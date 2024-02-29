  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Концерты «Арии» и «Князя», шоу Ильи Авербуха и весенний Party Market: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Концерты «Арии» и «Князя», шоу Ильи Авербуха и весенний Party Market: выходные в Туле

Концерты «Арии» и «Князя», шоу Ильи Авербуха и весенний Party Market: выходные в Туле

А еще матч АКМ, ночная лыжная гонка, квартирник в «Октаве» и рок-фестиваль в защиту животных— в нашем обзоре.

КняZz

Когда: 1 марта, пятница, 19.00.
Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 5200 руб.

КняZz

1 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz» представят большую концертную программу «Волшебная книга».

 

Ария

Когда: 1 и 2 марта, пятница-суббота, 20.00.
Где: Backstage.

Стоимость: от 2300 руб.

Ария

1 и 2 марта в Backstage выступит «Ария». ​​​​​Группа отправляется в специальный клубный тур с уникальной программой «Это рок».

Основой концертных программ тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.

 

Весенний Party Market

Когда: 2 марта суббота, 12.00
Где: Кластер «Октава».
 

Весенний Party Market

2 марта в «Октаве» пройдет весенний Party Market.

Что будет: vастер-классы, маркет локальных брендов, музыка. Студия танца Феиdance порадует гостей яркими танцевальными номерами. Также организаторы приглашают стать частью вышивального перфоманса от талантливой тульской художницы Кати Маклиновой.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 2 марта, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.

Квартирники в кафе «Октавы»

2 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступят Kris Fallman & Dance Mama Dance.

Открываем весну великолепным акустическим вечером. Потрясающий 
вокал, кахон, гитара. Классика рока, джаза и соула в новом звучание.

 

АКМ – «Торос»

Когда: 2 марта, суббота, 17.00.
Где: Ледовый дворец.
 

АКМ – «Торос»

2 марта в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».

 

Шоу Ильи Авербуха

Когда: 3 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Губернский каток.
Вход бесплатный.
 

Шоу Ильи Авербуха

3 марта на Губернском катке выступят звезды фигурного катания в шоу Ильи Авербуха.

На лед выйдут Аделина Сотникова, пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Максим Маринин, Владимир Морозов и другие фигуристы.

 

Рок-фестиваль в защиту животных

Когда: 1 марта, пятница, 19.00.
Где: «М2».
 

Рок-фестиваль в защиту животных

1 марта в «М2» состоится рок-фестиваль в защиту животных.

Кто выступает: Аня Герасимова «Умка» (Москва), Дмитрий Дубров «Плотник 82» (Воронеж), Ольга Чикина (Рязань), Кирилл Комаров (Санкт-Петербург), Даниил Матов (Тула), @РокТуса (Тула) и другие.

Собранные средства пойдут на приобретение кормов и препаратов для бездомных животных в приют «Любимец». 

 

Ночная лыжная гонка

Когда: 2 марта, суббота, 17.30.
Где: Лыжный центр «Веденино».
 

Ночная лыжная гонка

2 марта на Косой Горе в пятый раз пройдет атмосферное спортивное событие — ночная лыжная гонка «Веденино».

Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 25 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км. 

 

Белые ночи

Когда: 3 марта, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

3 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

а что в кино?

Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени…
 

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 19:58 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
 

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Клубный салон красоты L’amour: почувствуй новый уровень заботы о себе
Клубный салон красоты L’amour: почувствуй новый уровень заботы о себе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.