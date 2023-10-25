Опередить болезни сердца: где провести экспертную и комплексную оценку сердечно-сосудистой системы

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Как обнаружить нарушения в работе сердца, если человек жалуется на быструю утомляемость, одышку, боли в области сердца, а на стандартных ЭКГ все вроде нормально? Ответ прост – сделать двухмерную эхокардиографию с оценкой спекл-трекинг (speckle tracking).

Об этом современном методе диагностики рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики тульского медицинского центра «Статус» Земфира Туаева.

Спекл-трекинг (speckle tracking) эхокардиография - это один из современных методов диагностики в эхокардиографии. Он позволяет детализированно оценить функцию сердечной мышцы и позволить клиницистам поставить более точно диагноз. Чаще всего на это исследование направляют кардиологи, когда есть подозрение на заболевание сердца, но стандартные методы исследования не позволяют поставить дифференцированный диагноз. Обычно на УЗИ сердца врач субъективно оценивает сократимость левого желудочка. И при таком подходе очень многое зависит от опыта и квалификации врача. Спекл-трекинг эхокардиография позволяет оценить работу сердца в цифрах - выстраивает графики и количественно оценивает движение миокардиальных волокон в разных направлениях, показывает сегменты миокарда с относительными значениями деформации, скорости деформации и проч.

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Основные показания к проведению спекл-трекинг эхокардиографии - подозрение на ишемию миокарда, гипертрофию левого желудочка неясной причины. Этот метод позволяет понять, является ли это физиологическим состоянием, либо уже патология и нужно подключать медикаментозную терапию.

Этим методом можно исследовать сердечно-сосудистую систему взрослым и детям также при гипертонии, кардиомиопатии, сердечной недостаточности, для оценки кардиотоксичности при проведении химиотерапии у онкобольных.

Спекл-трекинг эхокардиографию можно проводить только на приборах экспертного класса с необходимым программным обеспечением. Такие приборы есть в некоторых клиниках Тулы и, в частности, в медицинском центре «Статус».

Процедура совершенно безболезненна и комфортна для пациента, по времени занимает от 30 минут до 1 часа. А вот для врача-диагноста это достаточно трудоёмкий процесс. И от уровня подготовки и «насмотренности» специалиста зависит результат исследования.

Еще один метод исследования сердечно-сосудистой системы - стресс-эхокардиография. Она позволяет оценить работу сердца под нагрузкой. Это исследование также можно дополнить методикой спекл-трекинга, что ещё больше расширяет возможности визуализации и оценки состояния сердечно-сосудистой системы. Чувствительность данного метода составляет более 80%. Еще точнее только МСКТ и коронарография. Но это уже инвазивные и более дорогостоящие методы исследования.

Важное направление применения спекл-трекинг эхокардиографии – исследование сердечно-сосудистой системы пациентов, которым назначили химиотерапию. Увы, препараты химиотерапии кардиотоксичны. Проведя спекл-трекинг до химиотерапии и после нее, можно выявить ранние повреждения миокарда и своевременно назначить кардиопротективную терапию, предупреждая развитие необратимой сердечной недостаточности.

Чтобы предотвратить развитие таких серьёзных сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт и инсульт, недостаточно в наше время просто сдавать анализы на холестерин и сахар. Необходимо проводить ультразвуковое исследование сосудов – чтобы выявить атеросклеротические бляшки в сонных артериях, брюшной аорте, артериях нижних конечностей и других артериях. Особенно это важно для тех, у кого есть факторы риска: отягощенный семейный анамнез, инфаркты и инсульты у родителей, курение, ожирение, артериальная гипертония, дислипидемия. Исследования сосудов также можно провести в медицинском центре «Статус».

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Медицинский центр «СТАТУС» – это высокотехнологичная многопрофильная клиника, где вам быстро и качественно предоставят любое медицинское обследование, необходимую консультацию и лечение. В центре работают отличные специалисты с большой врачебной практикой, постоянно повышающие свою профессиональную квалификацию, внимательно и с пониманием относящиеся к пациентам.

Адрес медцентра «Статус»: Тула, ул. Советская, д. 67, офис 2.1

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