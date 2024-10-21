От улыбки станет зал теплей: как прошел полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Фото Катерины Беловой

В выходные на сцене ТулГУ состоялись две игры, победители которых попадут в финал «Оружейной лиги».

Несмотря на неприветливую погоду и холодный зал субботним вечером 19 октября, актовый зал ТулГУ заполнен гостями. В этот день решается судьба сразу шести команд:

«Ангелы Чарли» («Белгород, Тула, тире»)

— Что было бы, если бы вместо мужчин героями популярных фильмов стали бы женщины?

— Мне нужна твоя одежда! (Угрожающая пауза) Подскажи, пожалуйста, артикул на Wildberries!

«Таков путь» (РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Москва)

В такси:

— Ну ладно, сколько с меня?

— За поездку с вас 350 рублей.

— Сколько?! У меня всего 250!

— Нет, так не пойдет!

— (заговорщически) Да ладно тебе. Надеюсь, эта «соточка» все исправит… (протягивает купюру водителю)

— Ну, вообще-то да!

— Класс!

«Дети Киану Ривза» (п. Славный, Тульская область)

Персонаж в костюме Джокера:

— Станешь моей Харли Квинн? Давай возьмем ипотеку на 30 лет — вот это будет «Безумие на двоих»!

«Все путем» (ТЖТ им. Б. А. Сафонова, Тула)

Миниатюра: «Со сцены ТулГУ звучат угрозы!»

«Живые душки» (НИТУ МИСИС, Москва)

«Живая душка»: Мало кто знает, что у станции «Алиса» появилась новая функция — медитация.

«Алиса»: Итак, представьте, что вы оказались на берегу океана… Вы расслаблены, вы слышите шум прибоя… Вы и не думали, что окажетесь здесь, если бы не… «Ставки на спорт! Большие выигрыши!»

«Провода» (НИУ «МЭИ», Москва)

«У меня мама, между прочим, потомственный экстрасенс: она четыре раза подряд предсказывала президента Российской Федерации!»

Субботняя игра выдалась напряженной: не только из-за «испытания морозным залом» (зрители укутались в куртки и тихонько посмеивались в воротники), но и из-за экспериментального конкурса «Альтернативная история»: в нем участники получают баллы за смешную импровизацию.

Всего команды участвовали в трех конкурсах: «приветствие», «альтернативная история» и «музыкальное домашнее задание».

Каждая команда предлагала свой ответ на злободневные темы: квадроберы, очаровательно-нелепые открытки в WhatsApp, выбор между карьерой и материнством, навязчивая реклама букмекеров, работа на ПВЗ и многое-многое другое.

Впечатлениями об игре с нами поделились члены жюри, зрители и сами участники.

Роман Головин (фронтмен команды КВН «Красный лис», полуфиналист Высшей лиги КВН 2022 и 2023):

— Мне безумно понравилась игра! Очень круто, очень смешно! Отдельно хотел бы отметить команду «Все путем» за импровизацию на «домашнем задании».

Еще сегодня я купил игрушку, чтобы подарить ее команде, которая мне больше всего понравится. В приветствии я эту команду не раскусил, а вот во втором и особенно в третьем конкурсе мне очень понравилось! Это команда КВН «Провода»!

Валентина (справа):

— В студенческие времена мы точно так же ходили на КВН. Сегодня один из наших друзей привел нас сюда — посмотреть, как это было.

Мы не были знакомы с командами, но впоследствии стали болеть за ребят из «Все путем»! Нам они очень понравились.

Денис (тот самый друг-зачинщик):

— Я тоже когда-то давно играл в КВН — команда «Сборная хрущевок». Игра прошла неплохо — обидно только, что зрителей стало поменьше. Сейчас я стараюсь чаще приходить на игры. Сегодня очень понравилось выступление «Ангелов Чарли» — безупречно смешно и тонко!

Дмитрий, участник команды «Дети Киану Ривза». Команда «ДКР» довольно часто выступает и за свою долгую историю успела полюбиться многим. Однако в этой игре они заняли третье место:

— Нам показалось, что сегодня отдача зала не так сильно чувствовалась. Мы заняли третье место и не прошли в финал. Но мы не расстраиваемся, потому что считаем, что сделали все.

Нас довольно сильно поддерживали — это приятно. В целом считаю, что игра прошла хорошо.

КВН — это самодеятельность, которая готовится в краткие сроки. Поэтому часто классные фишки и минусы возникают стихийно. Мы старались не обращать внимания на огрехи и продолжать выступление. Главное — на дать зрителю понять, что что-то идет не по плану.

Через неделю будет игра тульской областной Премьер-лиги в Ефремове — там мы тоже принимаем участие. Впереди продолжение игр, новый материал и конкурсы.

Команду «Ангелы Чарли» мы застали уже в «домашнем» — на сцене у девчонок эффектные черно-красные костюмы. Мы все же успели поговорить с участницей команды Лизой (слева):

— Зрители великолепные! Поддерживали нас, хотя все было неидеально. Все же мы прошли в финал!

Наша команда собралась в марте этого года, но участники уже опытные: играли в других командах.

Младший участник — десятилетний Егор, сын Лизы. Мальчик признается, что нервничает перед выходом на сцену. Хотя по нему и не скажешь: уверенности паренька позавидовали бы многие сегодняшние комики.

— Я тоже уже выступал — за эту же команду весной, — делится Егор. — С мамой мне играть в КВН легко!

Первое место заняла московская команда «Таков путь». Ребята заметно устали: на сцену они вышли после дороги, без сна и отдыха. Но эти трудности не помешали им растопить сердца зрителей (точнее, отогреть) и победить в полуфинале «Оружейной лиги».

— Здорово, что мы прошли в финал! — улыбается Ангелина, участница команды. — Есть мотивация работать и приехать сюда еще раз — очень классный город.

Нам правда очень нравится Тула: тут такая душевная лига! Наверное, нигде такой нет.

Как сказал бы «скандальный журналист» из команды «Все путем», КВН работает по правилам трех «С». Только это не «секс, смерть и сенсация», а «самовыражение, сплоченность и смех».

Если вы хотите вдоволь посмеяться, приходите на финал «Оружейной лиги»: он состоится 24 ноября в актовом зале ТулГУ.

В финале сразятся команды «Ангелы Чарли» и «Таков путь», а также «Патриоты юмора», «На диване» и «Имени Жеки Ватрухина».