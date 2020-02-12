Сдаем на права в 2020 году: новые правила

На фото тулячка Юлия Савенкова.

1 января 2020 года начали действовать новые правила проведения экзаменов и получения прав. Те, кто получил права в прошлые годы, могут считать себя счастливчиками.

Изменения коснулись процедур замены и получения водительских удостоверений, в том числе и иностранными гражданами, а также других важных моментов. Об этом порталу Myslo рассказал Максим Гуров, генеральный директор ООО «ТОРЦ».

Изменения-2020

Максим Гуров Нововведения вступают в силу в два этапа: с 1 января и 1 октября 2020 года. Они призваны снизить аварийность на дорогах.

С начала года:

Учебная езда со скоростью более 60 км/ч разрешена на автомагистралях;

Получить права на управление автобусом, троллейбусом и трамваем можно с 20 лет.

Вторая часть поправок будет разработана в течение 10 месяцев.

Планируется:

вернуть объединенный экзамен «автодром — город»;

маршрут «города» будут сообщать только накануне экзамена, чтобы инструкторы не «обкатывали» его перед сдачей;

дать возможность аннулировать результаты экзамена;

изменить сроки пересдачи: повторную сдачу теоретического экзамена сделать возможной не ранее 7 и не позже 30 дней, практического — не позже 60 дней после практического. После третьей попытки — через месяц и не позже, чем через три месяца.

Медицинские справки

На данный момент процедура прохождения медосмотра осталась прежней. Назначенные к вступлению в силу на 22 ноября 2019 года новые правила получения справок от нарколога и психиатра перенесли на 1 июля 2020 года. Менее чем через полгода будущих водителей ожидает более сложная медицинская комиссия, включающая анализы на содержание наркотических веществ в моче и анализ крови на карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера хронического алкоголизма. При выявлении таких маркеров и веществ водителей отправляют в стационар для проведения дополнительных обследований.

Введение дополнительных обследований приведет к повышению стоимости медицинской справки. В Тульской области вместо 600 рублей ожидается, что стоимость может увеличиться до 4500 рублей.

Экзамены

Для сдачи экзамена обязательно нужно иметь документ из автошколы о том, что вы успешно прошли курс теоретического и практического обучения и успешно сдали внутренний экзамен.

Экзамен на получение водительского удостоверения включает 2 основных этапа:

Теоретический.

20 тестовых вопросов из 4 тематических блоков.

Время на ответы — 20 минут.

Разрешается, как и ранее, допустить до 2 ошибок, за каждую из них дается пять дополнительных вопросов (и плюс пять минут).

Если ошибка допущена в дополнительных вопросах или дано два неправильных ответа в одном тематическом блоке — экзамен не сдан.

Практический.

Включает в себя автодром, где предстоит выполнить шесть базовых упражнений. Время на их выполнение ограничено.

За каждую ошибку начисляются баллы, и если их становится слишком много, экзамен не сдан; город — здесь возможны различные ситуации: параллельная парковка, пересечение нерегулируемых перекрестков, перестроение… Время на этот этап — не меньше получаса. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы.

Каждый этап действителен в течение полугода, а если какой-то из них был «завален» в первый раз, то пересдать его можно через неделю, во второй — через две, в третий — через месяц.

Могут отказать в получении прав, если вы:

лишились водительских прав, то получить их по истечении срока не удастся, если не прошли все процедуры возврата прав после лишения. К примеру, срок документа истек, как и срок лишения, и вы, минуя экзамены, обратились за новыми правами. Но вы их не получите, пока не сдадите экзамены;

не уплатили госпошлину за права;

автошкола, в которой вы проходили обучение, не имела лицензии на момент прохождения вами обучения, и, следовательно, вам выдали недействительные документы о прохождении обучения.

Оплата госпошлины

В 2020 году госпошлина за водительское удостоверение составляет 2000 рублей. При оплате через портал «Госуслуги» она составит 1400 рублей. Оплатить ее предстоит при первичном и повторном получении, при утере и замене. А вот при восстановлении прав после лишения платить не придется, условие только одно — срок действия прав должен быть актуальным.

Не платят госпошлину участники Великой Отечественной войны — инвалиды, ветераны, узники лагерей и т. д. , а также жители Крыма, меняющие украинские права на российские.

Получение прав иностранцами

С 1 января этого года временно проживающие или пребывающие в нашей стране иностранцы для осуществления замены, получения российских водительских прав и сдачи экзаменов могут обратиться в любое подразделение ГИБДД на территории РФ, как и российские граждане.



Ранее иностранцы могли обратиться за заменой и получением прав только в ГИБДД по месту проживания или пребывания. Также с 1 января запрещена замена иностранных удостоверений на российские, если они не отвечают требованиям Венской конвенции. Данное правило применялось и ранее, однако в правилах его прописали только сейчас. Меняя иностранные права на российские, иностранному водителю нужно предоставить нотариально заверенный перевод следующих документов:

паспорт;

водительские права (иностранные);

если лицо в возрасте 16−18 лет, то перевод письменного согласия родителей на замену удостоверения, к примеру, если человек получает права М-категории (мопед).

То есть в ГИБДД предоставляется перевод лишь тех документов, которые составлены не на русском языке. Если иностранные права меняет россиянин, то российский паспорт переводить не нужно.

Перемены были вызваны в том числе и тем, что за два года процент тех, кто сдавал экзамен с первого раза, вырос с 64 до 70%, а уровень аварийности на российских дорогах никак не уменьшился.