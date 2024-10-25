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Как устроена система школьного питания в школах Тулы

Как устроена система школьного питания в школах Тулы

Теплый влажный воздух, в котором смешались сладковатые ароматы подливки и булочек, — такими помнят школьные столовые те, кому сегодня 35 и старше. Как сегодня устроено школьное питание, выяснил Myslo.

В этом учебном году бесплатно завтракают и обедают более 38 тысяч учащихся 64 центров образования Тулы — это все школы, гимназии и лицеи. С 1 сентября в соответствии с постановлением администрации Тулы увеличилась стоимость завтраков и обедов с 77 до 102 рублей. 

Кому положено бесплатное питание

Один раз в день горячий завтрак или обед в зависимости от смены обучения получают все ученики 1-5-х классов и обучающиеся 6-11-х классов из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; из многодетных и приемных семей; дети-инвалиды; дети, чьи родители служат или участвовали в СВО. 

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Два раза в день льготное горячее питание положено обучающимся из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из многодетных и приемных семей, детям-инвалидам из числа обучающихся в 1-5-х классах, всем детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Как составляется школьное меню 

Учебный процесс современного школьника интенсивный, включает и активные физические занятия, и ум­ственную деятельность. Справляться с нагрузками позволяет сбалансированный рацион. Он обеспечивает рост и оптимальное развитие детей. Эти принципы легли в основу единого примерного двухнедельного меню, рекомендованного министер­ством образования Тульской области и согласованного с региональным Роспотребнадзором. Меню циклично: спустя две недели все блюда повторяются. 

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Если ребенку по состоянию здоровья положено особое питание, для него составляется индивидуальное меню, согласованное с диетологом. Дети, имеющие медицинские противопоказания для питания в школе, обучающиеся на дому по медицинским показаниям, осваивающие образовательные программы дистанционно, получают денежную компенсацию.

Кто готовит для школ?

Питание в общеобразовательных организациях может осуществляться в двух формах:

  • на основании договора, заключенного между школой и организацией общественного питания (оператором питания); 
  • самостоятельное в общеобразовательной организации. 

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В шести школах Тулы имеются свои столовые. Они сами обеспечивают учеников горячим питанием. В остальных — это задача специализированной организации. В этом году победителем аукциона стала компания ООО «Орион», с ней заключили госконтракт. Условия договора предполагают закупку продуктов и приготовление блюд. Если у образовательной организации есть кухня, а таких в Туле большинство, то повара подрядчика работают непосредственно в школе. В остальных случаях блюда готовят на базе Комбината социального питания, а затем горячими, в специальных термосах, доставляют в образовательные учреждения. 

Кто и как контролирует качество? 

По поручению главы администрации города Тулы Ильи Беспалова за школьным питанием осуществляется усиленный контроль. Директор образовательного учреждения контролирует качество услуг, предоставляемых оператором, а также поставляемого сырья. Он же организует ежедневную работу комиссии по питанию. В общественный совет по питанию входят представители школы, родителей, учеников и медицинские работники.

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— Общественная комиссия дважды в месяц проверяет качество блюд, взвешивает порции, оценивает внешний вид и вкус блюд, — рассказала Татьяна Козорева, ответственная за организацию школьного питания ЦО № 44. — Она подтверждает, что оператор справляется с поставленной задачей. Входящие в состав комиссии ученики могут внести корректировки в расписание приема пищи, а также сказать свои замечания по поводу вкусовых качеств блюд — все это обязательно учитывается и передается оператору питания.

Подробную информацию по вопросам организации школьного питания можно получить по телефону горячей линии управления образования администрации города Тулы: 52-98-04 (доб. 745).

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Автор:
сегодня, в 14:09 0
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