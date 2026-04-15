Мама в деле: как женщинам в Тульской области помогают с бизнесом

Появление детей – новый импульс и мотивация для собственного развития. Рассказываем, какие возможности для открытия и развития бизнеса есть у тульских мам.

Решение открыть бизнес, когда воспитываешь детей и занимаешься домашними хлопотами, кажется почти безумным. Где взять силы, поддержку и деньги на развитие? В Тульской области знают ответ на все эти вопросы. В регионе действует программа «Мама-предприниматель». Рассказываем, почему узнать о ней стоит прямо сейчас.

Какие выплаты можно получить?

«Мама-предприниматель» – это синтез обучающих программ и конкурс идей, лучшие из которых получат финансовую поддержку. Курирует проект Центр «Мой бизнес», а реализуется он в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мамы, желающие реализовать себя, подают заявки, а затем на несколько дней отправляются на тренинг-интенсив. Там они узнают о правовых аспектах предпринимательской деятельности, создании бизнес-идеи, расчете финансовых показателей.

Заключительный этап – презентация проектов. Грант для победителя регионального этапа программы «Мама-предприниматель» составляет целых 150 000 рублей, которые можно потратить на развитие своего дела. Три победительницы федерального этапа получают 250 000 рублей, 500 000 и 1 000 000 рублей.

Как попасть в программу?

Необходимо оставить заявку на сайте программы мамапредприниматель.рф. Региональный этап в Тульской области будет проходить с 3 по 9 августа, а заявку можно подать уже сейчас.

Какая поддержка помимо финансовой полагается молодым мамам?

В Центре «Мой бизнес» проводят консультации бухгалтеры и юристы. Они рассказывают о нюансах открытия и ведения бизнеса. Помимо этого, в Центре регулярно проводят обучающие мероприятия: семинары, вебинары, тренинги, деловые игры и программы, некоторые из которых рассчитаны на несколько дней. Всё это бесплатно.

Следить за анонсами можно в разделе «Календарь меро­приятий» на сайте мойбизнестула.рф.

Кто может участвовать?

Подать заявку могут:

женщины с несовершеннолетними детьми, беременные или находящиеся в декретном отпуске;

женщины без зарегистрированного бизнеса, но с готовой бизнес-идеей;

женщины, применяющие налог на профессиональный доход;

женщины – индивидуальные предприниматели или учредители юридических лиц, если бизнес зарегистрирован не более одного года назад.

Что если на онлайн-мероприятиях быть не получится?

Участие в программе «Мама-предприниматель» проводится в очном формате, но в Центре «Мой бизнес» есть вебинары.

Помимо этого, на платформе обучение.мойбизнестула.рф и мсп.рф есть база записанных роликов, в которых эксперты рассказывают о разных вопросах ведения предпринимательской деятельности.

Пока вы сомневаетесь…

…другие уже попробовали. Ольга Аникушина – интегративный психолог, бизнес-тренер и многодетная мама. За ее плечами много побед: должность руководителя Межрегионального общественного объединения Ассоциации специалистов помогающих профессий, звание финалиста Национальной премии «Россия – страна возможностей», место в рейтинге «Топ-100 женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области» и, конечно, участие в программе «Мама-предприниматель».



– Моя работа всегда была связана с людьми: на позиции управляющего спа-салона помогала людям заботиться о здоровье; как риелтор – выбирать лучшее место для жизни; как бизнес-тренер – реализоваться в новой профессии и открыть свое дело. В 2020 году я часто поддерживала женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и тогда поняла: хочу стать профессиональным психологом. Пришлось совмещать обучение и декретный отпуск.

У меня трое детей. Старшая дочь оканчивает Тульский медицинский колледж, средняя учится в школе, сын ходит в детский сад. У сына есть особенности развития, так что было время, когда пришлось поставить бизнес на паузу и плотно заняться здоровьем малыша. Но это только сильнее дало мне понять: без дела своей жизни – психологии – я не могу. Оно позволяет реализовать себя, помочь людям проживать сложные жизненные ситуации, делать их счастливыми.

Классно, что в Тульской области понимают, как важна самореализация, и поддерживают мам, которые занимаются своим делом.

В тульском Центре «Мой бизнес» я проходила обучение по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимателя», а также участвовала в грантовом конкурсе «Мама-предприниматель».

Это дало мне возможность на старте посмотреть на идею моего бизнеса глазами других людей, определить целевую аудиторию, позиционирование, составить бизнес-план и получить эмоциональную поддержку. Последнее, кстати, оказалось едва ли не самым важным!

Участие в этих проектах пополнило мой социальный капитал и дало возможность сотрудничества. Сейчас я – приглашенный спикер Центра «Мой бизнес» и федеральной программы «Мама-предприниматель».

Мне приятно присутствовать на защите проектов мам-предпринимателей в качестве члена жюри, иметь возможность комментировать проекты как с точки зрения бизнес-тренера, так и с точки зрения той самой мамы-предпринимателя.

Часто женщины выбирают социально ориентированный бизнес, горят идеей сделать что-то важное и полезное, но забывают про цифры. Как раз такие проекты помогают подсчитать, сколько нужно вложить в бизнес, каким будет доход и чистая прибыль. Причем если в итоге оказывается, что идея классная, а расчеты убыточные, эксперты и бизнес-тренеры могут помочь посмотреть на ситуацию под другим углом и что-то поменять. Это неоценимая помощь!