ул. Демонстрации, 22, 6 этаж (пентхаус).

Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06.

ego-int@yandex.ru

inego.net

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Создавая комфортный уютный дом, нельзя забывать про освещение. Ведь создавая его, мы не только преследуем цель осветить помещение. Это еще настроение, здоровье, самочувствие.

Хотите класcную люстру для гостиной, детской или кухни и при этом не планируете переплачивать?

магазине «Добрый свет» вы всегда найдете в наличии большой выбор продукции от известных производителей, которые имеют отличную репутацию на рынке, по привлекательным ценам.

Чтобы создать уют в доме, необязательно вкладывать большие деньги. Нужно знать ключевые правила, которые помогут сделать любое помещение удобнее.

В зависимости от освещение можно создать интимную или рабочую обстановку, успокоить или, наоборот, вызвать активность.

Кроме функциональности, свет может выполнять и декоративную функцию. Правильно расставляя светильники, бра, торшеры и выбирая яркость и цвет освещения, можно изменить интерьер. Благодаря освещению можно скрыть недостатки помещения, создать иллюзию игры света с тенью.

Грамотно подобранные осветительные приборы позволят придать невероятную воздушность и легкость окружающей обстановке и даже могут полностью изменить визуальное восприятие пространства. Красивая, выдержанная в едином стиле с остальным интерьером люстра создает настроение комнаты и наполняет ее уютом.

Продавцы магазина «Добрый свет» на ул. Пролетарской, 2-б знают все о правильной организации освещения в любом помещении, будь то квартира или частный дом. Они помогут подобрать идеальные осветительные приборы для любого интерьера.

Магазин «Добрый свет»

Тула, ул. Пролетарская, 2-б

(новое здание на парковке ТЦ «Макси»)

с 10:00 до 21:00

+7 (920) 76-67-444

dobr-svet.ru

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Интернет если не всему голова в современном жилье, то уж точно многому. И если дома ремонт, то в какой момент лучше проводить интернет-кабель, чтобы он не свисал в углах помещений или с дверей как лианы? Как определить место, где должен располагаться Wi-Fi- роутер?

В первую очередь, еще до начала ремонтных работ, необходимо определить, где будут располагаться телевизор, компьютер, оборудование системы «Умный дом» и прочая техника, которой требует подключения к интернету. Упустив этот вопрос на старте, есть риск столкнуться с проблемами на финальном этапе, а переделывать готовое – это всегда дополнительные расходы.

Кабель для телевизора

Провайдеры, предоставляющие услуги цифрового телевидения, обычно рекомендуют подключать ТВ-приставку через провод. Это объясняется большей стабильностью сети в сравнении с беспроводным Wi-Fi. Такие места должны быть обеспечены стационарными розетками.

WiFi-роутрер

Но без Wi-Fi зоны в квартире сегодня уже тоже никак. Планшеты, ноутбуки, телефоны, детские гаджеты и прочее мы подключаем к беспроводному интернету, экономя мобильный трафик. Но где же поставить роутер? В идеале – в центре квартиры, чтобы был доступ из любой точки пространства. Для роутера делается специальная выемка в стене, которая закрывается декоративным люком, либо он вешается прямо на стену в незаметном месте. Место крепления маршрутизатора должно быть обязательно обеспечено розеткой.

Роутер можно купить или взять в прокат, а интернет и телевидение советуем брать пакетом – так, обычно, получается дешевле и удобнее, потому что оплачивать услуги можно в едином окне. Среди недорогих пакетных предложений на рынке – тариф МТС, включающий интернет + ТВ + мобильную связь по общей цене от 615 рублей. Это значит, что и дома будет скоростной интернет, 180 телеканалов, и в смартфоне – безлимитный 4G. Кроме того, оборудование выдается в аренду бесплатно, а родственники получают скидку на связь и безлимитные звонки на МТС России.*

Кабель для компьютера

Компьютеры и ноутбуки могут работать и от беспроводного интернета, но если требуется всегда стабильная сеть и важна скорость передачи данных, то сделать разводку кабеля к рабочему месту с оргтехникой будет не лишним.

Когда с этой задачей определись, советуем уточнить еще один момент: как именно будет проложен кабель – спрятан в стену, плинтусы или закреплен с помощью коробов. Если предпочитаете первый вариант, то протяжку сетей следует делать на первоначальном этапе в подготовленные ниши в стене. Если же выбрали короба или плинтус, тогда к этому вопросу следует вернуться после поклейки обоев или покраски стен.

* Подробнее о тарифах смотрите на сайте МТС.

Ремонт закончен, и хочется максимального комфорта в квартире? Тогда самое время обновлять бытовую технику. Удобство достигается тогда, когда техника современная, а современная техника – умная.

С Xiaomi собрать умный дом – проще простого. Среди продуктов экосистемы Xiaomi вы встретите не только датчики умного дома, но и множество устройств бытовой техники во всевозможных вариациях: от увлажнителя воздуха и холодильника, до умного унитаза или… умной двери.

На конкретном примере это выглядит так: вы пришли с работы, открыли дверь, и в квартире автоматически включился свет, начали работать очиститель и увлажнитель воздуха, закрылись шторы, а чайник начал греть воду для чая.

Утром наоборот: перед пробуждением ночник включает мягкий свет, шторы раскрываются, кофемашина готовит вкусный утренний кофе. После ухода на работу на пост охраны квартиры заступают датчики, фиксируя движение, протечки воды, утечки газа, возникновения дыма, открытия окон и дверей, а IP камера скидывает видео на телефон, если что-то не так.

Многие по дороге на работу начинают волноваться: а выключила ли я утюг? На полпути разворачиваются и возвращаются домой, чтобы проверить. Согласитесь, со многими такое случалось. С умными розетками от Xiaomi такого не случился.

Умные розетки можно включать и выключать как вручную с телефона, так и по заданным сценариям в Mi Home. Кстати, розетки могут включать свет по расписанию вечером, чтобы с улицы казалось, что вы дома. Звучит смешно, но все же.

Следит за работой всех датчиков главный контроллер или другими словами шлюз — самый важный элемент в системе умного дома. Именно он собирает все полученные данные с датчиков и бытовой техники, а также контролирует их работу. Вы не даете команды напрямую датчикам, с ними общается главный шлюз. А вот с главным шлюзом вы общаетесь через приложение Mi Home. Для его бесперебойной работы нужен лишь WiFi.

Проконсультируйтесь и закажите по телефону:+7 (4872) 52-65-81 или на сайте xiaomistore.online

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Калуга, ул. Кирова 25А

Натяжные потолки – это удобно, долговечно и красиво. Именно поэтому они пользуются такой популярностью. Монтаж натяжного потолка занимает всего несколько часов, а служит он минимум 15 лет, сохраняя свежий и привлекательный вид. По разнообразию цветов и фактур, а также возможностям дизайна натяжным потолкам нет равных. Натяжные потолки в Туле в широком ассортименте можно найти в компании Valenti. На тульском рынке Valenti работает более 10 лет и за это время накопила большой опыт, зарекомендовав себя надежным подрядчиком с хорошей репутацией. Квалифицированные специалисты устанавливают потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов быстро и качественно. За что туляки ценят компанию Valenti Работа начинается с создания дизайн-проекта и его согласования с заказчиком. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры подбираются под особенности интерьерного стиля.

Специалисты компании Valenti делают всю работу под ключ. К уникальному дизайн-проекту, изготовленному с учетом пожеланий клиента, будут подобраны оптимальные решения для интерьера.

Потолки изготавливают на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется современный японский станок. Такие потолки прослужат не одно десятилетие.

Доступная цена. Такой вариант отделки доступен абсолютно всем.

Заказы выполняются в короткие сроки. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро выполнить работы даже в большом помещении. Монтаж производится после замера в течение двух рабочих дней.

На все виды работ предоставляется гарантия. Студия настолько уверена в качестве своей работы, что дает 10-летнюю гарантию на все натяжные потолки. Рассчитать примерную стоимость работ можно прямо на сайте. На нем же всегда можно узнать об актуальных акциях. Например, сейчас при заказе потолков компания дарит клиенту светильники или карниз для штор. Замерщик во время бесплатного выезда расскажет обо всех подходящих вариантах материалов и конфигураций натяжных потолков. Замерщик приедет к вам домой в необходимой защите — в перчатках и маске. Договор на работы можно будет заключить без посещения офиса. А еще у Valenti всегда действуют различные выгодные акции. С ними всегда можно ознакомиться на сайте компании

Студия натяжных потолков Valenti воплотит в жизнь все ваши желания, обращайтесь!

Тула, ул. Марата, 100