Концерты «Арии» и «Князя», шоу Ильи Авербуха и весенний Party Market: выходные в Туле

КняZz
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 5200 руб.
1 марта в Городском концертном зале Андрей Князев и группа «КняZz» представят большую концертную программу «Волшебная книга».
Ария
Где: Backstage.
Стоимость: от 2300 руб.
1 и 2 марта в Backstage выступит «Ария». Группа отправляется в специальный клубный тур с уникальной программой «Это рок».
Основой концертных программ тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.
Весенний Party Market
2 марта в «Октаве» пройдет весенний Party Market.
Что будет: vастер-классы, маркет локальных брендов, музыка. Студия танца Феиdance порадует гостей яркими танцевальными номерами. Также организаторы приглашают стать частью вышивального перфоманса от талантливой тульской художницы Кати Маклиновой.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
Стоимость: от 360 руб.
2 марта в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступят Kris Fallman & Dance Mama Dance.
Открываем весну великолепным акустическим вечером. Потрясающий
вокал, кахон, гитара. Классика рока, джаза и соула в новом звучание.
АКМ – «Торос»
Где: Ледовый дворец.
2 марта в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».
Шоу Ильи Авербуха
Где: Губернский каток.
Вход бесплатный.
3 марта на Губернском катке выступят звезды фигурного катания в шоу Ильи Авербуха.
На лед выйдут Аделина Сотникова, пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Максим Маринин, Владимир Морозов и другие фигуристы.
Рок-фестиваль в защиту животных
Где: «М2».
1 марта в «М2» состоится рок-фестиваль в защиту животных.
Кто выступает: Аня Герасимова «Умка» (Москва), Дмитрий Дубров «Плотник 82» (Воронеж), Ольга Чикина (Рязань), Кирилл Комаров (Санкт-Петербург), Даниил Матов (Тула), @РокТуса (Тула) и другие.
Собранные средства пойдут на приобретение кормов и препаратов для бездомных животных в приют «Любимец».
Ночная лыжная гонка
2 марта на Косой Горе в пятый раз пройдет атмосферное спортивное событие — ночная лыжная гонка «Веденино».
Взрослые участники преодолеют дистанции 5, 10 и 25 км, а юные спортсмены — 600 м и 2 км.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
3 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Холоп 2
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.