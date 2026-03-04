Индекс СССР влияет на здоровье: молодой врач из Тулы нашел способ высчитать риск инфаркта и инсульта

В эпоху, когда о стрессе говорят все, тульский врач и ученый Алексей Токарев предложил способ его измерить – не на уровне ощущений, а по физиологическим изменениям организма.

Фото Дмитрия Дзюбина

Сегодня 35-летний Алексей Токарев — кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог городской больницы № 10 и доцент кафедры хирургических болезней Медицинского института Тульского государственного университета.

Профессиональный путь он начал в 2012 году, работая фельдшером скорой помощи. После окончания Медицинского института в 2014 году сначала трудился врачом скорой помощи, затем — анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Во время прохождения ординатуры в 2014 году ему предложили работу на одном из промышленных предприятий Тулы. Завод тогда приобрел уникальную российскую разработку — систему интегрального мониторинга «Симона 111». Этот медицинский комплекс используется многими медицинскими организациями для диагностики трех жизненно важных функций организма человека. Особенно он актуален для отделений реанимации. Для каких целей завод приобрел систему мониторинга, останется за скобками — раскрывать его планы мы не можем. Да и не о них речь.

Задачей Алексея было проводить обследования инженерно-технических работников предприятия. Именно там началось наблюдение, которое позже переросло в научное исследование.

«Разработчики создали „Симону“ как аппарат для отделений анестезиологии и реанимации. Когда пациент поступает в отделение, до установления диагноза первостепенная задача врача — поддержать работоспособность трех жизненно важных систем: сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной. „Симона“ позволяет не разрозненными приборами, а одним устройством оценить их состояние, подобрать лечение и контролировать его эффективность», — пояснил Алексей.

На предприятии Токарев в течение нескольких лет оценивал состояние здоровья сотрудников, обследуя их на «Симоне». Ни о каком критическом состоянии людей речи не шло: все чувствовали себя хорошо, исполняли рабочие обязанности, вели привычный образ жизни.

Со временем Токарев начал замечать некую закономерность между изменениями показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Они нередко выходили за пределы нормы в периоды повышенной психоэмоциональной нагрузки и приближающегося дедлайна. У одних сотрудников со временем изменения приходили в норму, у других же — оставались патологическими.

Индекс стрессоустойчивости

При поступлении в аспирантуру Алексей рассказал об этом своему научному руководителю — доктору медицинских наук, профессору Александру Хадарцеву, который много лет изучал стрессовые состояния и их влияние на организм. Тот предположил, что это могут быть проявления стресса.

При анализе данных Алексей Токарев выделил два типа физиологических изменений, свидетельствующих об остром или хроническом стрессе. В первом случае симптомы были связаны с усилением работы сердца, учащением дыхания, ускорением доставки кислорода к тканям — так организм мобилизует ресурсы для преодоления нагрузок.

Во втором же случае наблюдалось снижение сердечной активности и недостаток кислорода в крови — доктор предположил, что это связано с формированием хронического стресса (дистресса), который приводит к истощению механизмов адаптации и негативно отражается на организме.

Затем возникла необходимость объединить разрозненные показатели с помощью формулы. Так появился индекс стрессоустойчивости (ИСУ). При остром стрессе ИСУ остается в пределах нормы или незначительно повышается, при хроническом — снижается. Разработанный показатель ИСУ был запатентован и лег в основу кандидатской диссертации Алексея Токарева, которую он успешно защитил.

Благодаря этому открытию стало очевидно, что стрессоустойчивость — это не только психологическая, но и физиологическая характеристика.

То есть человек может ощущать усталость, однако показатели работы его сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем будут в пределах нормы. Это говорит о его хорошей стрессоустойчивости.

Как здоровье зависит от СССР

Теперь можно не только измерить стрессоустойчивость, но и с помощью ИСУ определить уровень здоровья. Исследования Алексея Токарева показали, что у людей с низкой стрессоустойчивостью велик риск развития любого рода сердечно-сосудистых катастроф: у них чаще случаются инсульты или инфаркты, развивается гипертоническая болезнь.

10 лет Алексей наблюдал за состоянием 1190 пациентов и сформировал базу данных, которая позволила ему разработать новый показатель — индекс СССР, или индекс стрессового сердечно-сосудистого риска.

Он отражает процент вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет.

Риски врач определяет с помощью «Симоны» — вводит данные испытуемого и обследует его на аппарате. Его программа анализирует 150 показателей работы организма и определяет уровень стрессоустойчивости и индекс СССР.

Свой метод Алексей Токарев, Александр Хадарцев и Александр Антонов, производитель аппарата, запатентовали.

Статистика как аргумент

Статистика показывает, что случаи, когда человек при наличии таких факторов риска, как малоподвижный образ жизни, курение, неправильное питание, сохраняет здоровье до глубокой старости, встречаются крайне редко. Если он прислушается, начнет заниматься спортом, будет следить за здоровьем и следовать назначениям врача, то риск сердечно-сосудистых катастроф существенно снизится.

На базе городской больницы № 10 под руководством Алексея Токарева молодые ученые — студенты Медицинского института ТулГУ проводят на комплексе «Симона» свои первые научные исследования. Они опубликовали более 50 научных работ и развивают новое направление в медицине — диагностика здоровья.

Алексей Токарев убежден: за объективной диагностикой здоровья — будущее профилактической медицины. Всего 15 минут обследования позволяют выявить изменения, которые человек еще не ощущает, но которые уже начинают влиять на состояние его организма. И если вовремя вмешаться, можно не просто снизить риск инфаркта или инсульта, но даже изменить траекторию жизни, сохранив здоровье на долгие годы.