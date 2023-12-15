Стильная экономия: как дизайнерский интерьер сбережет бюджет

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Аренда или покупка помещения для бизнеса — ощутимая статья расходов. Сделать каждый квадратный метр площади полезным — верное желание грамотного предпринимателя. Как быть, если помещение небольшое, а задач много? Есть решение.

Дано: помещение на первом этаже в современном микрорайоне. В нем надо открыть детский развивающий центр, который позволит юным воспитанникам открывать себя в самых разных областях знаний.

Вопрос: площадь относительно небольшая в сравнении с желаемым охватом вариантов развивающих занятий. Как сделать помещение удобным для каждого?

Решение: создать многофункциональный, мобильный интерьер. Такую задачу под силам решить студии дизайна и архитектуры InterQueen.

Руководитель студии дизайна и архитектуры InterQueen Оксана Семина:

Оксана Семина — Перед нами стояла задача продумать стильный и функциональный интерьер каждого помещения и создать комфортные условия для посетителей всех возрастов. Требования к учебным классам были особенно высокие. Их три, а видов предлагаемых развивающих занятий — более десятка. То есть интерьер каждого класса должен быть удобен, например, и для занятий шахматами, и для рисования, и для изучения иностранных языков, и даже занятий музыкой!

Задача была не самой простой — клуб предполагал занятия как с малышами, так и детьми школьного возраста. Соответственно, нужно было делать сбалансированный дизайн, который отвечает потребностям каждой возрастной группы.

— Клуб расположен в ЖК «Дворянский», поэтому решили не идти в разрез с общим стилем фасада здания всего жилого комплекса. Взяли за основу современную классику, но адаптировали ее под детский центр. Работая над проектом, хотелось создать необычную атмосферу уже буквально с порога. И в общем-то это удалось, на мой взгляд. С заказчиком буквально поймали одну волну, достаточно быстро определились с цветовой гаммой, персонажами, которые будут украшать стены.

Важная особенность работы над интерьером детского центра: надо не только создать стильное и современное помещение, но и учесть требования СанПиН, строительные нормы и другие пункты, предъявляемые к учебным заведениям.

— Расстояние от парты до доски, правильное освещение, мебель, санузлы, пожарная и энергетическая безопасность... Все это учитывается в любом проекте, но если при создании интерьера, например, в квартире все же в приоритете пожелания заказчика, то здесь четко прописывают правила нормативные документы. И от них нельзя отходить.

Ремонт и отделка в будущем детском клубе выполнялись при неусыпном дизайнерском контроле, поэтому итоговый результат максимально точно повторяет согласованный дизайн-проект.

— Открытие детского клуба состоялось 1 октября. Было приятно видеть детский восторг и понимать, что им действительно классно находиться в том пространстве, к созданию которого наша студия приложила руку. Ребята буквально не хотели уходить, а значит, мы все смогли создать такую атмосферу, где малышам интересно, комфортно и куда они хотят приходить ещё и ещё!

Студия дизайна и архитектуры InterQueen — это современная компания с многолетним опытом работы, которая готова к самым неожиданным заданиям заказчика. Здесь умеют совмещать творчество и эстетику со строительными нормами.

Дизайнеры InterQueen профессионально и внимательно работают и с крупными заказами, и с бюджетными, учитывая индивидуальные возможности и потребности клиента.

Студия дизайна и архитектуры InterQueen

Тула, ул. Октябрьская, 24, офис 202.

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