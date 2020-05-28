Доставка качественных продуктов и готовых блюд в Туле

Доставка еды – это практично, удобно, а главное – вкусно! Подарите себе и близким гастрономическое и эстетическое удовольствие.

Доставка продуктов и готовых блюд сегодня – это новый тренд, который с каждым днем становится все более популярным.

Ввиду временного закрытия общепита для посетителей многие заведения Тулы приняли решение: раз вы к нам не можете прийти, тогда мы придем к вам, и открыли сервисы доставки своих блюд. Идею эту поддерживают и продуктовые магазины, заботясь о здоровье своих покупателей.

«Баклажан сервис» – это большой выбор вкусных свежих овощей и фруктов, фермерских продуктов с доставкой на дом.

«Ананасовый Экспресс» – это стрит-фуд, в котором вам подадут премиальные бургеры из мраморной говядины по авторским рецептам. Других таких бургеров вы не найдете ни в Туле, ни где бы то ни было!

«Японо Мама» – это отменный вкус, высокое качество, экологически чистая продукция. На фабрике суши «ЯпоноМама» стремятся максимально удовлетворить потребности клиентов во вкусных и полезных блюдах Поднебесной.

Достаточно посмотреть инстаграм или другие соцсети «Баклажан сервис», чтобы сразу захотеть всё, что там есть, увидеть на своем столе. Сочная черешня, спелая клубника, ароматный манго, свежие овощи... Нет, тут дело не в качественных фотографиях, продукция «Баклажан сервис» не нуждается в фотошопе, секрет ее вкуса – правильное хранение и ставка на качество.

Экологичность и натуральность. Вся продукция «Баклажан сервис» имеет небольшой срок годности – именно такими должны быть все продукты, выращенные и приготовленные без химии. Уникальный ассортимент. Да, это продуктовый онлайн-магазин, но он совсем не такой, как обычный супермаркет. Если, например, вы соскучились по спелым южным «настоящим» фруктам, но по понятным всем причинам сейчас не можете отправиться в путешествие, то «Баклажан сервис» поможет вам – доставит домой или в офис гастрономическую радость. «Баклажан сервис» сотрудничает с фермерскими хозяйствами и частными пекарнями, в качестве и вкусе продукции которых уверен. Забота о здоровье. Микрозелень – уникальный «суперфуд». Это кладезь полезных микроэлементов, незаменимых особенно в период пандемии и повышенного внимания к иммунитету.



Ежедневная закупка товара. Вся продукция закупается небольшими партиями и исключительно на основании заказов. Именно поэтому, если вы сегодня сделали заказ, то доставлен он будет завтра: каждое утро курьеры с полученными за предыдущий день заказами отправляются за ними, после в офисе они формируются, упаковываются в экопакет и уже после отправляются к клиенту. Индивидуальный подход. Продавец всегда на связи с покупателем, внимательно проверяет каждый заказ, и если вдруг каких-то позиций не хватает в наличии, то связывается с ним и они вместе решают, убрать это из заказа или заменить на что-то другое.

Сотрудники «Баклажан сервис» вручную отбирают каждый продукт, который заказал покупатель, следя за тем, чтобы на доставку отправилось только самое лучшее.

Ознакомиться с ассортиментом «Баклажан сервис» можно в соцсетях магазина, а также на сайте:

«Ананасовый Экспресс» – это небольшой фудтрак с очень вкусными бургерами. За его скромными размерами скрывается масштабная работа, позволившая удачно соединить авторскую кухню и street food.

С одной стороны «Ананасовый Экспресс» – это просто, быстро, как и любая уличная еда: подошел, купил и съел. Но с другой (а именно за это он и снискал любовь многих постоянных покупателей) каждый бургер – это не просто хлеб с котлетой, плавленым сыром и кетчупом.

«Ананасовый Экспресс» – это высокая кухня, где каждый ингредиент тщательно отбирался шеф-поваром.

Мраморная говядина, сыр гауда или моцарелла, только свежие овощи, булочки от частной пекарни и бесконечный выбор соусов.

Соусы от шеф-повара «Ананасовый Экспресс» заслуживают особого внимания. Брусничный соус, луковый конфитюр от шеф-повара или майонез с вялеными томатами, соус «Джек Дэниэлс» собственного производства и многие другие в сочетании с оригинальными ингредиентами делают вкус каждого бургера неповторимым. Других таких вы просто не найдете ни в Туле, ни где-либо еще.

Напитки в меню – также особый повод для гордости. Помимо натурального ягодного морса всегда присутствует Coca-Cola и Dr. Pepper, заказаны они напрямую у производителя в США, а значит, имеют оригинальный вкус.

С началом карантина «Ананасовый Экспресс» запустил мобильное приложение и сервис доставки, позволяющие заказывать домой или в офис любимые бургеры. Чтобы бургеры сохранили максимум тепла и сочности, каждый упаковывается в специальный контейнер, который сохраняет его таким, каким его сделал повар.

Доставка производится в течение часа. Заказы принимаются с 11.00 до 21.00. Не отказывайте себе в удовольствии – отведайте сочный бургер!

Телефон: +7 (961) 15-00-420.

Отменный вкус, высокое качество, экологически чистая продукция – это всё про фабрику суши «ЯпоноМама». Здесь стремятся максимально удовлетворить потребности клиентов во вкусной и полезной пище, поэтому гарантируют высокое качество блюд, а также их быструю доставку в удобное для клиентов время.

Сделав заказ, будьте уверены, что вы получите только самые свежие, приготовленные специально для вас блюда. Потому что, получив заявку, повар сразу принимается за приготовление блюд, и уже примерно через час-полтора они появятся на вашем столе.

В условиях самоизоляции появилась и возможность заказать бесконтактную доставку. Оформить заказ таким способом просто: достаточно добавить в корзину услугу «Бесконтактная доставка» при оформлении заказа. В этом случае курьер оставит заказ рядом с дверью, отойдет на расстояние 3-4 м, позвонит, чтобы сообщить, что заказ доставлен. Пока вы не заберете заказ, курьер будет находиться на безопасном расстоянии и, только убедившись, что клиент получил заказ, курьер покинет помещение. Важно: новая функция работает только при онлайн-оплате на сайте.

Курьер привезет не просто еду. Это будут красиво уложенные традиционным для японской кухни способом блюда, которые порадуют не только желудок, но и глаза.

Эстетическая составляющая блюд, которой японцы уделяют очень большое внимание, ценится и сохраняется.

В Туле, Щёкино, Новомосковске и Алексине действует скидка 50% на наборы. В стоимость набора включены 2 порции соевого соуса, 1 имбирь, 1 васаби.

«ЯпоноМама» предлагает: широкий ассортимент блюд, доставку заказов в течение 40-90 минут, накопительную систему скидок, бонусную программу лояльности «ЯпоноМама Бонус».

Несколько причин, чтобы стать клиентом службы доставки «ЯпоноМама»:

Высокое качество приготовления блюд.

Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту.

Демократичные цены.

Доверие многих.

Доставка.

Команда курьеров состоит из профессионалов, отлично знающих город. Сотрудники прилагают все усилия, чтобы даже в часы пик заказы доставлялись в кратчайшие сроки.

Доставка осуществляется бесплатно от любой суммы заказа в черте города!

Бонусная программа

Программа «ЯпоноМама Бонус» – это вознаграждение за каждый заказ в службе доставке и сети суши баров «ЯпоноМама» Тулы и Тульской области. Каждые 10 потраченных рублей приносят 1 бонус на счёт. Бонусами можно оплатить частично или полностью любой заказ из расчёта 1 бонус = 1 рубль.



Доставка суши: +7 (4872) 790-134, +7 (930) 791-0-134.

График работы доставки: с 11.00 до 23.30.

Суши-бар в Туле:

Красноармейский проспект, 1.

Предварительный заказ и бронирование столиков по телефонам:

+7 (4872) 79-01-34, +7 (930) 791-01-34.