Руководитель Центра современной хореографии Анастасия Камерилова о кнуте и прянике, «Казанове» и танцах

Фото Алексея Пирязева, видео Дмитрия Дзюбина и из архива героини материала.

Анастасии Камериловой 27 лет. Танцует с трех, с 13 – ставит танцы себе и другим, а в 19 она уже открыла собственную хореографическую школу!

– Настя, знаю, что в танцах вы с детства. Как все начиналось? Кто был источником вашего вдохновения?

– Папа – цирковой артист, мама – хореограф, поэтому я с рождения попала в артистическо-педагогическо-танцевальную среду. Папа очень не хотел, чтобы я связала свою жизнь с танцами; он мечтал, что я стану бухгалтером. Я училась в финансовом университете, но в итоге все равно ушла в танцы.

Два года назад я успешно завершила свою танцевальную карьеру – стала победителем с сольным танцем на фестивале International Dance Festival. Я несколько раз пробовала – выиграть не получалось, а тут вышла на сцену с точным знанием, что я заканчиваю карьеру, была очень уверена в себе и победила! Исполняла танец в стиле современной постбалетной хореографии – смесь контемпа, акробатики, модерна, даже было немного движений из хип-хопа.

– И вы решили полностью посвятить себя преподаванию?

– Не полностью. В какой-то момент я словила жесточайшее эмоциональное выгорание, работала с 4-5 группами в день, было тяжело и физически, и эмоционально. И тут мне повезло: я попала в музыкальный отдел тульского Театрально-концертного центра, и вот тогда я начала нормально работать. Сейчас мне максимально комфортно. Когда у меня выезды, концерты, большие мероприятия, я полностью погружаюсь в свою хореографическую студию; когда там чуть полегче – больше отдаю себя музыке.

– Как и когда появился Центр современной хореографии, который носит ваше имя?

– В 2004 году моя мама Наталья Александровна Камерилова познакомилась с руководителем танцклуба «Казанова», в котором была детская программа «Цветочный город». На его базе она собрала первую танцевальную группу, которая каждое воскресенье выступала на детской программе. Это было так здорово! Мы были самым выступающим детским коллективом в городе.

Я росла, полностью погруженная в происходящее. Выяснилось, что у меня очень неплохие организаторские, педагогиче­ские и постановочные способности. Мама среагировала здраво и сказала: «Иди работай». С 13 лет я начала ставить номера сначала себе, потом групповые. После закрытия «Казановы» два года мы базировались в Город­ском концертном зале, а потом я, уже будучи совершеннолетней, открыла свое ИП. Так родился Центр современной хореографии Анастасии Камериловой.

Центру восемь лет. У нас сейчас занимается около 60 детей от

4 до 20 лет. Учили все стили, исполняли народные танцы, индийские, фламенко, эстрадные, но в итоге пришли в современную хореографию, потому что она более обширна для творчества.

– Чем ваш Центр отличается от других танцевальных школ?

– Раньше мы делали упор на то, что у нас очень сильная подготовка и мы развиваем детей танцевально, прямо муштруем. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что это стало неактуально. Сейчас у детей уже нет в голове такой мысли, как была у нас: «Единственная причина не прийти на тренировку – смерть» (смеется). Сейчас у детей на первом месте школа, потом репетиторы, семья, а танцы вторичны.

Совсем маленькие детки к нам приходят размяться, сформировать новые нейронные связи, научиться владеть своим телом, красиво стоять и ходить, ну и что-то станцевать, конечно. Дети постарше приходят за общением и параллельно научиться танцевать. У нас были случаи, когда с помощью тренировок исправлялись патологические случаи: бедра вставали на место, осанка выправлялась.

Есть старшая группа – там дев­чонки от 15 лет. С ними мы отдыхаем от этого бренного мира (смеется). Они приходят ко мне еще и как к психологу: кто с проблемами в учебе, кто с непониманием с родителями, кто поссорился с парнем… Мы разговариваем, а потом они еще и на тренировке выплескивают накопившийся кортизол. Параллельно со всем этим мы ставим хорео­графические спектакли. Сейчас у нас в репертуаре два спектакля – «Игрушки» и «Кукольный домик» – с кучей реквизита, декорациями, костюмами.

Мы любим выступать и любим зрителей. Обожаю наши отчетные концерты и уличные выступления – на «Школодроме», в День города, на любимейшем фестивале «Театральный дворик»!





– Какие методы работы с танцорами считаете наиболее эффективными? Кнут и пряник – это про вас?

– Меня растили методом кнута, пряник был раз в полгода, а то и без пряников вообще. Я пыталась преподавать вот по этой наработанной, привычной для меня системе, но быстро начала задумываться: а нужен ли вообще кнут? Начала искать свой баланс и пришла к тому, что пряник – важнее. Кнут – иногда, и очень мягкий.

– Насколько важна экспериментальность в танце? На что вы делаете ставку?

– На режиссуру. Несколько лет назад я окончила колледж культуры и искусства, по диплому я менеджер социально-культурной деятельности, но все четыре года мы учили режиссуру. Стараюсь делать что-то интересное, неожиданное, местами сложное технически. Всегда хочется сшить классные костюмы. Вообще, у нас больше шоу, чем спорта.

– Какие качества, на ваш взгляд, важны для молодого руководителя?

– Личный запал – без него невозможно. Сделать что-то прикольное, нестандартное, креативное – этим надо гореть изнутри. А еще этим нужно уметь зажечь всех вокруг себя. Важно вовремя отдыхать, иначе можно быстро перегореть. Я отдыхаю даже тогда, когда просто переключаюсь на другую работу. Например, делаю реквизит для наших спектаклей – беру дрель и сверлю профили, потому что нам нужен полутораметровый куб (смеется).

– Что бы вы посоветовали молодым хореографам, которые только начинают свой путь?

– Не перерабатывать! Творчество манит и хочется потратить на него все вечера, выходные, отпуск... Не надо! И еще не стоит ждать быстрых результатов – наберитесь терпения. Важно понимать, что ты работешь с людьми. Они – разные!

– Есть ли у вас кумиры?

– Балерина Ульяна Лопаткина. Многие обожествляют Майю Плисецкую, я – Лопаткину. А из педагогов – Николай Цискаридзе.

