Матчи Медиалиги и соревнования по конкуру: выходные в Туле

Медиалига в Туле
Где: Центральный стадион «Арсенал».
4 мая на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут два матча Медиалиги — игры 3-го тура «БроукБойз» — «Матч ТВ» и «Амкал» — «Народная Команда».
Медийная футбольная лига — это турнир среди медийных футбольных команд, в котором принимают участие популярные певцы, блогеры, комики и другие деятели шоу-бизнеса.
Соревнования по конкуру
Где: Конный клуб «Макларен».
4 и 5 мая в конном клубе «Макларен» пройдут массовые региональные соревнования по конкуру.
KONHOIDA
Где: Кластер «Октавы».
4 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы KONHOIDA.
Зрелые музыканты с особым нестандартным видением в жанре индоевропейского фолк-рока.
Онегин
Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…