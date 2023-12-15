В Туле прошел предпремьерный показ сериала «Недетское кино»

В «Октаве» собрались известные актеры, сыгравшие в многосерийном фильме. О том, чем им запомнился город и как снимался сериал, — в материале Myslo.

«Недетское кино» снимали на улицах оружейной столицы, поэтому и впервые показать сериал зрителям решили именно в Туле. Сюжет сказочный: школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Ну а дальше все закручивается в очень интересную историю на 12 серий.

На экране герои в невероятно красивых костюмах — доспехи, старинные и сказочные наряды… И все это на улицах Тулы. В кадре появляется Казанская набережная, Музейный квартал, площадь Ленина: все это в фильме выглядит очень интересно. Где еще можно увидеть несущуюся на коне по ул. Металлистов Ольгу Прокофьеву в образе бабушки?

Предпремьерный показ собрал в «Октаве» несколько десятков зрителей. Они фотографировались с любимыми актерами, задавали им вопросы и получали автографы.

Актеры и создатели сериала поделились с Myslo впечатлениями от съемок в Туле.

Александр Головин (Даньслав):

— Тула — замечательная! Жители города очень помогали нам, снимались в массовке. Мы доставляли им неудобства: перегораживали дороги, проводили ночные съемки, но к нам относились с любовью.

Мы приезжали в Тулу дважды, снимали блоками по 8-12 дней. Было комфортно, потому что город недалеко от Москвы. Мне здесь вообще нравится. Каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую себя комфортно. Тут клево!

Для меня «Недетское кино» — это уникальный опыт. Я впервые примерил на себя образ богатыря: носил кольчугу, приклеенную правдоподобную бороду. Съемочная группа тоже была замечательная, поэтому работать было за счастье.

Всем, кто будет смотреть «Недетское кино», хочу пожелать: ребят, расслабьтесь. Это семейное кино, так что собирайте дружную компанию, семью, детей, бабушек, дедушек. Это кино для всех. Сказки сейчас очень нужны. Их снимают много, и некоторые говорят, что народ перенасытился ими. Но я так не считаю. Приятного просмотра!

Александр Яцко (Кощей):

— В Туле я провел мало времени, но мне здесь понравилось. Люблю такие, не очень большие города. Съемки прошли комфортно, я делал работу, которую люблю уже много лет.

Радует и обнадеживает, что сериал ориентирован на юношескую аудиторию. Самый большой профессиональный успех у меня связан с сериалом «Закрытая школа», ориентированным на подростковую аудиторию. Оказывается, его до сих пор смотрят, — уже второе или третье поколение зрителей. А вдруг что-то подобное случится и с «Недетским кино»? Я буду только рад.

Александр Богуславский, режиссер:

— У нас очень классный ансамбль — Александр Головин, Настасья Самбурская, Юрий Чурсин, Александра Ребенок, Александр Яцко, Никита Тарасов и многие другие. Мы гордимся таким звездным составом, который долго собирали. Всем актерам понравился проект, им было интересно попробовать себя в ярком амплуа, примерить на себя необычные образы. Все было перфекто!

Павел Сарычев, продюсер:

— Мы выкладываем сразу все серии. То есть ребенок может проснуться утром 1 января и смотреть эту сказочную историю. И если в нескольких семьях родители благодаря этому проснутся чуть позже, это уже можно считать успехом.

Создание детского контента — сложная штука. Он подчиняется другим законам: надо делать как для взрослых, только еще лучше. Мы очень старались и надеемся, что у этой истории будет продолжение.

Сериал выйдет только 1 января на онлайн-платформе Wink, поэтому показ первых серий был премьерным не только для зрителей, но и для самих актеров. После просмотра съемочная группа ответила на вопросы зрителей.

— Все ли снималось в Туле?

Александр Богуславский, режиссер:

— В основном все съемки на натуре — тульские. В Москве мы снимали в павильонах и в московской школе на ул. Куусинена, в которой часто снимают фильмы. Прежде чем выбрать место съемки, отсмотрели много городов недалеко от Москвы и поняли, что Тула — самая прекрасная. Она очень изменилась за последние годы, стала самобытной, яркой и современной. Альтернатив Туле, если выехать за три часа от Москвы, нет.

Павел Сарычев, продюсер:

— А еще мы очень хотели снимать в кремле. И в Туле у нас это получилось!

— Почему «Недетское кино»?

Автор сценария Анна Азар:

— Все очень просто: дети не хотят смотреть детское кино, им нравится взрослое. Мы пошли на компромисс и придумали такое название, чтобы привлечь разную аудиторию.

Мы добавили в сериал некоторые «взрослые» шуточки. Например, при квантовом скачке пахнет спиртом. И таких приколов много.

— Много ли изменений в сценарии было в процессе съемок?

Дарья Отвага, исполнительный продюсер:

— В процессе производства сценарий часто претерпевает изменения, чаще всего они связаны с тем, что некоторые задумки на практике сложно воплотить в жизнь. У нас есть сцена погони за троллейбусом, который едет в потоке машин. Воплотить это на улице было бы крайне сложно: пришлось бы останавливать движение в центре, перегораживать дороги. Но площадь перед правительством Тульской области стала замечательным местом для этой съемки. Там мы инсценировали погоню и поток машин.