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Инфографика 2010-2020: как подорожала Тула за 10 лет
Инфографика Игоря Королева.

Инфографика 2010-2020: как подорожала Тула за 10 лет

Проезд, хлеб, iPhone, бигмак и зарплата: сколько мы зарабатывали и сколько тратили?

В основном цены на все позиции выросли в два раза. Единственное, что подешевело (по данным Туластата), — это обед в ресторане. Возможно, 10 лет назад считали классический ресторанный обед, сейчас — бизнес-ланч в кафе в том числе. А вот чек за ужин в тульском ресторане с двумя видами спиртного увеличился почти вдвое.

Билеты в кино в Туле в 2010 году, конечно, были и по 70 рублей, но в «Родину» на утренний сеанс. Сейчас самый простецкий билет встанет в 140 рублей. На вечерние показы десять лет назад можно было сходить в среднем за 100 рублей, сейчас — уже за 250.

То, что раньше называлось бигмаком, сейчас в известной сети ресторанов быстрого питания называется по-другому. Но суть почти та же, поэтому эту позицию мы тактично назвали «гамбургер».

В 2010-м вышел iPhone 4 (в России — с 9-месячным опозданием). Сейчас в ходу 11-й iPhone, презентованный в конце 2019 года. На него и ориентируемся.

Хлеб, молоко, проезд в транспорте — всё это подорожало вдвое, но выросла и средняя зарплата в нашем регионе. Взлетела цена на водку (именно в 2010 году власти придумали установить на нее минимальные цены).

Но — довольно слов. Как изменились цены за последнее десятилетие — в инфографике Myslo.

Основную информацию мы запросили в Туластате, некоторые цены на продукты сравнили по итогам нашего собственного мониторинга. Курсы доллара — на банковских сайтах. Стоимость гамбургера — по так называемому индексу бигмака.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:36 +6
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