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Матчи Медиалиги и соревнования по конкуру: выходные в Туле

Матчи Медиалиги и соревнования по конкуру: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» — в нашем обзоре выходных.

Медиалига в Туле

Когда: 4 мая, суббота, 14.00, 18.00.
Где: Центральный стадион «Арсенал».
 

Медиалига в Туле

4 мая на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут два матча Медиалиги — игры 3-го тура «БроукБойз» — «Матч ТВ» и «Амкал» — «Народная Команда». 

Медийная футбольная лига — это турнир среди медийных футбольных команд, в котором принимают участие популярные певцы, блогеры, комики и другие деятели шоу-бизнеса.

 

Соревнования по конкуру

Когда: 4 и 5 мая, суббота, воскресенье, 13.00.
Где: Конный клуб «Макларен».
 

Соревнования по конкуру

4 и 5 мая в конном клубе «Макларен» пройдут массовые региональные соревнования по конкуру.

 

KONHOIDA

Когда: 4 мая, суббота, 19.00.
Где: Кластер «Октавы».
 

KONHOIDA

4 мая в кафе «Октавы» пройдет квартирник группы KONHOIDA.

Зрелые музыканты с особым нестандартным видением в жанре индоевропейского фолк-рока.

а что в кино?

Онегин

Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди, он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света. Однако, добравшись до имения, Онегин узнает о кончине родственника, что, впрочем, не сильно расстраивает Евгения.

Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников у него нет. Онегин запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве Евгений живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы хозяин — юный, восторженный, еще не пресыщенный жизнью Ленский, который знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными…
 

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Автор:
сегодня, в 17:25 0
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